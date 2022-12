Suomen hallitus on ajautunut kriisiin, koska keskusta on kääntynyt luonnonsuojelulain uudistuksessa muuta hallitusta vastaan.

Ukrainan sota ja muuttunut turvallisuustilanne kirvoittivat Linnan juhlien vierailta tiistai-illan aikana varsin yhteneväisiä kommentteja. Linnassa korostettiin isänmaan puolustamista ja solidaarisuutta Ukrainalle.

Suomen sisäpolitiikassa on kuitenkin kuluneen syksyn ja erityisesti viimeisen viikon aikana ollut tuulista. Suomen hallitus on ajautunut kriisiin, koska hallituspuolue keskusta on kääntynyt luonnonsuojelulain uudistuksessa muuta hallitusta vastaan.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kertoi pitävänsä hallituksen riitelyä täysin normaalina.

”En sanoisi, että politiikassa mitään ihmeellistä on. Aina kun eduskuntavaalit lähestyvät, puolueet alkavat ottaa eroa toisistaan”, Purra sanoi.

Oppositiojohtajalle hieman yllättävästi Purra sanoi toivovansa, että hallitus pysyy koossa.

”En usko, että hallituksen kaatumista tässä vaiheessa kannattaa enää toivoa. Turvallisuuspoliittinen tilanne on sellainen, että se antaa oman mausteensa. On hyvä, että Suomella on tässä tilanteessa toimintakykyinen hallitus.”

Toinen oppositiojohtaja, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo oli Purran kanssa eri linjoilla.

”Minusta näyttää siltä, että Suomessa ei ole toimintakykyistä hallitusta. En minä nyt siitä kyyneleitä vuodattaisi, jos hallitus kaatuisi”, Orpo sanoi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja puoliso Niina Kanniainen-Orpo.

Kokoomuksen väistyvä kansanedustaja Jaana Pelkonen sanoi pitävänsä hyvin valitettavana, että hallitus toisensa jälkeen kriisiytyy juuri ennen vaaleja.

”Se tuntuu olevan enemmän sääntö kuin poikkeus. Toivoisin, että hiukkasen enemmän yritettäisiin yhdessä, niin voitaisiin saada tulosta aikaa.”

Kokoomuksen kansanedustaja Jaana Pelkonen jättää eduskunnan.

Pelkonen kertoi saapuneensa juhliin samaa matkaa ystäviensä kanssa, jotka edustavat eduskunnassa eri puolueita.

”Se on hyvä muistaa, että yli puoluerajat voidaan saavuttaa paljon. Itse keskustelen paljon sellaisten ihmisten kanssa, jotka eivät politiikassa ole mukana. Siellä näkyy turhautuminen poliitikkojen nokitteluun, kun maailmassa on niin isoja asioita meneillään.”

Eduskunta äänestää luonnonsuojelulain sisällöstä keskiviikkona. Keskusta haluaa yhdessä oppositiopuolueiden kanssa poistaa laista pykäliä, jotka koskevat uhanalaisia luontotyyppejä. Yhdessä oppositiopuolueiden kanssa keskusta muodostaa eduskunnan enemmistön.

Hallituspuolue vihreiden kansanedustaja Iiris Suomela sanoi Linnassa toivovansa vielä, että keskusta kääntyisi hallituksen kannalle.

”Toivotaan, että mahdollisimman moni kääntyy huomenna luonnonsuojelun ja suomalaisen luonnon puolelle. Luonto on suomalaisille tärkeä ja olen huomannut, että vihreä on tänä vuonna täällä Linnassa suosittu väri”, Suomela sanoi.

Suomela sanoi olevansa keskustalaisten edustajien kanssa hyvissä väleissä.

”Meillä on ihan hyvät puhevälit, ei kyse ole siitä. Kyse on siitä, että poliittinen luottamus on menetetty, kun on toimittu pelisääntöjä vastaan.”