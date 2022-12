Pääministeri Sanna Marin (sd) on parhaillaan Brysselissä, jossa hän osallistuu keskiviikkona EU:n ja Kaakkois-Aasian yhteistyöjärjestön Aseanin kokoukseen ja torstaina EU:n huippukokoukseen.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoo, että hallitus on kutsunut ensi maanantaiksi koolle parlamentaarisen eli kaikkien puolueiden kokouksen sähkön mahdollisesta hintakatosta.

”Lisäksi tulemme vielä tällä viikolla käymään yhdessä hallitusviisikon kanssa tätä aihealuetta läpi. On selvää, että lisätoimia tarvitaan, koska Olkiluoto 3 on edelleen viivästynyt emmekä saa sieltä sähköä sillä tavalla kuin aikaisemmin on arvioitu. Sähkön hintakatto olisi tehokas tapa puuttua sähkön liian kalliisiin hintoihin kuluttajille”, Marin sanoo.

Sdp esitti keskiviikkona eduskunnan budjettikeskustelussa sähkön hintakattoa. Ehdotuksen mukaan hintakatto voisi rajata hinnan esimerkiksi alle 20 senttiin kilowattitunnilta.

Marinin arvio sähkökaton kustannuksista on ”sadoista miljoonista ylöspäin”. Hänen mukaansa valmistelussa olevan windfall-veron tuottoja voitaisiin käyttää kuluttajien tukemiseen ja ohjata tuotot hintakaton avulla kuluttajien hyväksi.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) esitti samassa keskustelussa, että Marin kutsuisi koolle kokouksen, johon osallistuisivat sekä hallitus- että oppositiopuolueiden edustajat.

Marinin mukaan hallituksen aiemmin valmistelemat toimenpiteet sähkön hinnan alentamiseksi ”tuskin tulevat riittämään”. Hallitus on muun muassa alentanut sähkön arvonlisäveroa.

”Hallitus antoi jo budjettiriihessä työ- ja elinkeinoministeriölle tehtäväksi valmistella uusia välineitä, ja nyt me käymme tätä työtä läpi. Olemme valmiita ottamaan järeämpiä toimia käyttöön kuten hintakaton, joka on joissakin Euroopan maissa käytössä.”

Pääministeri Sanna Marin (sd) hallituksen huoneen ovella eduskunnassa tiistaina.

Marin osallistuu keskiviikkona Brysselissä järjestettävään EU:n ja Kaakkois-Aasian yhteistyöjärjestön Aseanin huippukokoukseen. Hän kommentoi asiaa mennessään kokoukseen.

Marin on Brysselissä myös huomenna torstaina, jolloin siellä järjestetään EU-maiden johtajien huippukokous. Sen asialistalla ovat Ukraina, energia ja talous, turvallisuus ja puolustus, eteläinen naapurusto sekä ulkosuhteet.

EU:n ja Aseanin huippukokouksen tarkoituksena on tiedotteen mukaan linjata yhteistyön tiivistämisestä. Siinä keskustellaan myös maailmanlaajuisista ja alueellisista turvallisuuskysymyksistä, taloudellisesta ja kaupallisesta yhteistyöstä sekä kestävästä kehityksestä.

Asean-maiden haluttaisiin EU-maiden rinnalla tuomitsevan Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Marinin mukaan yhteinen julkilausuma on ollut hankala harjoitus, koska kaikki maat eivät ole tähän mennessä tuominneet kovinkaan jyrkin sanakääntein Venäjän toimintaa, ”jos ovat tuominneet ollenkaan”.

”On tärkeää, että käymme yhdessä aihealuetta läpi ja luomme ymmärrystä, mistä oikein on Euroopassa kyse. Kun tilannetta katsotaan kauempaa, se näyttää kaukaisemmalta eikä välttämättä niin selvältä kuin eurooppalaisin silmin. Me tarvitsemme laajan kansainvälisen yhteisön tuomitsemaan Venäjän aggressiivisen hyökkäyssodan.”

Marin kommentoi Asean-kokoukseen mennessään myös tietoja EU-parlamentin korruptio- ja lahjontaskandaalista. Persianlahdella sijaitsevan maan, todennäköisesti Qatarin, epäillään maksaneen huomattavia summia muun muassa parlamentin jo erotetulle varapuhemiehelle Eva Kailille.

”Tiedot ovat erittäin hälyttäviä, ja on tärkeää, että tämä tutkitaan perinpohjaisesti ja siihen puututaan. On erittäin valitettavaa, mikäli nämä tiedot osoittautuvat oikeiksi.”