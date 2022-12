Suomalaiset uskovat, että palveluja karsitaan, vaikka poliitikot eivät juuri ole aiheesta puhuneet, kirjoittaa kommentissaan HS:n politiikan toimittaja Veera Paananen.

Vuosi sitten politiikan kommentaattorit enteilivät, että tuolloin edessä olleista aluevaaleista tulee historian tylsimmät vaalit. Näin voi sanoa käyneen, sillä vaalikeskusteluissa puolueiden väleille ei tahtonut löytyä eroja millään.

Kaikkien puolueiden pääviesti oli sama: sosiaali- ja terveyspalveluja halutaan parantaa. Jonkinlaiset palvelut säilyvät kaikissa kunnissa, vakuuttivat kaikki puoluejohtajat.

Nyt hyvinvointialueiden aloittamiseen on aikaa enää muutama päivä. Hyvinvointialueiden valmistelusta syksyn aikana kantautuneet viestit eivät kuitenkaan toistaiseksi tue puolueiden lupauksia siitä, että palvelut vain paranevat. Lähes kaikki alueet ovat aloittamassa alijäämäisellä budjetilla, terveyskeskuksia ja muita palvelupisteitä ollaan karsimassa. Myös palvelujen karsimisesta puhutaan jo.

Lue lisää: Terveyspalveluja on pakko karsia, sanoo hyvinvointialueen johtaja: ”Olemme aika pulassa”

Lue lisää: HS selvitti: Yhtä lukuun ottamatta kaikki hyvinvointi­alueet tekevät ensi vuonna tappiota

HS julkaisi torstaina mielipidemittauksen, jonka mukaan suurin osa kansalaisista uskoo, että nykyisenkaltaista hyvinvointivaltiota ei ole varaa ylläpitää tulevaisuudessa.

Lue lisää: Turva­verkkoja karsitaan eikä hyvinvointi­valtioon jatkossa ole varaa, uskovat suomalaiset

Tulos kertonee siitä, että uutiset esimerkiksi hoitajapulasta ja päivystysten ennennäkemättömästä kriisistä ovat vaikuttaneet suomalaisten käsityksiin julkisen talouden tulevaisuudesta.

Poliitikot ovat toistaiseksi olleet hyvin varovaisia puhumaan palvelujen karsimisesta. Valtiovarainministeriö (VM) sen sijaan ei ole pitänyt kynttilää vakan alla, vaan on tapansa mukaan iskenyt pöytään madonlukuja taloudesta.

Ministeriön virkamiesten mukaan julkista taloutta pitää vahvistaa vähintään yhdeksällä miljardilla eurolla kahden seuraavan vaalikauden aikana. Tähän ei VM:n mukaan riitä vain talouskasvun vauhdittaminen, vaan tarvitaan menosäästöjä ja veronkiristyksiä.

Lue lisää: Valtiovarain­ministeriö ehdottaa kulu­kuuria, joka ”tuntuisi monen suomalaisen arjessa”

HS:n kyselyn vastaukset kertovat pikemmin kriisitunnelmasta kuin halusta muuttaa politiikan suuntaa täysin: suurin osa sanoi nimittäin uskovansa, että vaikka julkisia palveluja karsittaisiin, se ei mahdollistaisi veronkevennyksiä. Suomalaiset tuntuvat pitävän tärkeimpänä sitä, että pää pysyisi joten kuten pinnan päällä.

Tulokset olivat samanhenkisiä, kun Kantar Public julkaisi joulukuussa yhdeksää maata vertailevan selvityksen. Sen mukaan suomalaiset vaikuttavat olevan maailman mittakaavassa erityisen innokkaita leikkaamaan valtion menoista. Suomalaisvastaajista 57 prosenttia katsoi, että Suomen valtiontalous hyötyisi eniten menoleikkauksista, kun muut vaihtoehdot ovat menojen lisääminen tai menojen pitäminen ennallaan.

Lue lisää: Kansainvälinen vertailu: Suomalaiset erityisen innokkaita leikkaamaan valtion menoista

Tällaisista kyselytuloksista heijastuu varsin erilainen maailma kuin niistä vuodentakaisista vaalipaneeleista, joissa annettiin ymmärtää, että sote-palvelut vain laajenevat ja paranevat tulevaisuudessa.

Menoleikkaukset eivät tietenkään ole mieluinen asia yhdellekään puolueelle. Aika monella suulla on kuitenkin todettu, että ainakin osalla hyvinvointialueista budjeteista pitäisi löytyä rönsyjä, kun monta hallintoa yhdistetään yhdeksi suureksi hallinnoksi.

Helsingin yliopiston taloustieteen professori Niku Määttänen totesi HS:n haastattelussa torstaina, että Suomessa on varaa priorisoida rahankäyttöä ilman, että heikoimmassa olevien turvaverkoista leikataan.

Lue lisää: ”Perusteltua olla huolissaan” – Näin tutkijat kommentoivat HS:n gallupia hyvinvointi­valtion tulevaisuudesta

Puolueiden esiin nostamien teemojen kirkkain kärki on tuskin seuraavissakaan vaaleissa se, mistä kaikesta ne haluaisivat leikata. On kuitenkin oletettavaa, että kokoonpanosta riippumatta seuraava hallitus tekee jonkinlaisia sopeutuksia. Pääministeri Sanna Marin (sd) on sanonut demareidenkin olevan valmiita ”miljardiluokan” sopeutukseen eli menojen leikkaamiseen tai veronkorotuksiin.

Kriisitunnelmaa ovat kansan pariin ovat luoneet pikemmin media, velkaantumisesta varoitelleet taloustieteilijät ja valtiovarainministeriö. Tilanteesta voi silti olla hyötyä juuri puolueille: jos oletusarvo kansan parissa on se, että julkisia palveluja karsitaan, on sellaisia päätöksiä myös hallituksessa helpompi tehdä.