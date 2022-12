Puolustusministeri Antti Kaikkosen mukaan Suomi saa kiitettävää palautetta sotilaallisen Nato-yhteensovittamisen etenemisestä.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) päätti sunnuntaina kolmipäiväisen työvierailunsa Yhdysvaltoihin. Suomen Nato-jäsenyydelle osoitettiin vierailun aikana selvää tukea, hän sanoi.

”Voi sanoa, että joka suunnasta tuli selkeä viesti, että kyllä Yhdysvallat vahvasti haluaa Suomen Natoon, ja meidän kahdenväliset suhteemme ovat hyvät ja edelleen vahvistuvat”, Kaikkonen kertoi sunnuntai-iltana puhelimitse Yhdysvalloista.

Kaikkonen osallistui vierailullaan Kalifornian Simi Valleyssa järjestettyyn Reagan National Defense Forum 2022 -konferenssiin. Lisäksi hän vieraili Norfolkissa Virginiassa Naton transformaatioesikunnassa sekä Norfolkin yhteisoperaatioesikunnassa.

Norfolkissa Kaikkosella oli kahdenvälinen tapaaminen transformaatioesikunnan komentajan, kenraali Philippe Lavignen kanssa.

Transformaatioesikunta hallinnoi prosessia, jossa uusien jäsenmaiden puolustus sovitetaan yhteen Naton kanssa.

”Kiitettävää palautetta saatiin siitä, miten tätä [yhteensovittamista] omalta puoleltamme viedään eteenpäin”, Kaikkonen sanoi tapaamisesta.

Kaikkonen muistuttaa, että Suomen Nato-integraatiota on rakennettu 1990-luvun puolivälistä, joten yhteensopivuutta on jo paljon. Silti edessä on joidenkin vuosien työ, jotta Suomi on sotilaallisesti täysin sovitettu yhteen Naton kanssa.

Lavignen tapaamisen yhteydessä sivuttiin Kaikkosen mukaan muun muassa Suomessa kiinnostanutta kysymystä Naton tulevasta komentorakenteesta. Sen uudistaminen on parhaillaan käynnissä.

Suomessa on pohdittu, voisiko Suomeen tulevaisuudessa sijoittua esimerkiksi jonkinlainen Naton pohjoinen esikunta. Kaikkonen ei avaa keskustelujen sisältöä.

”Tässä kohtaa tärkeää olisi saada tämä itse jäsenyys maaliin. Mutta tietysti myös komentorakennekysymykset ovat lähitulevaisuudessa ratkottavia asioita.”

Antti Kaikkonen (oik.) tutustui USS Arlington -maihinnousualukseen Norfolkissa.

Vierailunsa aikana Kaikkonen tapasi myös muun muassa entisen puolustusministerin Mark Esperin ja ilmavoimista vastaavan ministerin Frank Kendallin sekä keskusteli esimerkiksi senaattorien ja puolustushallinnon edustajien kanssa.

Matkalla käydyissä keskusteluissa tunnusteltiin hänen mukaansa puolin ja toisin esimerkiksi ajatuksia Turkin ratifioinnin aikataulusta.

”Eihän siitä todellisuudessa ole tietoa kuin Turkin päässä. Kyllä ratkaisun avaimet ovat siellä”, Kaikkonen sanoi.

Turkki on Unkarin ohella toinen Naton jäsenmaista, jotka eivät vielä ole ratifioinut Suomen jäsenyyttä.

Yhdysvallat on jättäytynyt virallisesti Suomen, Ruotsin ja Turkin välisten keskustelujen ulkopuolelle, mutta taustalla keskusteluja käydään varmasti.

Onko Yhdysvaltojen antama vetoapu nyt riittävää?

Kaikkosen mukaan mitään valittamista ei ole.

”Kyllä tuki meidän hankkeellemme on ollut hyvin vahva.”

Kaikkonen on itse tapaamassa Turkin puolustusministerin Hulusi Akarin Turkissa aivan lähiaikoina.

Viesti Turkille on Kaikkosen mukaan, että Turkin ei tarvitse olla huolissaan siitä, etteikö Suomi olisi sitoutunut terrorismin vastaiseen taisteluun sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Turkki on Istanbulin keskustaan tehdyn iskun jälkeen kiihdyttänyt iskujaan Pohjois-Syyriaan ja Pohjois-Irakiin, ja se on väläytellyt myös maahyökkäystä.

Minkälaisen viestin ministeri vie kollegalleen Suomelta mahdolliseen maahyökkäykseen liittyen?

Kaikkonen muistuttaa, että hyökkäyksessä on tällä hetkellä kyse spekuloinnista ja asia menee ulkopolitiikan puolelle.

”Mitä vähemmän väkivaltaa maailmassa, niin sen parempi toki Suomen näkökulmasta”, hän sanoi.

Suomessa Nato-jäsenyyden käsittely etenee jo Turkin ratifiointia odotettaessa. Lakiesitys Natoon liittymiseksi on saatu valmiiksi ja se on Kaikkosen mukaan tarkoitus antaa eduskunnalle alkavalla viikolla.