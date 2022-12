Skandaalin mainehaitta ulottuu kaikkiin EU-instituutioihin, vaikka toistaiseksi poliisin tutkimukset keskittyvät parlamenttiin.

Bryssel

Euroopan parlamentin puhemiehellä on tapana osallistua säännöllisesti EU-huippukokouksen alkuun, mutta tällä kertaa puhemies Roberta Metsolan ja EU-johtajien kohtaamiseen on ladattu poikkeuksellisen paljon mielenkiintoa.

Metsola pääsee tai joutuu kertomaan parlamenttia ravistelevasta korruptioskandaalista.

Metsola pitää Brysselissä noin kello 11.30 Suomen aikaa tiedotustilaisuuden, jonka HS näyttää suorana.

Korruptioskandaalissa on kyse siitä, että yhden Persianlahden maan, mitä ilmeisimmin Qatarin, on epäilty lahjoneen ainakin yhtä EU-parlamentaarikkoa, varapuhemiehenä toiminutta Eva Kailia. Hän on edelleen pidätettynä.

Pidätettyinä ovat myös Kailin puoliso, parlamentissa työskennellyt Francesco Giorgi, entinen meppi ja nykyinen lobbari Pier Panzeri sekä Niccolo Figa-Talamanca, joka johtaa Brysselissä toimivaa ihmisoikeusjärjestöä No Peace without Justice (ei rauhaa ilman oikeutta).

Kaksi aiemmin pidätettyä on vapautettu. Heistä toinen on Luca Visentini, kansainvälisen ammattiliittojen yhteisjärjestön ITUC:n pääsiihteeri.

Tapauksen kaivoi esiin Belgian poliisi, joka on tehnyt kotietsintöjä poliitikkojen, parlamenttiavustajien ja lobbareiden luona ja takavarikoinut käteistä rahaa.

Panzerin kotoa löytyi 600 000 euroa ja Kailin asunnosta 150 000 euroa. Kailin Brysselissä vierailleen isän hotellihuoneesta takavarikoitiin 750 000 euroa.

Korruptioskandaali on toistaiseksi keskittynyt Euroopan parlamenttiin eikä levinnyt muualle EU-instituutioihin, mutta mainehaitta on yhteinen. Taustakeskusteluissa tätä on harmiteltu yleisesti.

Skandaali vaikuttaa mielikuvaan Brysselistä, ja useat EU-vastaiset poliitikot ovat jo käyttäneet sitä hyväkseen. Heidän viestinsä on, että EU haluaa esiintyä oikeusvaltion puolustajana, mutta ei saa pidettyä edes omaa taloaan kunnossa.

Esimerkiksi Unkarin pääministeri Viktor Orbán on Twitterissä ilkkunut EU:lle ja twiitannut kuvia Belgian poliisin takavarikoimista 1,5 miljoonasta eurosta käteisenä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi Brysselissä, että on erittäin hälyttävää, jos osoittautuu oikeaksi, että parlamentissa on otettu lahjuksia vastaan ja niillä on pyritty vaikuttamaan esimerkiksi siellä pidettyihin puheisiin.

”Uskon, että tutkintaa käydään hyvin huolellisesti. Mikäli [väärinkäytöksiä] sitten paljastuu lisää, se on isomman keskustelun paikka EU-parlamentissa, mutta en näe, että koko parlamentti on vastuussa yksittäisten toimijoiden mahdollisista rikoksista”, Marin kommentoi asiaa torstaina EU-huippukokoukseen saapuessaan.

Marin ei sen tarkemmin halunnut arvioida, miten tilanne vaikuttaa EU-parlamentin uskottavuuteen, mutta hän korosti vaativansa tapauksen perinpohjaista tutkimista.