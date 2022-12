Sopimuksen tavoitteena on pysäyttää luontokato vuoteen 2030 mennessä.

YK:n luontokokouksessa Kanadan Montrealissa on saavutettu historiallinen sopu aamupäivällä Suomen aikaa ja keskellä yötä paikallista aikaa.

Sopimuksessa on mukana etukäteen tärkeimpänä pidetty tavoite siitä, että kaikki maat suojelevat jollain tapaa 30 prosenttia maa- ja merialueistaan vuoteen 2030 mennessä.

”Kyllähän tämä on hyvä sopimus. Siinä on numeerisia tavoitteita ja kunnianhimoa. Hyvä maailmanlaajuinen sopimus”, sanoo Suomen luontopaneelin puheenjohtaja Janne Kotiaho.

Lisäksi tulee vielä 30 prosentin ennallistamistavoite heikennetyille alueille.

”Nuo kaksi arvoa ovat isoimmat saavutukset”, Kotiaho sanoo.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Kiina. Kiina toimitti sunnuntaina aamulla pohjaesityksen, jota delegaatiot tutkivat päivän ajan.

Päivän aikana Kiina kävi neuvotteluita eri maiden kanssa ja lopulta täysistunto alkoi vasta puoli kolmelta yöllä paikallista aikaa.

Kotiahon mukaan riemu salissa repesi, kun nuija lopulta kopsahti pöytään. Sopimuksen hyväksyi yli 190 YK:n biodiversiteettisopimuksen allekirjoittajamaata. Sopuun vaadittiin yksimielisyys.

EU:n ympäristökomissaari Virginijus Sinkevičius tviittasi heti sovun saavuttamisen jälkeen, että ”tänä yönä teimme historiaa”.

Myös hän nosti ensikommentissaan esille luvut 30 ja 30 eli suojelu- ja ennallistamistavoitteiden prosentit.

Kokouksen johtoajatus oli löytää luontokadon taltuttamiseen selkeästi mitattavia, numeerisia tavoitteita, ja siinä nyt myös onnistuttiin.

Globaalia luontokatoa on yritetty pysäyttää YK-sopimuksen ensin vuoteen 2010 ja sitten vuoteen 2020 mennessä, mutta tavoitteissa on epäonnistuttu. Suojelun toimeenpano on ollut puutteellista osin tavoitteiden epämääräisyydestä johtuen.

Siksi Kunmingin-Monteralin sopimukseen kohdistui paljon odotuksia.

Sopua hän kutsui Kunmingin-Montrealin sovuksi, koska kokouksen ensimmäinen osa järjestettiin viime vuonna puheenjohtajamaa Kiinan kotikentällä Kunmingissa.

Kokouksen päätösosa siirtyi Montrealiin Kiinan koronarajoitusten vuoksi.

Kokouksen tärkeimpään päätösasiakirjaan voi tutustua tarkemmin tämän linkin takaa.

Asiakirjassa on 23 konkreettista toimintatavoitetta, joilla luontokato halutaan pysäyttää.

Kotiahon mainitsemat suojelu- ja ennallistamistavoite ovat heti listan kärjessä. Suojelutavoite on muotoiltu yhdessä hengästyttävän pitkässä virkkeessä, jossa huomioidaan myös alkuperäiskansojen oikeudet.

Se kuuluu vapaasti suomennettuna kokonaisuudessaan näin:

”Varmistetaan, että vuoteen 2030 mennessä vähintään 30 prosenttia maa-, sisävesi, rannikko- ja merialueista – erityisesti biodiversiteetille ja ekosysteemien toiminnoille erityisen tärkeät alueet – suojellaan tehokkaasti ja että niitä hoidetaan ekologisesti edustavien, hyvin kytkeytyneiden ja tasa-arvoisesti hallinnoitujen suojelualueiden ja muiden pinta-alapohjaisten suojelutoimien avulla, tunnustaen, missä mahdollista, alkuperäis- ja perinnealueet ja yhdistäen niitä laajempiin maa- ja merimaisemiin ja varmistaen, että mikä tahansa kestävä käyttö, kun se on sopivaa kyseisillä alueilla, on täysin yhteensopivaa suojelutavoitteiden kanssa, kunnioittaen alkuperäisasukkaiden ja paikallisten yhteisöjen oikeuksia ja heidän perinteisiä asuinalueitaan.”

Alkuperäiskansojen huoli on ollut, että 30 prosentin suojelutavoite kohdistuu epäreilusti juuri heidän maillensa, missä luonnonkirjoa on yhä jäljellä paljon.

