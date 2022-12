”Emme ole valmiita leikkaamaan koulutuksesta tai tulevaisuuden kasvun eväistä tai avaimista”, Marin sanoo. Sdp on kuitenkin valmis ”miljardiluokan” sopeutukseen, hän kertoo IS:lle.

Sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että myös hänen puolueensa on valmis ”miljardiluokan” sopeutukseen eli valtion menojen leikkaamiseen tai veronkorotuksiin.

”En sano yksittäistä lukua, mutta kyllä me olemme valmiita miljardiluokan sopeutukseen, kunhan se on oikeudenmukaista. Me emme ole valmiita leikkaamaan koulutuksesta, tulevaisuuden kasvun eväistä tai avaimista. Se olisi typerintä, mitä Suomessa voitaisiin tehdä. Kun me haluamme velkasuhdetta taittaa, kaikkein paras keino on vahva talouskasvu ja työllisyys”, hän sanoo IS:lle.

Toistaiseksi Marin ei ole kertonut tarkkoja tietoja siitä, miten Sdp taloutta sopeuttaisi. Puoluevaltuuston kokouksessa marraskuussa hän otti esiin lähinnä julkisten tilojen vuokrat ja hankintojen tehostamisen.

Marinin hallituksen aikana Suomi on velkaantunut poikkeuksellisen voimakkaasti osaksi poikkeuksellisten kriisien kuten koronavirusepidemian ja Ukrainan sodan takia. Valtionvelka kohoaa tänä vuonna arviolta noin 140 miljardiin euroon. Marinin hallituksen aloittaessa vuoden 2019 lopulla velkaa oli yli 30 miljardia euroa vähemmän.

Valtiovarainministeriö (VM) on esittänyt, että tulevien hallitusten on kiristettävä vyötä huomattavasti. Sen aiemmin joulukuussa esittämän arvion mukaan tulevan hallituksen pitää vahvistaa julkista taloutta kuudella miljardilla eurolla. Tästä kolme miljardia on saavutettava suorilla menoleikkauksilla ja veronkiristyksillä.

”Suomen julkisen talouden vahvistamista ei ole mahdollista tehdä niin, ettei se lainkaan tuntuisi monen suomalaisen arjessa”, VM varoitti. Päätökset toimista tekevät kuitenkin poliitikot.

Talouspolitiikka ja velkaantuminen ova nousemassa yhdeksi keskeiseksi väittelyn­aiheeksi ensi kevään eduskuntavaalien alla.

Oppositiopuolueet ovat esittäneet vaihtoehtobudjeteissaan laajoja menojen leikkauksia.

Esimerkiksi Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (Vatt) on moittinut ankarasti hallituksen talouspolitiikkaa.

IS:n haastattelussa Marin ei kuitenkaan kadu hallituksensa velanottoa.

”Vaikka yksittäisiä päätöksiä totta kai aina voitaisiin tehdä toisellakin tavalla, isossa kuvassa emme puhuisi kovinkaan erilaisesta velkasuhteesta tai velkasummista. Nämä kriisit ovat olleet niin mittavia ja selittävät valtion velkaantumista hyvin pitkälti”, hän sanoo.

Valtiovarainministeriön tekemä erittely osoittaa, että hallituksen vuosille 2020–2023 tekemistä harkinnanvaraisista menolisäyksistä yhteensä runsaat 15 miljardia euroa liittyy pandemian hoitoon ja Venäjän hyökkäyksestä aiheutuviin varautumismenoihin.

Sen sijaan yhteensä yli 10 miljardia euroa hallitus on eduskunnan siunauksella käyttänyt aivan muihin kohteisiin.