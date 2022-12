Ilkka Haahtela on virkamies, joka on vastikään pyytänyt anteeksi. Haahtela aloitti syyskuun alussa Maahanmuuttoviraston ylijohtajana. Kuluvalla viikolla hän on saanut pyytää anteeksi mongolialaisesta Anudari Boldbaatarilta, sairaanhoitajalta, jota Suomi kohteli kaltoin. Suomi epäsi häneltä oleskeluluvan viraston tekemän virheen vuoksi.