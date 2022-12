Katarina Murrolla on seuraavalle hallitukselle pyyntö.

”Koulutukseen ei kaivata nyt isoja selvityksiä ja lainsäädäntöuudistuksia. Nyt täytyy korjata akuutit ongelmat", Murto sanoo.

Murto on Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n tuoreehko puheenjohtaja. Hänet valittiin tehtävään Olli Luukkaisen paikalle viime keväänä.

Murron tehtävä työmarkkinajohtajana on ennen kaikkea pitää huolta liittonsa jäsenistä. Hänen mukaansa opettajia on viime vuosina kuormitettu aivan liikaa lisääntyneellä paperityöllä.

”Koulutukseen on tehty paljon lainsäädäntöuudistuksia. Nyt toivomme työrauhaa. Opettajat haluavat keskittyä perustehtävänsä hoitamiseen.”

Edelliset hallitukset ovat halunneet jättää oman puumerkkinsä opetukseen.

”Kun uudistuksia tulee hallituskausittain, se on aivan liian lyhyt aikajänne. Tehdään koko ajan jotain uutta ennen kuin nähdään, mitkä uudistusten vaikutukset ovat.”

Opettajien jaksaminen on Murron mukaan vakava kysymys koko yhteiskunnalle.

Suomi on parin viime vuoden aikana alkanut kunnolla heräämään sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työvoimapulaan. Ikävä kyllä Suomessa on jo myös opettajapula, Murto sanoo.

”Se on nähtävissä esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajien ja aineenopettajien kohdalla. Eläköitymisiä on tulossa paljon.”

Enemmistö opettajista kokee uupumista, kertovat OAJ:n tekemät jäsenkyselyt. Sitä aiheuttavat erityisesti lisääntynyt hallinnollinen työ, oppimisen vaikeudet sekä lasten ja nuorten pahoinvointi. Raskasta byrokratiaa liittyy Murron mukaan esimerkiksi oppilaiden tukipäätöksiin.

Jotta sote-alan työvoimapulan kaltainen katastrofitilanne vältettäisiin, täytyy koulutetuista opettajista ja opettajan työn houkuttelevuudesta pitää nyt kiinni, Murto sanoo.

”Opettajan työ on todella merkityksellistä ja palkitsevaa. Mutta itse opettamisen ulkopuolelta tulee liikaa kaikennäköistä kirjaamista ja paperityötä. Nyt pitää päästä eroon hankehumpasta.”

Katarina Murto on koulutukseltaan varatuomari ja tanssinopettaja.

Viime lokakuussa taloudellisen yhteistyön ja kehityksen kansainvälinen järjestö OECD julkaisi raportin, joka ravisteli monen näkemyksiä suomalaisesta koulutuksesta.

Raportin mukaan suomalaisten nuorten aikuisten koulutustaso on tipahtanut OECD-maiden keskitason alapuolelle. Suomalaisista 25–34-vuotiaista nuorista alle 40 prosenttia on suorittanut joko ammattikorkea- tai korkeakoulutasoisen tutkinnon.

Raportin tulos ei kuvastanut sitä Suomea, jossa on totuttu ajattelemaan, että olemme koulutuksen kärkipäätä. Poliitikot vaativat tuoreeltaan raportin julkaisun jälkeen, että koulutustasoa on saatava nostettua.

Myös OAJ:n puheenjohtaja on luonnollisesti asiasta huolissaan. Lasten ja nuorten oppimistulokset ovat laskeneet vuodesta 2006 alkaen. Murron mukaan yksi tärkeä syy on se, että oppimisen tuen tarve on kasvanut. Joka neljännellä peruskoulun oppilaalla on tehostetun tai erityisen tuen päätös.

Keskeinen ratkaisu kasvaneeseen ongelmaan on koulutuksen perusrahoituksen kasvattaminen, Murto sanoo.

”Olemme tällä hetkellä vedenjakajalla. Se oppilaiden ja opiskelijoiden joukko jolla on haasteita, uhkaa vain kasvaa.”

Suomen seuraava hallitus ei ole helppojen ratkaisujen edessä, mitä julkisen rahan jakamiseen tulee. Valtiovarainministeriö on sanonut, että julkista taloutta pitää vahvistaa vähintään yhdeksällä miljardilla eurolla kahden seuraavan vaalikauden aikana.

Myös hyvinvointialueet ovat määrätietoisesti vaatineet lisää perusrahoitusta sote-palvelujen tuottamiseen.

Murto sanoo, että OAJ:ssa tiedostetaan kyllä julkisen talouden vaikeudet.

”Mutta jos haluamme pitää hyvinvointi- ja sivistysyhteiskunnasta kiinni tulevaisuudessa, niin ei ole muuta keinoa, kuin panostaa koulutukseen ja oppimiseen. Jos emme investoi siihen nyt, emme saa tulevaisuudessa työmarkkinoille osaavia ihmisiä. Ja kärsimme osaajapulasta jo nyt.”

Suomen virallinen tavoite on, että vuonna 2030 puolet nuorista suorittavat korkeakoulututkinnon. Murto pitää tavoitetta hyvänä, mutta haluaa tuoda esiin toisen huolen.

”Paljon enemmän pitäisi puhua myös ammatillisista koulutuspoluista. Ammattikoulutusta on väheksytty, ja se on aivan kummallista. Meidän työmarkkinammehan kärsivät tällä hetkellä todella laajasta osaamispulasta."

” Inkluusion purkaminen ei ole OAJ:n tavoite. Sen toteuttaminen vaatii vaan lisää rahaa.

Suomalaisen koulutuksen kehityskaari 2000-luvulla näyttää menetettyjen mahdollisuuksien tarinalta. Vielä vuosituhannen alussa Suomessa ravasi kansainvälisiä vieraita ihastelemassa koulutusjärjestelmää.

Nyt koulutuksen kärkimaa on Viro, Pisa-tulokset ovat luisuneet alaspäin, ja Suomi on OECD:n vertailussa Turkin ja Chilen välissä.

Mitä opetukselle ja koulutukselle tapahtui?

Katarina Murron mukaan ainakin koulutettujen opettajien saatavuutta on pidetty itsestäänselvyytenä. Rahoituksesta on leikattu, ja ryhmäkoot ovat kasvaneet, ja siksi niin sanottu inkluusio ei ole toiminut tarkoitetulla tavalla.

Inkluusiolla tarkoitetaan yhdenvertaisuutta korostavaa opetusta, jossa tuen tarpeessa oleva oppilas opiskelee lähtökohtaisesti samassa luokassa kuin muutkin oppilaat. Inkluusion idea ei kuitenkaan poissulje pienryhmiä tai erityisluokkia.

”Mutta monet kunnat ovat käyttäneet sitä säästötoimenpiteenä. Pienryhmiä, erityisluokkia ja eritysopettajia ei ole riittävästi, vaikka oppilaat olisivat niitä tarvinneet.”

Etelänaapuri Viro on myös Murron mukaan kyennyt pitämään Suomea pienemmät ryhmäkoot. Se voi olla yksi menestystä selittävä tekijä.

"Se vähentää erilaisia häiriötilanteita luokissa, ja opettaja ehtii kohtaamaan oppilaat yksilöllisesti.”

Inkluusio itsessään ei siis ole ongelma. Sen toteuttaminen vaatii vaan lisää rahaa, Murto sanoo.

"Eivät opettajat ja rehtorit näe inkluusion purkamista parhaana vaihtoehtona. Ongelmana ovat resurssit.”