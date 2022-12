Lohen mukaan monilla ei ole tietoa siitä, mihin sosiaaliturvaan ja -palveluihin heillä olisi oikeus. Järjestelmää on rakennettu pala kerrallaan, mikä on tehnyt siitä vaikeasti ymmärrettävän.

Keskustan varapuheenjohtaja, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi ehdottaa, että jokaiselle laadittaisiin veroehdotuksen tapaan ehdotus niistä etuuksista, joihin hänellä on oikeus.

Lohen mukaan monilla ei ole tietoa siitä, mihin sosiaaliturvaan ja -palveluihin heillä olisi oikeus. Järjestelmää on rakennettu pala kerrallaan, mikä on tehnyt siitä vaikeasti ymmärrettävän. ”Monimutkaiseksi viidakoksi muodostunutta järjestelmää on selkeytettävä ja yksinkertaistettava”, tiedotteessa todetaan.

Kullekin räätälöitävä sosiaaliturvaehdotus edellyttäisi tiedon liikkumista järjestelmästä toiseen ja viranomaiselta toiselle nykyistä paremmin.

”Tulorekisteri ja Kansaneläkelaitoksen rekisterit luovat hyvän pohjan tietojen yhdistämiselle. Ehdotus voisi tulorekisterin pohjalta päivittyä aina, kun viranomaisten tiedoissa havaittaisiin muutoksia ihmisen elämäntilanteessa”, tiedotteessa arvioidaan.

Lohi ehdottaa myös automatiikan lisäämistä tukien myöntämisprosesseissa. Automaation avulla resursseja voitaisiin kohdentaa enemmän palveluihin.

Suomessa on tarkoitus tehdä sosiaaliturvaan laaja uudistus. Sitä valmistelee kaikkien eduskuntapuolueiden kansanedustajista koostuva sosiaaliturvakomitea, jonka toimikausi päättyy vuonna 2027.

Alun perin tarkoitus oli, että kokonaisuudistuksen päälinjaukset olisivat valmiita tämän vaalikauden aikana, mutta työ on edennyt odotettua hitaammin.

