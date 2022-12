Politico antoi Sanna Marinille ensimmäisen sijan ”unelmoijat”-kategoriassa. Siihen kuuluvat edustavat lehden mukaan ideoita, jotka ohjaavat eurooppalaista valtaa ja politiikkaa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on valittu Politico-lehden vuosittain julkaistavalle Euroopan vaikutusvaltaisimpien henkilöiden listalle.

Listalla on 28 eurooppalaista poliittista toimijaa, jotka on jaettu kolmeen kategoriaan: ”tekijöihin”, ”unelmoijiin” ja ”häiriköihin”. Näiden lisäksi lehti valitsee yhden kaikkein vaikutusvaltaisimman henkilön, joka on tänä vuonna Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Marin sai unelmoijat-ryhmän ensimmäisen sijan. Samalla paikalla listauksessa ovat aiempina vuosina olleet muun muassa EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sekä ilmastoaktivisti Greta Thunberg.

Politicon mukaan unelmoijat edustavat ideoita, jotka ohjaavat eurooppalaista valtaa ja politiikkaa. Samasta kategoriasta löytyvät myös muun muassa Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon, EU-komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans sekä Venäjän presidentti Vladimir Putin.

Putinin kohdalla perusteena on hänen unelmansa mahtavammasta Venäjästä, jonka toteutuminen on Politicon mukaan epätodennäköistä.

Marinin valintaa Politico perustelee muun muassa sillä, että hänen kaudellaan Suomi on kääntänyt kelkkansa Venäjä-politiikassa ja hakenut sotilasliitto Naton jäsenyyttä. Lehden mukaan Marinin johtamana Suomea ”ei voi enää syyttää suomettumisesta”.

Politico kirjoittaa Marinin olevan poikkeuksellinen poliittisten johtajien joukossa. Lehden mukaan 36-vuotiaana naisena Marin on edelleen harvinaisuus politiikan kentillä, joilla toimivat edelleen pääasiassa ”miesdinosaurukset”.

Marin on tämän vuoden listalla ainoa alle 40-vuotias. Listalla on yhteensä 18 miestä ja kymmenen naista.