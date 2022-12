Strategia luonnon monimuotoisuudesta voi johtaa hallituksen seuraavaan riitaan ympäristöasioista, ennakoi Maaseudun Tulevaisuus.

Suojellun metsämaan määrää Suomessa halutaan lisätä tuntuvasti, kertoo sanomalehti Maaseudun Tulevaisuus.

Lehden mukaan suojellun metsämaan määrä Suomessa nousee vähintään kymmeneen prosenttiin, jos hallituksen kaavailema strategia luonnon monimuotoisuudesta toteutuu.

Tämä tarkoittaisi Maaseudun Tulevaisuuden mukaan 630 000 hehtaaria lisää suojeltua metsää. Tästä valtion osuus olisi runsaat puoli miljoonaa hehtaaria ja yksityismaiden noin 100 000 hehtaaria.

Tiedot perustuvat lehden näkemään luonnon monimuotoisuusstrategian luonnokseen. Strategiaa on valmisteltu ympäristöministeriössä.

Maaseudun Tulevaisuuden mukaan strategia on tarkoitus lähettää pian lausunnoille, minkä jälkeen hallitus tekee siitä periaatepäätöksen. Lehti ennakoi, että luonnon monimuotoisuusstrategiasta voi tulla seuraava luku hallituksen riitoihin ympäristöasioista.

Tällä viikolla hallituspuolueiden välejä on kiristänyt luonnonsuojelulain uudistus, jonka valiokuntakäsittelyssä keskusta asettui samalle kannalle oppositiopuolueiden kanssa. Vihreät on vaatinut, että hallituspuolueiden puheenjohtajien on kokoonnuttava ennen kuin mitkään päätökset etenevät.

