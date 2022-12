Suomi ei ole pysymässä EU-asetuksen rajoissa ilman nieluyksiköiden ostamista.

Maailmanmarkkinoilla on riittänyt kysyntää sellulle, mikä on nostanut Suomen hakkuumääriä. Kuitupuuta kellui vedessä UPM:n Kaukaan sellutehtaan edustalla elokuussa 2020.

Tällä viikolla varmistunut hiilinielujen romahdus voi tulla Suomelle kalliiksi.

Hinta nousee helposti miljardeihin euroihin, vaikka moni muuttuja onkin vielä auki, arvioi Ilmastopaneelin jäsen, professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta.

”Puhutaan kymmenistä miljoonista tonneista hiilidioksidiekvivalenttia. Kun sen kertoo päästöoikeuden hinnalla, niin siitä saa jo melkoisen summan. Mennään sinne miljardeihin”, hän sanoo.

Kulut tulisivat ajankohtaisiksi noin kolmen vuoden päästä.

Tilanteen taustalla on EU:n niin kutsuttu Lulucf-asetus. Siinä määritellään sitovat tavoitteet EU:n hiilinielujen säilyttämiselle vuoteen 2030 mennessä.

Eri EU-maat ovat saaneet erilaisia tavoitteita riippuen niiden bruttokansantuotteesta ja 2000-luvun alun nielujen lähtötilanteesta.

Tarkastelu on jaettu kahteen viisivuotiskauteen. Ensimmäinen kausi koskee vuosia 2021–2025. Jos Suomi ei saavuta nielutavoitettaan vuonna 2025, sen pitää korjata tilanne ostamalla maankäytön nieluyksiköitä muilta EU-mailta, jotka ovat ylittäneet tavoitteensa.

Toinen vaihtoehto on tehdä vielä entistäkin enemmän päästövähennyksiä esimerkiksi liikenteessä ja erillislämmityksessä, mutta sekin on hyvin kallista.

Tilastokeskus julkaisi keskiviikkona vahvistetut ennakkotiedot, joiden mukaan Suomen maankäyttö muuttui vuonna 2021 nielusta päästölähteeksi. Tilanne johtuu metsien kasvun hidastumisesta ja suurista hakkuumääristä.

Tieto oli ilmastopolitiikan sokkiuutinen, johon vaikutti myös laskutapojen tarkentuminen.

Tilanteesta seuraa Seppälän mukaan, että Suomi ei tule käytännössä saavuttamaan vuonna 2025 sitä nielutasoa, johon se EU-asetuksessa on sitoutunut.

”Kyllä me tässä räikeästi rikomme sitä, mihin olemme sitoutuneet”, Seppälä sanoo. ”Jos hakkuut jatkuvat tällaisina, tavoitevelasta tulee todella suuri.”

Metsät ovat uusienkin lukujen mukaan Suomessa yhä hiilinielu, mutta todella paljon pienempi kuin oli odotettu. Muut maankäytön päästöt kuten turvepeltojen raivaaminen kumosivat tuon pienentyneen nielun vuonna 2021 johtaen siihen, että maankäytöstä tuli kokonaisuudessaan päästö.

Viime vuonna nielua olikin 18 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vähemmän kuin EU-tavoitteen saavuttamiseksi tarvittaisiin keskimäärin metsien ja puutuotenielujen alueella. Lisäksi metsäkato aiheuttaa Suomessa vuosittain kolmen miljoonan tonnin päästöt.

Jos tahti jatkuu lähimainkaan samana tänä vuonna ja myös vuosina 2023, 2024 ja 2025, päädytään Seppälän mainitsemaan kymmenien miljoonien tonnien ylitykseen.

Vuonna 2025 tilit pitäisi sitten tasata ostamalla Lulucf-nieluyksiköitä muilta EU-mailta. Seppälä huomauttaa, että noiden yksiköiden hintaa on vaikea nyt tarkasti arvioida.

”Eikä voida edes tietää, onko niitä silloin kuinka paljon tarjolla.”

Maankäytön nieluyksiköitä tulee markkinoille vain, jos muut EU-maat ylittävät nielutavoitteensa. Jos niitä ei ole riittävästi tarjolla, muuttuu tilanne epäselväksi.

”Silloin voi tulla rikkomusmenettely. Mitä se sitten tarkoittaa, sitä kukaan ei tiedä.”

Lulucf-asetuksessa ei ole määritelty mitään ”sakkoja” oman kiintiön ylittämisestä. Jos moni muukin maa epäonnistuu tavoitteissaan, jatkotoimista pitäisi sopia EU-maiden kesken.

Myös muilta EU-mailta odotetaan metsänielujen kasvattamista. Kauris pysähtyi maastopalon kokeneessa metsässä Gironden departementissa Lounais-Ranskassa elokuussa 2022.

Myös Suomen valtiovarainministeriö varoitti joulukuun alussa hiilinielujen romahtamisen taloudellisesta riskistä.

”Suomen maankäyttösektorin muututtua vuonna 2021 ensimmäistä kertaa merkittävästä nettonielusta päästölähteeksi on korkea riski, että maankäyttösektorin EU-velvoitteisiin ei päästä nykytoimin”, ministeriön virkamiespuheenvuorossa sanottiin.

Valtiovarainministeriö kehottaa toimiin.

”Päästöjä ja nieluja hinnoittelevien ohjauskeinojen käytön edellytyksiä nielupolitiikassa tulee tämän takia selvittää pikaisesti.”

Suomi neuvotteli ankarasti saadakseen Lulucf-tavoitteista itselleen suotuisat. Muuttuneet tiedot nielun romahtamisesta eivät kuitenkaan neuvotteluihin enää mukaan ehtineet.

Suomessa kuulee usein kommentoitavan, että Suomi olisi Euroopan ainoa maa, jossa metsiä on enää edes jäljellä. Se ei ole totta, vaikka Suomi onkin pinta-alaan suhteutettuna Euroopan metsäisin maa. Suomen maapintalasta metsää on kaksi kolmasosaa, ja siitä 94 prosenttia on hakkuiden piirissä.

Seppälä muistuttaa, että moni muukin Euroopan maa on sitoutunut vuoteen 2030 mennessä merkittäviin nieluihin. Suomea suuremman maankäyttösektorin nielutavoitteen saivat esimerkiksi Ranska, Saksa, Espanja, Puola ja jopa pinta-alaltaan Suomen kokoinen Italia, jota ei varsinaisesti tunneta metsien maana.

Ruotsin tavoitteesta tuli Suomeen nähden kaksinkertainen.