Hallituksen keskiviikon kriisikokous ei puhdistanut hallituspuolueiden välejä. Hallituksen kaatuminen toisi Suomeen todennäköisesti vähemmistöhallituksen.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus jatkaa kitkuttaen ja ikään kuin pyssy ohimolla eteenpäin.

Näin hallitus päätti keskiviikkona hallituspuolueiden puheenjohtajista koostuvassa viisikossa. Ryhmä ei ole kertaakaan keskustellut hallituksen jatkosta niin vakavasti kuin tällä kertaa.

Marin ratkaisi hallituksen pattitilanteen ilmoittamalla, ettei hallitus enää jatka, jos pelisääntöjä vielä kerran rikotaan.

”Tämä oli viimeinen kerta. Mikäli joku hallituspuolue toimii vielä tällä tavalla, samalla valitaan se, että tämän hallituksen tie tulee päätökseen”, Marin sanoi toimittajille eduskunnassa keskiviikkona.

Uhkaus on kova, ja asettaa puolueet vaikeaan paikkaan. Se yksiselitteisesti kieltää aiempaa vahvemmin kaikki hallituspuolueiden sääntöjen vastaiset irtiotot.

Viisikon keskiviikon neuvotteluja kuvaillaan vakavahenkisiksi mutta asiallisiksi. HS:n tietojen mukaan kokouksessa puhuttiin oikeilla sanoilla siitä, voiko hallitus enää jatkaa.

Kokouksessa käsiteltiin laajasti hallituksen pelisääntöjä.

Käytännössä kyse oli siitä, lupaako keskusta toimia hallituksessa yhteisillä pelisäännöillä. Kaikki muut hallituspuolueet ovat lopen kyllästyneet kannatuskriisissä olevan keskustan irtiottoihin.

Keskusta puolustautui katsomalla, että myös sillä on oikeus mielipiteisiinsä ja että muut hallituspuolueet maalaavat liian negatiivisen kuvan puolueesta julkisuuteen.

Pelisäännöistä olennaisin on se, että hallituspuolueen edustajat puolustavat hallituksen yksimielisesti antamaa lakiesitystä silloin, kun esityksestä lopullisesti päätetään eduskunnassa.

Toinen keskeinen sääntö on se, että aikaisemmin luvatusta pidetään kiinni.

Neljä muuta hallituspuoluetta katsovat, että keskusta on tänä syksynä rikkonut näitä molempia sääntöjä.

Keskusta äänesti keskiviikkona kumoon yhdessä oppositiopuolueiden kanssa neljä pykälää hallituksen luonnonsuojelulakiesityksestä, jonka keskusta oli itse hyväksynyt ennen kuin se lähti eduskunnan käsittelyyn.

Keskustan mukaan nuo pykälät olisivat vaarantaneet metsäomistajien omaisuudensuojan, vaikka perustuslakivaliokunta ei tätä vaaraa nähnyt.

Keskustan kanta muuttui paljolti maa- ja metsätalousministeriön hallitusneuvos Vilppu Talvitien laskelman takia.

Talvitie ei ole kuitenkaan pystynyt vakuuttavasti perustelemaan, mihin hänen laskelmansa uhanalaisista metsäaloista perustuvat eikä hänellä myöskään ole enää laskelmaa jäljellä.

Luonnonsuojelubiologi Panu Halme teki tällä viikolla oman laskelmansa, jonka perusteella hän väitti, että Talvitien laskelma on täysin väärä.

Vihreät eritoten suuttuivat keskustan toiminnasta, sillä he olivat vääntäneet pykälistä keskustan kanssa kättä kuukausikaupalla, ja ne olivat kirjoitettu keskustalle mieluisiksi.

HS:n tietojen mukaan keskiviikkona viisikon kokouksessa yllättäen hermostunein ja loukkaantunein keskustaa kohtaan oli Rkp:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, joka on yleensä kokouksissa rauhallinen.

Rkp:lle omaisuudensuoja on vähintään yhtä tärkeä asia kuin keskustalle, mutta toisin kuin keskusta, Rkp piti kiinni sovitusta, vaikka se oli puolueelle vaikeaa.

Rkp vastusti nyt kaadettuja pykäliä alkukeväästä, mutta jäi yksin kun keskusta yllättäen hyväksyi pykälät. Puolueen mielestä keskusta petti Rkp:n kaksi kertaa, ensin keväällä ja sitten syksyllä.

Oikeistopuolue Rkp on ärsyyntynyt myös siitä, että keskusta haukkuu sitä julkisuudessa vasemmistopuolueeksi.

Keskusta on koko ajan vähätellyt kiistaa sanomalla, että kyseessä on vain muutama pykälä yhdessä laissa.

Luonnonsuojelulain käsittely ei kuitenkaan ole ainoa asia, miksi muut hallituspuolueet ovat hermostuneet keskustassa.

Keskustan käyttäytymisen sanotaan muuttuneen sen jälkeen, kun HS kertoi lokakuussa keskustan kannatuksen romahtaneen kaikkien aikojen heikoimmaksi.

Hallituksella oli syksyllä jäljellä vielä parisenkymmentä lakiehdotusta, jotka muiden kuin keskustan mielestä olisi pitänyt saada tällä hallituskaudella eduskuntaan.

Keskusta kuitenkin ilmoitti ykskantaan, ettei se hyväksy arvonnousuveroa, joka on suunnattu varakkaille, jotka ovat viemässä omaisuuttaan pois Suomesta.

