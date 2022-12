Tuoreen HS-gallupin mukaan suomalaiset uskovat, että nykyisenkaltaiseen hyvinvointivaltioon ei ole jatkossa varaa. Tutkijoiden mukaan se kertoo siitä, että kansalaisilla on syvä huoli velkaantumisesta ja kestävyysvajeesta.

Helsingin Sanomien tuoreen mielipidemittauksen perusteella kansalaisten luottamus hyvinvointivaltion tulevaisuuteen horjuu.

Peräti 75 prosenttia vastaajista uskoo, että nykyisenkaltaisiin julkisiin palveluihin ei tulevaisuudessa ole varaa, vaan niitä pitää karsia. Suomalaiset uskovat gallupin perusteella myös siihen, että tulevaisuudessa he joutuvat ottamaan sekä itsestään että läheisistään suurempaa vastuuta kuin tähän saakka.

Helsingin yliopiston taloustieteen professorin Niku Määttäsen mukaan vastauksista kuvastuva huoli julkisen talouden tilasta vastaa todellisuutta.

”Olen vastaajien kanssa samaa mieltä pessimistisestä yleiskuvasta. Vaikka työllisyystilanne on tällä hetkellä hyvä, velkasuhteen ennustetaan silti kasvavan lähivuosina. Kun tämän yhdistää väestön ikääntymiseen, niin ikävä kyllä minusta on perusteltua olla huolissaan”, Määttänen sanoo.

Määttäsen mukaan kyselyn tuloksista näkee sen, että suomalaiset ovat sisäistäneet väestön ikääntymisen aiheuttamat taloudelliset paineet. Se on hyvä asia, hän sanoo.

”Onneksi Suomessa on jankutettu väestön ikääntymisestä ja kestävyysvajeesta.”

Määttänen muistuttaa, että tämän vuosituhannen aikana julkista taloutta on myös vahvistettu. Eläkejärjestelmää on uudistettu, erilaisia varhaiseläke-etuuksia on karsittu ja esimerkiksi vuorotteluvapaan ehtoja on kiristetty.

”Jos näitä ei olisi tehty, tilanteemme olisi vielä paljon hankalampi.”

Valtion talouden keskeinen tulonlähde on verot. HS:n mielipidemittauksen perusteella kansalaiset eivät kuitenkaan ole innokkaita vahvistamaan taloutta verojen kautta: Lähes puolet, 47 prosenttia vastasi, että he eivät ole valmiita maksamaan lisää veroja. Selvästi pienempi osa, 29 prosenttia, olisi valmiita korkeampiin veroihin.

Jos kansalaiset eivät ole valmiita verotuksen kiristämiseen, pitäisi poliitikkojen Määttäsen mukaan alkaa miettiä priorisointia. Siis sitä, mistä palveluista ja tulonsiirroista on mahdollista karsia, ja mistä taas täytyy ehdottomasti pitää kiinni.

”Sellaista keskustelua tarvitaan suomalaiseenkin yhteiskuntaan.”

Määttäsen mukaan hyvä asia on se, että priorisointivaraa on. Hänen mielestään Suomessa on yhä varaa tehdä sellaisia säästöjä, joissa ei ole kyse turvaverkoista. Määttänen nostaa esimerkkejä:

”Käytämme aika paljon rahaa esimerkiksi valmiiksi hyvin koulutettujen ihmisten aikuiskoulutukseen, työeläkettä kertyy jopa tutkinnoista, ja maataloustuet on oma miljardiluokan kysymyksensä. Kaikki potentiaaliset säästökohteet eivät ole sellaisia, että ne vaarantaisivat hyvinvointivaltion ideaa.”

Poliittinen keskustelu julkisen talouden kysymyksistä kiihtynee toden teolla pian, sillä eduskuntavaaleihin on aikaa enää muutama kuukausi.

Helsingin yliopiston politiikan tutkijan Johanna Vuorelman mukaan kansalaisten kriisitietoisuus on puolueille itse asiassa hedelmällistä maaperää.

”Se mahdollistaa rappiotarinan, joka hyvin tehokas keino. Puolueet voivat näyttää, että tilanne on uhkaava, mutta tässä on tämä meidän ratkaisu, jolla kehitys voidaan estää.”

Se, että kansalaiset jakavat synkän kuvan hyvinvointivaltion tulevaisuudesta, ei ole Vuorelman mukaan kuitenkaan uusi tilanne.

”Uskomus siitä, että ollaan menossa huonompaan päin, on vanhaa perua. Eri vuosikymmeninä se on kiinnittynyt erilaisiin tulkintoihin.”

Vuorelman mukaan uhkakuva hyvinvointivaltion tulevaisuudesta muodostuu eri ihmisillä eri syistä. Osalla voi olla huonoja kokemuksia julkisista palveluista, ja odotusarvo tulevaisuudesta on siksi synkkä.

Toisaalta kriisikuvaan vaikuttaa vahvasti julkinen keskustelu. Mediassa on puhuttu samaan aikaan paljon sekä velkaantumisesta että asioista, jotka voi tulkita hyvinvointivaltion epäonnistumisiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi terveyserot, tuloerojen kasvu ja koulutuksen periytyminen. Terveydenhuollon kriisi ja hoitajapula ovat olleet viime aikoina hyvin vahvasti esillä.

Vuorelma nostaa kyselytuloksista esiin havainnon: vastaajista ei usko velkaantumistahdin hidastuvan. Ei, vaikka kokoomus johtaa mielipidemittauksia, ja puolue on puhunut määrätietoisesti velkaantumisen hidastamisesta.

”Viesti siitä, että velkaantumisen hidastaminen olisi mahdollista, ei ole mennyt kovin vahvasti läpi. Se on mielenkiintoista, sillä Suomessa perinteisesti ajatellaan velkaa kielteisenä asiana.”

Kyselyn perusteella kansalaisten mielikuva taloudellisesta liikkumavarasta on kapea, Vuorelma sanoo. Kansalaiset eivät usko velkaantumistahdin hidastuvan, ja vaikka palveluja karsittaisiin, sen ei uskota johtavan matalampaan verotukseen.

Kriisitietoisuus on siis korkeaa, Vuorelma sanoo. Asetelma suosii hänen mukaansa vaaleissa enemmän perinteisiä vasemmisto-oikeisto -akselin kysymyksiä kuin liberaali-konservatiivi-akselia.

Liberaali-konservatiivi-kysymykset ovat usein kapeita ja häviävät siksi kriisitunnelmassa hyvinvointivaltioteemalle. Vuorelma nostaa esimerkiksi keväisin toistuvan klassikko-kiistan siitä, saako kouluissa laulaa Suvivirttä.

”Tällaiset kysymykset ovat monelle vieraita. Julkisten palvelujen tulevaisuus taas on sellainen asia, joka tulee missä tahansa elämäntilanteessa lähelle.”

Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari jakaa Vuorelman näkemyksen siitä, että huoli hyvinvointivaltion tulevaisuudesta on vanha ilmiö.

”Ei mitään uutta auringon alla. Vuosikymmenten ajan Suomessa on ollut yhteisymmärrys siitä, että hyvinvointivaltio on hyvä asia, mutta samaan aikaan on koko ajan pelätty, että huomenna tämä kaikki hyvä loppuu”, Saari sanoo.

Saaren mukaan tutkimustulos kertoo siitä, että kansalaisiin vaikuttaa enemmän mediassa esiintyvä ja esimerkiksi valtiovarainministeriön esillä pitämä kriisipuhe kestävyysvajeesta kuin poliitikkojen lupaukset aina vain paremmista palveluista.

Vaikka kansalaiset eivät kyselyn perusteella ole halukkaita maksamaan lisää veroja, ei palvelujen karsiminenkaan helppoa ole, Saari sanoo.

”Mitä tarkemmin ihmisiltä kysytään siitä, mistä voitaisiin leikata, sitä vastahakoisemmiksi ihmiset tulevat.”

Yksi teema HS:n kyselyssä oli vastuun kantaminen itsestä ja läheisistä. Suurin osa vastaajista ajatteli, että tulevaisuudessa terveet ja työkykyiset aikuiset joutuvat ottamaan itsestään enemmän vastuuta. Suurin osa piti tällaista kehitystä myös toivottavana.

Sen sijaan suurin osa vastaajista ei pitänyt toivottavana sitä, että tulevaisuudessa läheiset joutuvat kantamaan suurempaa vastuuta vanhustenhoidosta. Samalla suurin osa kuitenkin uskoi, että näin tulee tapahtumaan.

Saaren mukaan tulos kertoo siitä, että suomalainen kulttuuri on mennyt jatkuvasti yksilökeskeisempään suuntaan.

”Oman vastuun korostamisessa perussuomalaiset ja kokoomus ovat löytäneet toisensa. Sukulaisuusvastuu taas ei näytä olevan puoluepoliittisesti latautunut. Tässä näkyy se, että sukupolvien välisiä elatusvastuita ei ole ollut olemassa käytännössä vuosikymmeniin.”