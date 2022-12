HS kertoi sunnuntaina tapauksesta, jossa työnhakija sanoo lähettäneensä hakemuksia vain täyttääkseen työnhakuvelvoitteensa. Lain mukaan työnhakijan pitää ”perustellusti olettaa voivansa työllistyä”.

Työhakemusten tehtailu vitsillä ei lähtökohtaisesti täytä uuden työnhakuvelvoitteen edellytyksiä, sanoo osastopäällikkö Tiina Korhonen työ- ja elinkeino­ministeriöstä.

HS kertoi sunnuntaina puumalalaisesta Jukka Summasesta, joka sanoi tehneensä velvoitteen vuoksi humoristisen työhakemuksen, vaikkei edes halua työllistyä.

Summanen sanoi myös hakeneensa esimerkiksi kaupunkivalaistuksen suunnittelijan paikkaa, vaikkei hänellä ole tehtävään mitään edellytyksiä.

”Mutta jotain pitää hakea ja niin minä olen tehnyt. Vasta haettiin teatterinjohtajaa Savonlinnaan, ja aina välillä avautuu kunnanjohtajan paikkoja, joihin voi laittaa hakemuksen”, hän totesi.

Lue lisää: Jukka Summanen tehtailee työhakemuksia, vaikka ei halua saada töitä – ”Naurettavaa pelleilyä”

Lain mukaan työnhakujen tulisi kuitenkin kohdistua työmahdollisuuksiin, joihin ”työnhakija voi perustellusti olettaa voivansa työllistyä”.

Työnhakuvelvoitteen laiminlyönti voi johtaa ensin huomautukseen. Toisesta laiminlyönnistä voi seurata työttömyysetuuden katkaisu seitsemäksi päiväksi ja kolmannesta laiminlyönnistä 14 päiväksi.

Neljännen rikkeen jälkeen oikeuden työttömyysturvaan voi menettää toistaiseksi.

Työ- ja elinkeino­ministeriön Korhosen mukaan työttömyysetuutta on myös mahdollista periä jälkikäteen takaisin, jos käy ilmi, että etuutta on maksettu aiheetta.

Hän ei ota kantaa yksittäistapaukseen.

Lue lisää: ”Aktiivimalli kakkonen” pakottaa hakemaan neljää työpaikkaa kuukaudessa – Tällaisia ovat ensimmäiset kokemukset

Sanna Marinin (sd) hallituksen luomassa niin sanotussa pohjoismaisessa työvoima­palvelu­mallissa työttömät voidaan velvoittaa hakemaan neljää työpaikkaa kuukaudessa. Määrä voi olla joissain tapauksissa pienempi.

Työttömiä myös tavataan työttömyyden alkuvaiheessa aiempaa useammin. Uudistuksen tavoitteena on saada työttömiä hakeutumaan töihin ja nostaa Suomen työllisyysastetta.

”Aktiivimalli kakkoseksi” kutsuttu työnhakumalli on tullut asteittain voimaan toukokuun alun jälkeen.

Jukka Summasen mukaan hänet on velvoitettu hakemaan kahta työpaikkaa kuukaudessa. Summasen mielestä se on ”naurettavaa pelleilyä”, koska hän on jäämässä kymmenen kuukauden päästä eläkkeelle.

Puumala sijaitsee Etelä-Savossa. Etelä-Savon te-toimiston johtaja Hanna Makkula sanoo Korhosen tavoin, ettei voi ottaa kantaa yksittäistapauksiin.

”Mutta kun henkilö on nimellään esiintynyt, niin totta kai selvitämme asian heti huomenna.”

Makkula sanoo toivovansa, että työnhakijat pyrkisivät tosissaan työllistymään. Työhakemusten läpikäynti työllistää myös työnantajia, hän toteaa.

Työnhakijat raportoivat työnhaustaan verkkopalvelussa. Lähtökohtana on Makkulan ja Korhosen mukaan luottaa siihen, että hakemukset on tehty tosimielellä.

Työnhaun tilannetta käydään läpi säännöllisissä tapaamisissa te-toimiston virkailijan kanssa. Niissä voi Makkulan mukaan käydä ilmi se, että työnhakija ei yritä aidosti työllistyä.

”Usein voi olla vähän vaikeakin arvioida, milloin hakemus on tehty vitsillä. Silloin on tietysti eri asia, jos henkilö itse niin sanoo.”

Makkulan mukaan Etelä-Savon te-toimisto on joutunut antamaan työnhakijoille ”jonkin verran” huomautuksia ja karensseja. Pääosin kokemukset uudesta työnhakumallista ovat kuitenkin olleet hyviä, hän sanoo.

Summasen humoristisen hakemuksen vastaanottaneen EST Henkilöstö­palveluiden edustaja sanoi yrityksen saavan vastaavia hakemuksia ”tasaisen tappavalla tahdilla”.

Ennen ”aktiivimalli kakkosen” voimaantuloa julkisuudessa käytiin keskustelua siitä, voiko uudistus johtaa tarpeettomaan hakemusrumbaan.

Työ- ja elinkeino­ministeriön Korhonen kuitenkin uskoo, että työnhakijat hakevat pääsääntöisesti työtä työllistyäkseen ja turhat hakemukset ovat yksittäistapauksia.

Asiasta ei ole vielä tutkittua tietoa, ja Korhonen korostaa perustavansa arvionsa vain omaan tuntumaansa.

Summanen katsoo, että häntä on tarpeetonta velvoittaa hakemaan työtä.

”Eihän minua edes otettaisi töihin, kun olen jäämässä eläkkeelle, ja maassa on tuhansia nuoriakin, jotka tarvitsevat töitä”, hän perusteli.

Korhosen mielestä taas on lähtökohtaisesti tärkeää, että kaikki työkykyiset ja työikäiset pyrkivät työllistymään.

”Hyvinvointivaltiomme perustuu ajatukselle, että ne työikäiset, joilla on mahdollisuus tehdä työtä, myös sitä tekevät. Jos kovin moni ajattelisi niin, ettei halua tehdä töitä vaikka mahdollisuus olisi, emme pysty ylläpitämään tämänkaltaista hyvinvointia.”