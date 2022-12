Sote-uudistus tiukensi huomattavasti alueiden mahdollisuuksia saada lainaa. Osa alueista pelkää, että tiukat ehdot estävät esimerkiksi uudet investoinnit digitaalisuuteen.

Vuodenvaihteessa toimintansa aloittavilla hyvinvointialueilla on tavoite: niiden pitäisi pystyä tuottamaan asukkailleen sosiaali- ja terveyspalvelut kustannus­tehokkaammin kuin entisessä järjestelmässä, jossa kunnat järjestivät ne.

Osa hyvinvointialueista on kuitenkin törmännyt ongelmaan, joka vaikeuttaa tehostamista. Nykyjärjestelmässä laki määrää, kuinka paljon alueet saavat ottaa lainaa.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen johtaja Kirsi Leivonen kertoo, että alueella haluttaisiin saada aikaan säästöjä digitalisoimalla palveluja, mutta lainanottovaltuudet eivät riitä siihen, että uusia järjestelmiä voitaisiin ostaa.

”Pitäisi päästä sähköistämään ja kehittämään palveluja, mutta lainanottovaltuuden laskentakaava ei mahdollista moniin vuosiin uusien tietojärjestelmien hankintaa”, Leivonen sanoo.

Hyvinvointialueiden lainanottovaltuuteen vaikuttavat alueen vuosikate ja aiempien lainojen määrä. Mitä parempi vuosikate on ja mitä vähemmän alueella on aiempia lainoja, sitä enemmän voi saada uutta lainaa, jolla rahoittaa investointeja.

Pohjois-Karjalassa sote-palvelut on jo aiemmin järjestänyt kuntayhtymä. Niin sanotusti löysää on siis karsittu hallinnosta jo ennen sote-uudistusta, Leivonen kertoo.

”On eri asia etsiä tuottavuuspotentiaalia niissä sirpaleisissa maakunnissa, joissa on ollut useita hallinnon rakenteita. Meillä kuntayhtymämallissa on laihdutettu jo monta vuotta ja rönsyjä on kartoitettu. Matemaattinen laskentakaava ei ota huomioon alueiden historiaa.”

Alueet voivat säästöillä vaikuttaa vuosikatteeseensa, mutta kunnilta ja sairaanhoitopiireiltä periytyviin lainoihin ne eivät voi vaikuttaa.

Havainnekuva Hämeenlinnaan rakennettavasta Ahveniston sairaalasta.

Kanta-Hämeen hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen kertoo, että Hämeenlinnaan rakennettava sairaala maksaa hyvinvointialueelle noin 400 miljoonaa euroa. Hanke on aloitettu jo vuosia sitten sairaanhoitopiirissä, ja nyt se siirtyy hyvinvointialueen vastuulle.

Lain sallima lainanottovaltuus ei kuitenkaan riitä sairaalan maksamiseen. Kanta-Häme joutui siksi hakemaan valtioneuvostolta lisävaltuutta.

”Se oli sinänsä vähän hassu keskustelu, koska ei meillä todellisuudessa ollut mitään muita vaihtoehtoja, kuin saada sairaala maksettua. Sen kustannukset on erilaisin juridisin sopimuksin kiinnitetty 80-prosenttisesti jo aiemmin, ja rakennus alkaa olla jo harjakorkeudessa.”

Alueiden lisävaltuudesta päättää valtioneuvosto virkamiesten esitysten pohjalta. Hakemuksen lisävaltuudelle valmistelee ryhmä, johon kuuluu valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön virkamiehiä sekä alueen omia edustajia.

Jotta lainavaltuutta saatiin tarpeeksi jo rakenteilla olevalle sairaalalle, jouduttiin muista investoinneista tinkimään, Naukkarinen kertoo. Virkamiesten johtamassa työryhmässä perattiin alueen investointibudjetti tarkkaan läpi ja sovittiin, mistä karsitaan.

Ehto lisävaltuudelle on se, että investoinnin katsotaan olevan välttämätön lakisääteisten sote-palvelujen tuottamiselle. Välttämättömyyttä arvioidaan työryhmässä.

Lisäksi lisävaltuuden saaminen edellyttää, että alueelle tehdään suunnitelma talouden tasapainottamisesta. Alueet valmistelevat talouden karsimisen itse, mutta valtioneuvoston täytyy hyväksyä suunnitelmat.

” ”Menettely tarkoittaa, että meidän investointibudjetoinnin on päättänyt valtiovarainministeriö eikä vaaleilla valittu aluevaltuusto.”

Järjestelmässä budjettivaltaa valuu vääjäämättä aluepoliitikoilta virkamiehille, Naukkarinen huomauttaa.

”Käytännössä tämä menettely tarkoittaa, että meidän investointibudjetoinnin on päättänyt valtiovarainministeriö eikä vaaleilla valittu aluevaltuusto.”

Naukkarinen sanoo uskovansa, että valtiovarainministeriössä osataan varmasti tehdä järkeviä ratkaisuja alueiden kannalta. Asetelma on silti hankala, koska jos lain sallima lainanottovaltuus ei riitä, ei alue voi itsenäisesti päättää esimerkiksi säästöjä tuovista investoinneista.

”Samaan aikaan, kun hyvinvointialueilta odotetaan tuottavuussuunnitelmia, emme voi tehdä niitä, koska meillä ei ole riittävästi lainanottovaltuutta tarvittaviin investointeihin”, Naukkarinen sanoo.

Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osaston osastopäällikkö Jani Pitkäniemi myöntää, lainanottovaltuuksien osalta alueilla on varmasti vaikeuksia ainakin uudistuksen alussa.

”Tämä on vanhan ja uuden järjestelmän todella vaikeakin törmäyspiste. Kuntapohjainen järjestelmä muuttuu yhdessä yössä hyvinvointialueeksi. Näiden kahden järjestelmän rahoituksessa on valtavan iso logiikkaero.”

Aiemmassa järjestelmässä kuntapoliitikot päättivät, mitä investointeja haluttiin tehdä. Jos lainaa saatiin, pystyivät kunnat velkaantumaan käytännössä rajattomasti. Valtiorahoitteisessa järjestelmässä on haluttu varmistaa, että velkaantuminen pysyy kurissa.

Alueiden välillä on isoja eroja siinä, millainen velkakuorma kuntien perintönä odottaa, Pitkäniemi kertoo. Yhteensä hyvinvointialueet perivät hänen mukaansa noin viisi miljardia euroa velkaa.

Pitkäniemen mukaan valtion antama rahoitus on kuitenkin sen verran suurta, että tarvittavat investoinnit pitäisi pystyä tekemään.

”Jos alue ei pysty itselleen investointivaraa luomaan, niin kyllä se herättää kysymyksen siitä, mikä alueen elinvoimaisuus ylipäänsä on.”

Sote-uudistuksen idea on, että pitkällä aikavälillä palvelut saataisiin toteutettua aiempaa tehokkaammin.

”Aika monen asiantuntijan suulla on sanottu, että järjestelmien sisällä on löysää. Sen leipominen pois on avainasemassa. Mutta kaikkea ei voi tehdä kerralla, ja varmasti tässä syntyy sellaisia tilanteita, että velkaperintö kunnilta jarruttaa investointeja alkuun.”