EU:n ulkoministerikokous laajensi Iran-pakotteita. Teloitukset on tuomittu laajasti.

Bryssel

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoo soittaneensa Iranin ulkoministerille Hossein Amir-Abdollahianille viime torstaina ja ilmaisseensa jyrkän paheksuntansa Iranin aloitettua mielenosoittajien teloitukset.

Haavisto osallistui maanantaina EU:n ulkoministerikokoukseen Brysselissä.

Iran teloitti viime viikolla Mohsen Shekarin, joka oli osallistunut hallinnon vastaiseen mielenosoitukseen.

Kaikkiaan 28 ihmistä on teloitusjonossa. Iran on jo julistanut kuolemantuomion 12 ihmiselle, minkä lisäksi meneillään on myös oikeudenkäyntejä, jotka voivat päättyä kuolemantuomioon.

Yksi kuolemantuomion saanut on jalkapalloilija Amir Nasr-Azadani, jonka puolesta hänen entinen joukkuetoverinsa, suomalainen Sebastian Strandvall on vedonnut.

”Nostin esiin keskustelussa, että siellä on suomalaisten tuntemia ihmisiä teloitusjonossa, ja tämä herättää Suomessakin voimakkaita reaktioita”, Haavisto sanoi kokouksen jälkeen.

”On käynyt myös ilmi tapauksia, että ulkomaalaisia on pidätettyinä Iranissa, ja myös lähetystöjen toimintaa on häiritty Teheranissa. Tämä on täysin tuomittavaa.”

Iran oli ulkoministereiden aiheena myös Venäjälle antamansa aseavun takia sekä ydinaseen kehittelytyönsä takia. Ulkoministerit lisäsivät uusia henkilöitä Irania koskeviin pakotteisiin sekä mielenosoittajien kohtelun että aseavun takia.

EU:lta on tulossa yhdeksäs Venäjän vastainen pakotepaketti. Ulkoministereiltä ei tullut siitä vielä päätöstä, mutta Haaviston mukaan päätös on mahdollista tehdä myöhemmin tällä viikolla jonkin toisen ministerikokouksen tai EU-huippukokouksen yhteydessä.

EU on laajentamassa henkilöpakotteita sekä lisäämässä pankkeja ja rahoituslaitoksia pakotelistalle.

Ministerit keskustelivat myös Venäjältä jäädytettyjen varojen käytöstä Ukrainan jälleenrakennukseen sekä erillisestä hyökkäysrikostuomioistuimesta. Juridisesti vaikea asia jäädytetyistä varoista on esillä EU:n huippukokouksessa tämän viikon torstaina.

Ulkoministerit takasivat EU:n Ukrainalle antaman aseavun jatkon, kun he korottivat tätä varten toimivan rahaston rahoituskehyksiä.

Ministerikokous nosti Euroopan rauhanrahaston ensi vuoden kokonaisrahoituskattoa kahdella miljardilla eurolla nykyisestä 5,6 miljardista eurosta.

Rauhanrahasto toimii niin, että se korvaa EU-jäsenmaille näiden antamaa aseellista apua. EU:n budjetin ulkopuolinen rahasto ei keskity vain Ukrainaan, vaan sieltä on sen toiminnan aikana rahoitettu muun muassa Georgiaa, Moldovaa ja useita Afrikan maita.

Ukrainan takia rahaston varat ovat kuitenkin käyneet vähiin tämän vuoden aikana, ja vuosille 2021–2027 tarkoitettua rahoituskehystä on pakko nostaa. Kaikkiaan ulkoministerit sitoutuivat siihen, että kattoa nostetaan ensin kaksi miljardia euroa ja sitten vielä 3,5 miljardia euroa ennen vuotta 2027.