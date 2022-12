”Punnintaan tuli uusia sävyjä aivan viime päivinä”, sanoo keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko nyt.

Puolustusministerin sijaiseksi on nousemassa kansanedustaja Mikko Savola (kesk) siksi aikaa, kun Antti Kaikkonen (kesk) on isyysvapaalla.

Savolaa esittivät Kaikkosen sijaiseksi keskustan puoluehallitus, eduskuntaryhmä ja europarlamenttiryhmä torstaiaamuna pitämässään kokouksessa. Kaikkonen on sivussa puolustusministerin tehtävistä noin kaksi kuukautta 6. tammikuuta alkaen.

Keskusta päätyi toisenlaiseen ratkaisuun kuin mitä puolueen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko oli esittänyt vielä tiistaina. Saarikon ehdotus oli, että elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) ottaisi myös puolustusministerin salkun.

Torstain kokouksessa Savolan valinta tehtiin tiedotteen mukaan kuitenkin yksimielisesti. Muita esityksiä asiassa ei tehty.

Savola sanoi toimittajille eduskunnassa, että Lintilä oli itse tehnyt johtopäätöksen keskittyä energia-asioihin. Hän sanoi kuulleensa aamulla Lintilän päätöksestä olla ottamatta tuplasalkkua hoidettavakseen.

Savola on kolmannen kauden kansanedustaja Etelä-Pohjanmaalta. Hän kuuluu eduskunnassa puolustusvaliokuntaan ja ulko­asiainvaliokuntaan.

Hän ilmoittautui kisaan julkisesti keskiviikkoiltana.

”Punnintaan tuli uusia sävyjä aivan viime päivinä, kun energian hinta nousi ennätyskorkealle”, Saarikko sanoo nyt tiedotteessa.

”Kansalaisilla nousi oikeutetusti huoli siitä, pystyykö sama ministeri kriisitalvena hoitamaan kahta keskeistä ministerintehtävää. Kun olosuhteet muuttuvat, on myös omaa näkemystä muutettava.”

Saarikko kehuu tiedotteessa Savolaa luotettavaksi ja osaavaksi. Myös viestipalvelu Twitterissä Saarikko totesi pakkasviikon näyttäneen, ”ettei kahta salkkua ole viisasta yhdistää”.

Kaikkosen on 5.1.–28.2. kestävän isyysvapaan ajaksi erottava puolustusministerin tehtävästään, sillä laki ei tunnista ministereille eikä kansanedustajille perhevapaajaksoja.

Kaikkosella on vaimonsa Jannika Kaikkosen kanssa kaksi pientä poikaa, kaksivuotias ja puolivuotias. Jannika Kaikkonen on valittu Bayerin uudeksi yhteiskunta­suhdejohtajaksi Suomessa, ja tehtävä alkaa vuoden alussa.

Ministeritehtävä on tarkoittanut Kaikkoselle usein pitkiä päiviä ja monia työmatkoja.

”Vaikka ministerin tehtävä on hyvin tärkeä, jossain kohtaa on kyettävä laittamaan myös perhe etusijalle. Emme ole vielä valmiita laittamaan vauvaa päivähoitoon, joten tässä kohtaa on oma vuoroni ottaa enemmän vastuuta lastenhoidosta. Näin myös haluan toimia”, Kaikkonen sanoi STT:lle tiistaina.

