Suomessa ei enää aina voi luottaa siihen, että viimeistään päivystyksestä saa hoitoa – ja juurisyy on sanassa viimeistään

Hyvinvointialueiden pitäisi siirtää hoidon painopistettä perusterveydenhuoltoon. Siitä tulee hidas prosessi, kirjoittaa analyysissään HS:n politiikan toimittaja Veera Paananen.

Tiistaina uutisoitiin, että Jorvin päivystys on niin pahasti ruuhkautunut, että ambulanssit ole päässeet tuomaan sinne potilaita kymmeneen päivään. Kuva Jorvista tammikuulta.

”Tilanne on ihan oikeasti kammottava.”

Näin kuvaili HS:n haastattelussa Espoon Jorvin sairaalan päivystyksen ruuhkaa Hus Akuutin toimialajohtaja Maaret Castrén.

Tiistaina uutisoitiin, että Jorvin päivystys on niin pahasti ruuhkautunut, että ambulanssit ole päässeet tuomaan sinne potilaita kymmeneen päivään. Myös Tampereen Acutassa ollaan yhä useammin tilanteessa, jossa päivystykseen tulevalle potilaalle ei kerta kaikkiaan löydy paikkaa.

Sydänvaivoista kärsivät potilaat voivat tällöin joutua odottamaan ambulanssissa monitorilaitteeseen kiinnitettyinä.

Päivystysten tilanne kertoo erilaisesta hyvinvointivaltiosta, kuin mihin olemme tottuneet. Suomessa on ollut melko helppoa luottaa siihen, että viimeistään päivystykseen menemällä vaivaansa saa hoitoa.

Ongelmien juurisyy piilee sanassa ”viimeistään.” Terveydenhuollon kuormituksen tulisi näyttää pyramidilta: leveä pohja on perusterveydenhuolto, jossa potilaan vaivat hoidetaan hyvissä ajoin. Kun ongelmat eivät pääse pitkittymään, tarvitaan pyramidin yläosaa, eli erikoissairaanhoitoa, mahdollisimman vähän.

Monet talousongelmien kanssa painivat kunnat ovat kuitenkin vuosien ajan säästäneet perusterveydenhuollosta, ja lakkauttaneet esimerkiksi terveyskeskusten vuodeosastoja. Näin asiakkaat ovat valuneet jatkuvasti enemmän erikoissairaanhoitoon. Lopputulos näyttää siistin pyramidin sijaan purkautuvalta tulivuorelta, jossa päivystyksen potilasmäärät tursuavat holtittomasti.

Myös Tampereen yliopistosairaalan päivystyksessä Acutassa on ollut pahoja ruuhkia.

Vuoden alussa aloittavien hyvinvointialueiden tärkeä tehtävä on kääntää kehityksen suunta. Se tarkoittaa, että perusterveydenhuoltoon on laitettava lisää rahaa ja työntekijöitä.

Tehtävä ei ole tärkeä vain terveyden edistämisen, vaan myös kansantalouden takia: erikoissairaanhoito on erityisen kallista. Vanhenevan Suomen täytyy säästää, ja siksi ihmisiä kannattaa hoitaa mieluummin kunnan sote-keskuksessa kuin sairaalan teho-osastolla.

Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että suunnan kääntämisestä tulee hidasta. On vaikea kuvitella tilannetta, jossa hyvinvointialueet voisivat kerralla repäistä erikoissairaanhoidosta tukun rahaa ja sijoittaa sen uudelleen perusterveydenhuoltoon.

Uudellamaalla tilanteesta nähtiin jo esimerkki, kun Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) kertoi suunnittelevansa Malmin, Lohjan ja Porvoon päivystysten lakkauttamista. Alueella kavahdettiin suunnitelmia pahemman kerran, ja Husin yhtymähallitus päätti palauttaa säästölistan uuteen valmisteluun.

Jotta kaikkia leikkauksia ei tarvitsisi toteuttaa, täytyy Helsingin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden antaa Husille lisää rahaa. Se raha taas on todennäköisesti pois juuri niistä peruspalveluista, joihin nyt tulisi panostaa.

