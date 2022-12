Politiikan tutkijat HS-gallupista: Keväällä edessä on vaikeat hallitus­neuvottelut

Tutkijoiden mukaan ei ole nähtävissä oikein mitään vaaliteemoja, jotka voisivat pelastaa keskustan hädästä.

Kevään eduskuntavaalien tuloksessa kiinnostavinta tulee olemaan se, pysyykö Sdp perussuomalaisia suurempana puolueena. Näin sanoo Tampereen yliopiston valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari tuoreen HS-gallupin perusteella.

”Paljon saa tapahtua ennen vaaleja, että kokoomus menettäisi kärkipaikkansa. Mielenkiintoisin onkin Sdp:n ja perussuomalaisten välinen asetelma”, Ruostetsaari sanoo.

HS:n torstaina julkaisemassa puoluegallupissa kokoomus piti selvää kärkipaikkaa 23,5 prosentin kannatuksella. Toiseksi suosituimpana jatkaa pääministeripuolue Sdp 19,1 prosentin kannatuksellaan.

Perussuomalaisten kannatus jatkoi kasvuaan ja on nyt 17,9 prosenttia. Vielä heinäkuussa puolueen kannatus oli alle 15 prosenttia. Sdp:n etumatka perussuomalaisiin on supistunut kesän neljästä prosenttiyksiköstä runsaaseen prosenttiyksikköön.

Gallup-tulos tarkoittaa Ruostetsaaren mukaan sitä, että tulevalle hallitukselle on olemassa kaksi vaihtoehtoista pohjaa. Toinen on kokoomuksen ja demareiden muodostama sinipunahallitus, toinen kokoomuksen ja perussuomalaisten pohjalle rakennettava oikeistohallitus. Kummassakin vaihtoehdossa tarvittaisiin myös apupuolueita.

Nykyisten lukujen valossa hallitusneuvotteluista tulee joka tapauksessa vaikeat, arvioi politiikan tutkija Johanna Vuorelma Helsingin yliopistosta. Puoluekentässä erottuu taas kolme suurta, mutta perussuomalaiset ovat ottaneet keskustan paikan.

”Perussuomalaiset populistisena puolueena haastavat koko puoluekenttää, ja halukkuus hallitusyhteistyöhön heidän kanssaan on ollut heikkoa.”

Vuorelman mukaan demareiden ja perussuomalaisten välisen eron kaventuminen on ollut ennakoitavissa. Sdp kantaa pääministeripuolueena eniten hallitusvastuuta, oppositiosta käsin kannatusta on helpompi nostaa.

”Usein käy niin, että pääministeripuolueen kannatus laskee pikkuhiljaa ennen vaaleja. Nyt se on edelleen aika korkea ottaen huomioon, miten vaikea hallituskausi on ollut.”

Vuorelma uskoo, että vaalikeskusteluja tulevat hallitsemaan enemmän perinteiset vasemmisto-oikeisto-akselin kysymykset kuin liberaali-konservatiivi-akseli, jota perussuomalaiset ovat perinteisesti pitäneet esillä. Tämän hetken isot teemat, kuten valtion velkaantuminen ja ihmisten toimeentulo ovat nykyisen kärkikaksikon, eli kokoomuksen ja Sdp:n perinteistä agendaa.

Toisaalta teemat kuten jengiväkivalta ja ilmastonmuutos voivat hyödyttää perussuomalaisia, Vuorelma sanoo.

”Perussuomalaiset yhdistät jengiväkivallan maahanmuuttoon, samaan tapaan kuin viime eduskuntavaalien alla seksuaalirikosepäilyt. Tällaiset teemat voivat aiheuttaa liikkuvissa äänestäjissä poliittista aktiivisuutta. Perussuomalaisilla on se tilanne, että monet heidän potentiaaliset kannattajansa eivät välttämättä lähde lainkaan äänestämään.”

Myös ilmastokysymykset voivat hyödyttää perussuomalaisia, sillä puolue asemoituu asiassa niin vahvasti muita puolueita vastaan.

Sekä Vuorelma että Ruostetsaari näkevät keskustan tilanteen hyvin vaikeana. Puolueen kannatus väheni HS-gallupissa 0,2 prosenttiyksikköä ja on nyt 9,9 prosenttia.

Oikein mitkään teemat eivät tutkijoiden mukaa suosi keskustaa.

”Keskustan on vaikea tilanne vaikea löytää nopeita keinoja, joilla kannatus saataisiin käännettyä. Päin vastoin esimerkiksi ilmastopoliittinen keskustelu on sille hankala, kun puhutaan siitä, että että hakkuita pitäisi vähentää”, Ruostetsaari sanoo.

Vuorelman mukaan keskustan iso ongelma on se, että sillä ei ole kunnollista omistajuutta mihinkään isoon vaaliteemaan. Kokoomus hallitsee velkakeskustelua, demarit sosiaalista oikeudenmukaisuutta, perussuomalaiset maahanmuuttoa ja vihreät ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa.

”Kaikissa tämän hetken poliittisissa kysymyksissä keskusta on tilanteessa, jossa jollain toisella puolueella on heitä vahvempi omistajuus”, Vuorelma sanoo.

Vaaliteemojen yllättäjä on energian hinta, joka on noussut kansalaisten huoltenaiheiden listalla kärkipäähän tänä vuonna.

Harva osasi edes vielä vuosi sitten kuvitella, että sähkön hinta nousee politiikassa kenties kaikkein akuuteimmaksi kysymykseksi ennen eduskuntavaaleja.

Tilanne on kiinnostava, sillä sähkö ei ole ollut suomalaisia puolueita vahvasti jakava teema aiemmin, Vuorelma sanoo.

”Voi olla että 2020-luvulla siitä tulee selvästi jäsentyneempi poliittinen kysymys, johon eri puolueilla on omia poliittisia ratkaisujaan.”

Ruostetsaari arvioi, että jos energiakriisi pahentuu, se suosii vaalikeskusteluissa oppositiopuolueita.

”Se on vaikea asia kaikille puolueille, mutta antaa kyllä oppositiolle eväitä kritisoida hallitusta.”

Toisaalta energiakriisi voi vaikuttaa myös niin, että kokoomus ja Sdp eivät ole talouspolitiikassaan aivan niin kaukana toisistaan kuin tavallisesti, Ruostetsaari sanoo. Kokoomus on ryöpyttänyt hallitusta velkaantumisesta, mutta on kuitenkin sitä mieltä, että energiakriisissä kansalaisia on autettava.

”Kun kansalaisia ja ehkä yrityksiäkin on autettava energiakriisissä, niin se voi vähän lieventää velkaantumiskeskustelua. Jos windfall-verot eivät riitä niitä kustantamaan, niin jostain se raha on kaivettava. Oppositio on itsekin vaatinut tukea.”

Jos energiakriisi ja kustannusten nousu vain pahenevat, voi kokoomuksen siis olla hankalampi pitää talouskuriagendaansa esillä, Ruostetsaari sanoo.

”Tässä tilanteessa sosiaaliturvaleikkausten pitäminen esillä voi lyhyellä tähtäimellä olla vaikeaa.”