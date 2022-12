Keskustan kansanedustaja Mikko Savola kertoo hakevansa puolustusministerin tehtävää ministeri Antti Kaikkosen isyysloman ajaksi.

Keskustan kansanedustaja Mikko Savola aikoo tavoitella puolustusministerin väliaikaista salkkua. Savola kertoi asiasta viestipalvelu Twitterissä keskiviikkoiltana.

Puolustusministerin tehtävä vapautuu väliaikaisesti, kun ministeri Antti Kaikkonen (kesk) jää noin kahden kuukauden isyysvapaalle tammikuun alussa.

”Tavoittelen puolustusministerin väliaikaista tehtävää. Asiasta päättää huomenna torstaina kokoontuva eduskuntaryhmän, puoluehallituksen ja europarla­mentaarikkojen yhteiskokous”, kirjoitti Savola.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kertoi aiemmin ehdottavansa Kaikkosen vanhempainvapaan ajaksi puolustusministerin tehtävän hoitajaksi elinkeinoministeri Mika Lintilää (kesk). Lintilä hoitaisi molempia ministerin tehtäviä samanaikaisesti.

Savola onnitteli Facebook-sivuillaan Kaikkosta tämän päätöksestä ja perusteli päätöstä hakea tehtävään väliaikaisesti.

”Puolustusministerin tehtävä on erityisen painava aikana, jolloin Euroopassa käydään sotaa ja Suomen Nato jäsenyysprosessi on loppusuoralla. Kun samaan aikaan Suomessa ja Euroopassa on valtava energiakriisi, näen, että tehtävä vaatii myös kahden kuukauden ajaksi päätoimisen puolustusministerin”, kirjoitti Savola.

Savola sanoo myös kertoneensa aikeistaan puheenjohtaja Saarikolle etukäteen.

Savola on kolmannen kauden kansanedustaja Etelä-Pohjanmaalta sekä puolustusvaliokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen.