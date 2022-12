Pääministerin mukaan on mahdollista, että sähkön hintakatto ehtisi käyttöön vielä täksi talveksi.

Tarkoituksena on, ettei valtio joudu ottamaan lisää velkaa uusien sähkötukien toteuttamiseksi, pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi maanantaina Ylen A-studiossa.

Marin kertoi tämänhetkisen arvion olevan se, että valtiolle olisi kerättävissä jopa 1,3–2 miljardia euroa tuottoja esimerkiksi sähköyhtiöiden voittoja verottavalla windfall-verolla sekä kantaverkkoyhtiö Fingridin pullonkaulatuloista.

”Kyllä me toivomme ja lähdemme siitä, että korvaukset olisi katettavissa näillä tulolähteillä. On myös rehellisesti todettava, että tähän liittyy epävarmuutta”, Marin sanoi.

Hallitus esitti maanantaina, että korkeasta sähkön hinnasta kärsiviä kotitalouksia tuettaisiin kertakorvauksella. Kertakorvaus maksettaisiin takautuvasti esimerkiksi marras- ja joulukuun sähkön hinnoista myöhemmin talvella.

Ennen maaliskuuta Marin ei kuitenkaan uskaltanut korvauksia kansalaisille luvata. Korvaus nimittäin hyvitettäisiin myöhemmissä sähkölaskuissa, ja tämä vaatii Marinin mukaan sähköyhtiöiltä toimia.

”Toivomme tietenkin, että tämä [hyvitys] onnistuisi mahdollisimman nopeasti myös yhtiöiltä toteuttaa.”

Pääministeripuolue Sdp:n viime viikolla keskusteluun nostama sähkön hintakatto ei Marinin mukaan edennyt juuri nyt, koska siihen tarvitaan lisää valmisteluaikaa. Hintakatto on pääministerin mukaan tällä hetkellä jatkovalmistelussa.

Se on tarkoitus saada eduskunnan käsittelyyn alkuvuoden aikana. Optimistisin arvio on Marinin mukaan se, että malli saataisiin eduskuntaan jo tammikuun lopussa. Todennäköisempää kuitenkin on, että asiaa päästään käsittelemään eduskunnassa vasta helmikuussa.

Myös tulevien talvien kannalta on tärkeää, että tämä eduskunta ehtii käsitellä asian ja se saadaan jo kevätkaudella voimaan, pääministeri sanoi.

”On mahdollista, että hintakatto ehtii täksi talveksi, todennäköisesti menisi kuitenkin maalis–huhtikuulle.”