Apulaisosastonjohtaja Kirsti Ihalainen sääti 100-vuotiaan potilaan sänkyä Jorvin päivystyksen tarkkailuhuoneessa keskiviikkona.

Sote-uudistuksen hengen mukaisesti leveämpien hartioiden pitäisi olla ratkaisu ongelmaan: löysää rahaa pitäisi löytyä, kun kunnat yhdistetään isommaksi hyvinvointialueeksi.

Ylimääräistä ei kuitenkaan tunnu juuri olevan. HS kertoi marraskuussa, että lähes kaikki hyvinvointialueet ovat tekemässä ensi vuodelle alijäämäisen budjetin.

Alueiden pitäisi karsia kulujaan, jotta ne saisivat taloutensa tasapainoon ja voisivat siirtää resursseja perusterveydenhuoltoon. Toistaiseksi isot sopeutustoimet ovat kuitenkin alueilla vielä tekemättä.

Säästäminen ei ole monestakaan syystä aivan helppoa. HS kertoi tiistaina, että osa alueista kokee ongelmaksi tiukat velkaantumissäännöt: jos alue ei saa lainaa, se ei välttämättä pysty investoimaan esimerkiksi säästöjä tuoviin digipalveluihin.

Alueet on myös lailla sidottu esimerkiksi vuokraamaan nykyisiä tilojaan vielä seuraavat kolme vuotta, eli palveluverkkoakaan ei päästä heti karsimaan.

Toisaalta myöskään valtiovallan suunnalta säästöihin ei ole toistaiseksi patisteltu. Esimerkiksi kuntaministeri Sirpa Paatero (sd) on toivonut rahoituksen kanssa painiskelevilta alueilta malttia. Alueiden rahoitus täsmäytetään vasta vuonna 2025, ja ensi vuoden rahoitukseenkin on tulossa vielä lisäpotti vuoden 2024 alussa.

” ”Sairaalahoitoa tarvitsevia ikäihmisiä on kotihoidossa, josta esimerkiksi kaatumisen takia tullaan ambulanssilla päivystykseen.”

Taloudellinen tulevaisuus näyttää siis hyvinvointialueella sumuiselta. Uuden hallituksen tehtävä on päättää, lisätäänkö alueiden perusrahoitusta. Suomen velkataakka on paisunut, ja rahoista taistelevat muutkin yhteiskunnan osa-alueet kuin sote.

Jopa rahaa suuremmaksi ongelmaksi on sitä paitsi noussut työvoimapula. Se näkyy esimerkiksi niin, että sairaansijoja on eri puolilla Suomea jouduttu sulkemaan. Näin sairaalahoitoa tarvitsevia ikäihmisiä on kotihoidossa, josta esimerkiksi kaatumisen takia tullaan ambulanssilla päivystykseen.

Hyvinvointialueilta kantautuva viesti on, että hoitajamitoituksen kiristäminen pahentaa tilannetta. Kukaan tuskin sinänsä vastustaa ympärivuorokautisen hoivan parantamista, mutta ongelma on se, että tiukka mitoitus sitoo hoitajia yhteen paikkaan. Hoivapaikkoja on myös jouduttu poistamaan käytöstä sen takia, että mitoitusta ei saada täyteen.

Tällöin voi käydä niin, että hoivapaikkaa tarvitseva vanhus on kotona. Kun vanhuksen vointi yhtäkkiä huononee, ajetaan taas ambulanssilla päivystykseen.

Hus Akuutin toimialajohtaja Maaret Castrén.

”Ihan oikeasti.”

Nämä Husin Maaret Castrénin käyttämät vahvistussanat on viime kuukausina kuultu sote-alan ammattilaisten haastatteluissa ja taustakeskusteluissa useasti.

Työvoimapulan vakavat seuraukset alkavat toden teolla valjeta samaan aikaan, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Painetta sote-pyramidin yläpäästä pitäisi saada helpotettua, jotta ihmiset eivät kuolisi päivystysjonoon.

Jos työntekijöitä ei saada raavittua merkittävästi lisää, ei hyvinvointialueilla ole muuta mahdollisuutta kuin pohtia, mitä voidaan jättää tekemättä.