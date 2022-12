Koronaviruksen takia Linnan juhliin on tänä vuonna kutsuttu normaalia vähemmän vieraita. Lisäksi vieraat ovat tehneet ennen juhlaa koronatestin ja juhlatilassa on ilmanpuhdistimia.

Twitterissä ja muualla sosiaalisessa mediassa Linnan juhlien vieraiden ja asujen lisäksi ihmisiä puhuttivat tiistaina presidenttiparin käsidesitauot. Presidentti Sauli Niinistö ja hänen puolisonsa Jenni Haukio käyttävät säännöllisin väliajoin kättelyiden välissä käsidesiä. Kättelyjono pysähtyy hetkeksi käsidesitauon ajaksi.

Suurin osa vieraista näytti kättelevän isäntäparia aivan kuin ennen pandemiaa.

Iso muutos tämän vuoden juhlissa koronapandemiaa edeltävään aikaan oli myös se, että veteraaneille ja lotille järjestettiin oma erillinen tilaisuutensa jo viime viikolla. Tavoitteena oli varmistaa iäkkäiden veteraanien ja lottien terveysturvallisuus.

THL:n Hyvinvointivaikuttajat-osaston johtaja Mika Salminen sanoi HS:n haastattelussa, että koko Suomelle valtavan hienoa, että nyt ollaan korona-ajan jälkeen ”aika tavallisessa elämänkulussa”.

Presidentinlinnan terveysturvallisuustoimien Salminen kehui vaikuttavan ”hyvin asiallisilta”.