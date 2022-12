Startup-yhteisö puolustaa Maahan­muutto­virastoa: ”Siellä on uutta johtoa ja hyvä asenne”

Suomen startup-yhteisön pääekonomisti Youssef Zad sanoo, että Maahanmuuttovirasto on onnistunut erityisasiantuntijoiden lupapäätösten nopeuttamisessa.

Suomessa on jäänyt vähälle huomiolle, että Maahanmuuttovirastossa (Migri) on tehty paljon hyvää työtä viime aikoina. Näin sanoo Suomen startup-yhteisön pääekonomisti Youssef Zad.

”On tullut olo, että Maahanmuuttovirastoa on sätitty hyvin paljon ja hyvin kovasanaisesti”, Zad sanoo.

Startup-yhteisöä koskettaa lähinnä maahan tulevien erityisasiantuntijoiden tilanne. Esimerkiksi siinä Maahanmuuttovirasto on Zadin mukaan tehnyt paljon hyvää työtä.

Kesällä käyttöön otettu uudentyyppinen D-viisumi on Zadin mukaan nopeuttanut työlupien saamista ja virasto on resursoinut työtä niiden käsittelemiseksi hyvin. Hänen mukaansa startup-yhteisön jäsenyrityksetkin ovat huomanneet, että lupapäätökset tulevat nyt paljon nopeammin.

Zad myös luottaa viraston uuteen johtajaan Ilkka Haahtelaan ja pitää häntä aidosti halukkaana muutokseen.

”Kun siellä on uutta johtoa ja hyvä asenne, meitä on harmittanut julkisuudessa katsoa, miten paljon Migriä syytetään kaikesta.”

Maahanmuuttoviraston toiminta on herättänyt keskustelua sen jälkeen, kun HS kertoi mongolialaisen sairaanhoitajan Anudari Boldbaatarin tapauksesta.

Virasto syytti väärin perustein Boldbaataria väärennetyn asiakirjan esittämisestä. Lopulta Boldbaatar päätti lähteä maasta.

Zad ei halua vähätellä esiin nostettuja ongelmia ja sanoo, että niihin tulee puuttua.

”Se koko tapaus on tietenkin häpeäksi Suomelle, eikä tällaisia saisi käydä.”

Startup-yhteisö on kuitenkin huolissaan julkisuudessa esitetyistä ajatuksista, joiden mukaan asian korjaamiseksi viraston rakenne pitäisi ”räjäyttää” ja rakentaa uudelleen. Esimerkiksi keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on esittänyt tällaista.

”Näitä ongelmia on, mutta emme usko, että ne Migriä räjäyttämällä poistuvat”, Zad sanoo.

Hänen mukaansa tällainen suuri uudistus voisi tarkoittaa, että ”useamman vuoden kaikki prosessit olisivat solmussa”. Hän pelkää, että erityisasiantuntijoiden asioiden parissa tehty hyvä työ menetettäisiin. Sen sijaan Zad vaatii esimerkiksi ulkopuolisen valvonnan lisäämistä Maahanmuuttovirastolle.

Zadin mukaan ongelmat maahanmuuton byrokratiassa ovat tällä hetkellä pääosin muualla kuin Maahanmuuttovirastossa, ainakin erityisasiantuntijoiden osalta.

”Kun jossain muualla on hitautta, monesti ajatellaan, että se on Migrin vika. Todellisuudessa Migri on vain pieni osa sitä päätöksentekoprosessia.”

Zadin mukaan hitautta on ollut esimerkiksi kotikuntarekisteröinnin saamisessa Digi- ja väestötietovirastosta. Sitä on tarvittu, jotta voi päästä pankin asiakkaaksi, mikä sekin on hidasta.

Zad heittää palloa pankeille. Hän uskoo, että jos esimerkiksi yksi pankki hoitaisi maahanmuuttajien asiakkuuksien avaamisen hyvin, sana leviäisi ja tuloksena voisi olla kannattavaa liiketoimintaa.

Pankin asiakkuutta tarvitaan paitsi palkan saamiseen myös niin sanottuun vahvaan tunnistautumiseen, jota käytetään monissa verkkopalveluissa. Tätä ongelmaa ratkomaan on tulossa digitaalinen henkilöllisyystodistus.