Monet ovat kritisoineet lakiesityksen laatua, mutta se oli kuitenkin osa isoa pakettia, josta hallitus yhdessä sopi puoliväliriihessä 2021. Tuolloin hallitus oli lähellä kaatumista, mutta keskusta jäi hallitukseen pitkälti juuri tuon kompromissipaketin takia.

Puolue sai lopulta läpi muun muassa 370 miljoonan euron leikkauslistan. Yhtenä osana pakettia oli vasemmistopuolueiden ajama arvonnousuvero. Keskusta halusi sovitusta paketista lopulta itselleen vain mieluisan osan.

Tämän jälkeen myös muut puolueet löysivät itselleen ikäviä lakeja. Hallituksen oli tarkoitus antaa vielä 15 lakiesityksestä, mutta niistä toteutui vain muutama.

Keskusta on muiden hallituspuolueiden mielestä käyttäytynyt myös muuten epäasiallisesti esimerkiksi haukkumalla avoimesti pääministeriä neuvotteluissa.

Keskusta on puolustautunut, että myös muut ovat toimineet epäasiallisesti.

Osa vasemmistoliiton eduskuntaryhmästä lipesi, kun eduskunta äänesti potilasturvallisuuslaista.

Vasemmistoliiton toiminta tuomitaan myös muissa hallituspuolueissa kuin keskustassa, mutta se nähdään lievempänä sääntöjen rikkomisena kuin keskustan toiminta.

Vasemmistoliiton johto yritti sekä julkisesti että puolueen eduskuntaryhmässä saada potilasturvalakia vastustavia kansanedustajia ruotuun, mutta he epäonnistuivat.

Muut hallituspuolueet eivät ole huomanneet, että keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko olisi yrittänyt samalla tavalla kuin vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson saada puolueensa kansanedustajia pysymään hallitusrintamassa.

Lisäksi potilasturvalaki hyväksyttiin eduskunnassa kokonaisuutena toisin kuin luonnonsuojelulaki.

Keskusta nostaa jatkuvasti esille myös saamelaiskäräjälain, jonka hallitus toi eduskunnan käsittelyyn, vaikka keskusta vastusti sitä.

Keskustan mukaan muut hallituspuolueet ja etenkin pääministeri Marin rikkoi sääntöä, ettei hallitus saa viedä erimielisiä lakiesityksiä eduskuntaan.

Muiden hallituspuolueiden mielestä myös tässä nimenomaan keskustan näkemys muuttui.

Kaikkien neljän muun hallituspuolueen mukaan Saarikko hyväksyi viisikon kokouksessa poikkeuksellisen tavan, jonka mukaan keskusta saa äänestää saamelaislakia vastaan eduskunnassa.

Joka tapauksessa viisikon päätöksen jälkeisenä päivänä Saarikko haukkui Marinin toiminnan. Marin puolestaan ilmoitti olevansa yllättynyt keskustan mielenmuutoksesta.

Syksyn riitely on lopulta ajanut hallituksen tilanteeseen, jossa sen toimintakyky on ollut todella vaarassa. Keskusta on syyttänyt tilanteesta pääministeriä, joka ei ole keskustan mielestä paneutunut hallituksen ongelmiin riittävästi.

Marinin erouhkauksen toimeenpano tarkoittaisi todennäköisesti uusia hallitusneuvotteluja, sillä perustuslain mukaan hallitus pitää kaataa, mikäli sen kokoonpanossa tapahtuu merkittävä muutos.

Tämän jälkeen eduskuntapuolueet neuvottelisivat uudesta enemmistöhallituksesta. Enemmistöhallitusta tuskin saataisiin eduskuntapuolueista kasaan, joten maata alkaisi johtaa Suomen oloissa harvinainen vähemmistöhallitus.

Toimitusministeristö olisi toinen vaihtoehto, mutta sen mahdollisuudet tehdä poliittisia päätöksiä ovat hyvin rajatut.

Kaikki puolueet haluavat pitää hallituksen kasassa muun muassa Ukrainan sodan takia. Tätä haluaa myös keskusta.

Keskiviikkona kävi kuitenkin selväksi, ettei hallitusta enää pidetä pystyssä hinnalla millä hyvänsä.

Keskusta tietää nyt, että hallitus kaatuu nimenomaan keskustan takia, jos se vielä kerran aikoo kaataa opposition kanssa hallituksen lakiesityksiä tai niiden pykäliä. Sama toki koskee muitakin puolueita.

Keskustan puheenjohtaja Saarikko lupasi keskiviikkona, että luonnonsuojelulaki oli poikkeustapaus eikä toiminta enää jatku.

Viisikon kokous ei lopulta varsinaisesti puhdistanut hallituspuolueiden välejä tai keskinäistä luottamusta. Siihen tarvitaan toimia.

Vihreiden puheenjohtajan, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalon lausunto viisikon kokouksen jälkeen kuvaa varsin hyvin muiden puolueiden tunnelmia. ”Annika Saarikkohan on luvannut monia asioita. Osa niistä on toteutunut”, Ohisalo sanoi.

Keskusta ei kuitenkaan näytä katuvan mitään, vaikka puolue myöntää, että se toimi poikkeuksellisesti luonnonsuojelulaissa.

Tämän paljasti Saarikon tiedotustilaisuus, jossa hän edelleen vähätteli keskustan toimien merkitystä ja piikitteli muita.

”Taisipa olla Ruotsin entinen pääministeri Magdalena Andersson, jota luonnehdittiin hänen tehtävään astuessaan, että hän on päättäjä, joka sietää hyvin huonoa tunnelmaa, joka politiikkaan aika ajoin kuuluu. Sellaiseksi tässä on hyvä itse kunkin kasvaa”, Saarikko sanoi.

