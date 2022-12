Useiden työelämäliittojen tilaama selvitys etsii vastauksia muun muassa siihen, miksi Viro on noussut Suomen ohi koulutuksen mallimaaksi, ja miksi Suomi on pudonnut koulutuksen ja osaamisen kärjestä.

Pisa-tulosten heikkeneminen on herättänyt huolta myös työelämän etujärjestöissä.

Miksi Suomi putosi koulutuksen kyydistä ja naapurimaa Viro menestyy samaan aikaan hyvin? Muun muassa tähän kysymykseen pohditaan vastausta perjantaina julkaistussa viiden työnantajaliiton tilaamassa

selvityksessä

.

Vuoden 2018 Pisa-tutkimuksissa Suomi sijoittui osaamisalueiden keskiarvossa vertailussa sijalle 10, Viro oli noussut sijalle 5 eli Euroopan maista ykköseksi.

Selvitys ei tarjoa valmiita selityksiä Viron menestykselle. Sen sijaan se tiivistää lähinnä aiemmin julkaistujen näkökulmien pohjalta yhteen kahdeksan keskeistä kysymystä, joihin Suomessa kannattaa pyrkiä löytämään vastaukset.

Selvityksessä kysytään esimerkiksi sitä, uskovatko virolaiset suomalaisia enemmän koulutukseen ja vaikuttaako virolaislasten osaamistasoon aktiivisempi osallistuminen varhaiskasvatukseen.

Selvityksen mukaan Suomessa etenkin nuorten usko koulutuksen tärkeyteen on eriytynyt kodin kulttuuristen ja taloudellisten pääomien mukaan, vaikka uskoa ja mielipiteitä kuvaavat empiiriset tutkimustulokset eivät ainakaan vielä anna viitteitä yleisestä koulutususkon romahduksesta.

Selvityksessä todetaan myös, että virolaiset lapset osallistuivat ainakin vielä vuonna 2013 varhaiskasvatukseen merkittävästi suomalaisia ikätovereitaan kattavammin. Viron varhaiskasvatus painottuu vahvasti myös kouluvalmiuden kehittämiseen.

Selvityksessä nostetaan esiin myös se, että Virossa opetus on opettajavetoisempaa kuin Suomessa. Oppilailta vaaditaan Virossa vähemmän itseohjautuvuutta.

Edunvalvontajärjestöt kertovat tiedotteessa haluavansa löytää ratkaisuja, joilla Suomen osaamisen kurssi käännetään.

Kemianteollisuus ry:n johtava asiantuntija Anni Siltanen nostaa esiin erityisesti virolaisen koulutusjärjestelmän opettajavetoisuuden.

”Itseohjautuvuuteen pohjaavaa järjestelmäämme tulisikin viipymättä tarkastella kriittisesti”, Siltanen sanoo tiedotteessa.

Järjestöt tarjoavat ratkaisuiksi koulutusjärjestelmän kriittisen tarkastelun lisäksi matemaattis-luonnontieteellisiä kerhoja, panostusta erilaisten oppijoiden tukeen ja ohjaukseen sekä vahvempaa osallistumista varhaiskasvatukseen.

Selvityksessä todetaan, että suomalaisten 15-vuotiaiden osaaminen on heikentynyt vuodesta 2006 lähtien. Matematiikan osaaminen on heikentynyt Suomessa suhteellisesti eniten. Samaan aikaan Virossa huippuoppilaiden osuus on kasvanut.

Jos oppiminen on heikkoa, työelämä ja teollisuus eivät saa tarvitsemiaan osaajia. Selvityksen mukaan osaamisen laadulla on merkittäviä, pitkäaikaisia vaikutuksia Suomen kansantalouteen.

Selvityksessä on koottu yhteen eri asiantuntijoiden jo aiemmin esille nostamia näkökulmia. Sen taustaksi on lisäksi haastateltu kolmea virolaista asiantuntijaa.

Selvityksen ovat tilanneet Kemianteollisuus ry, Energiateollisuus ry, Insinööriliitto ry, Tekniikan akateemiset ry ja Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry.