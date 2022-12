Australiassa vieraillut pääministeri Marin sanoi, että Venäjän aloittama hyökkäyssota on paljastanut sekä Euroopan heikkoudet että strategiset virheet, joita Venäjän kanssa on tehty.

Pääministeri Sanna Marin (sd) esitti perjantaina ”raa’an rehellisen” arvionsa Euroopan kyvyistä ja totesi suoraan, että ”emme ole tarpeeksi vahvoja” vastustaaksemme Venäjää yksin.

Australian Sydneyssä sijaitsevassa Lowy Institute -ajatushautomossa vieraillessaan Marin sanoi, että Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa on paljastanut sekä Euroopan heikkoudet että strategiset virheet Venäjän kanssa toimimisessa.

”Minun on oltava hyvin rehellinen, raa’an rehellinen teille, Eurooppa ei ole nyt tarpeeksi vahva. Olisimme vaikeuksissa ilman Yhdysvaltoja”, Marin sanoi.

Marin vaati, että Ukrainalle on annettava ”kaikki, mitä se tarvitsee” sodan voittamiseksi. Hän lisäsi, että Yhdysvallat on ollut keskeisessä asemassa, kun Ukrainalle on toimitettu aseita, rahoitusta ja humanitaarista apua.

”Meidän on varmistettava, että rakennamme näitä valmiuksia myös Euroopan puolustuksen ja Euroopan puolustusteollisuuden osalta sekä varmistamme, että voimme selviytyä erilaisissa tilanteissa”, Marin sanoi.

Marin otti kantaa myös Baltian maiden ja Puolan kannanottoihin siitä, että EU-maiden olisi tullut harjoittaa tiukempaa linjaa Venäjää kohtaan.

”Meidän olisi pitänyt kuunnella Baltian maiden ja Puolan ystäviä paljon aikaisemmin”, Marin sanoi.

”Eurooppa rakensi pitkään Venäjän-strategiaa, jonka tavoitteena oli tiivistää taloussuhteitamme, ostaa energiaa Venäjältä – –. Ajattelimme, että näin voitaisiin estää sota.”

Marin lisäsi, että tämä lähestymistapa on ”osoittautunut täysin vääräksi”.

”He eivät välitä taloussuhteista, he eivät välitä pakotteista. He eivät välitä mistään näistä.”

Myös Kiina oli keskustelun aiheena Marinin vieraillessa Australiassa, kertoo talouslehti Financial Times.

Marinin mukaan maailman tulisi lopettaa ”naiivius” Kiinan suhteen ja kehotti demokraattisia maita vähentämään teknologista ja energia­riippuvuuttaan autoritaarisista hallinnoista.

Pääministeri on ollut tällä viikolla virallisilla vierailuilla Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Kyseessä olivat ensimmäiset Suomen pääministerin vierailut kumpaankin maahan.

Matkalle osallistuu myös kehitysyhteistyö- ja ulkomaan­kauppa­ministeri Ville Skinnari ja suomalaisyritysten valtuuskunta.