Sanna Marinin (sd) hallitus on riitojen ja kriisien lomassa toteuttanut ison osan hallitusohjelmansa lupauksista. Pahiten se on epäonnistunut lupauksessaan saada julkinen talous tasapainoon. HS kävi läpi, mitkä lupaukset toteutuivat ja mitkä eivät.

Kansalaiset ovat kyllästymiseen saakka saaneet lukea Sanna Marinin (sd) hallituksen eripurasta.

On syntynyt kuva, että hallitus on lähinnä hoitanut kriisejä, tuhlannut rahaa ja riidellyt. Mutta mitä muuta hallitus on saanut aikaan?

HS selvitti, mitkä hallitusohjelman keskeisistä lupauksista ovat toteutuneet.