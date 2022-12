Rydman arvostelee tapaa, jolla kokoomuksen Petteri Orpo ja Kai Mykkänen ovat suhtautuneet häneen sen jälkeen, kun Helsingin Sanomat julkaisi jutun Rydmanin käyttäytymisestä nuorten naisten parissa.

Kansanedustaja Wille Rydman arvostelee kovin sanoin kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpoa ja kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkästä perjantaina julkaisemassaan blogissaan.

Rydman kritisoi tapaa, jolla Orpo ja Mykkänen ovat suhtautuneet häneen sen jälkeen, kun Helsingin Sanomat julkaisi julkaisi kesäkuussa laajan selvityksen Rydmanin käyttäytymisestä.

Kirjoituksessa monet nuoret naiset kertoivat Rydmanin ahdistavalta tuntuneesta käytöksestä.

Poliisi alkoi selvittää Rydmanin toimintaa kirjoituksen jälkeen. Keskusrikospoliisi epäili Rydmanin syyllistyneen raiskausrikokseen vuonna 2015. Teon epäiltiin kohdistuneen täysi-ikäiseen uhriin.

Syyttäjät ilmoittivat joulukuussa, ettei Rydmania vastaan nosteta syytettä seksuaalirikoksesta.

Poliisin esitutkinnan kohteena ollutta raiskausepäilyä ei mainittu HS:n jutussa. Kirjoituksessa ei väitetty Rydmanin syyllistyneen rikoksiin.

HS:n uutisessa sanottiin, että useiden naisten kertomusten perusteella Rydman on hyödyntänyt poliittista asemaansa, kun hän on hakeutunut tekemisiin nuorten naisten ja tyttöjen kanssa.

Rydman arvostelee sitä, että jo HS:n jutun julkaisupäivänä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen alkoi vaatia poliisitutkintaa hänen toimistaan.

Rydmanin mielestä oli Mykkäsen vaatimus oli ”oikeuskäsitteellisestikin ennätyksellisen hämärä”.

”Normaalistihan poliisi arvioi ensin, onko asiassa syytä epäillä rikosta. Jos on, niin sitten toimitetaan esitutkinta, jonka pohjalta arvioidaan, minne asti asia etenee. Mykkänen kuitenkin vaati ulostulossaan, että poliisi tutkisi ’toimiani’ ilman rikosepäilyäkin ja keräisi aineistoa ’syyteharkintaan’ – ja samalla ’viranomaisen tutkimaa tietoa’ ihan yleisestikin käytöksestäni.”

Rydmanin mukaan Venäjällä poliisi saattaa Mykkäsen toivomalla tavalla toimiakin, mutta ei yhdessäkään länsimaassa.

Rydman haukkuu myös kokoomuksen vaatimuksen, että poliisi arvioisi uudelleen vuoden 2020 johtopäätöksensä, jonka mukaan Rydmanin toimista ei aloitettu tuolloin esitutkintaa.

”Tapaus oli täysin ainutlaatuinen: poliittinen puolue ilmaisi tyytymättömyytensä poliisin johtopäätökseen ja pyysi arvioimaan sen uudelleen”, Rydman sanoo.

Rydman pitää epäoikeudenmukaisena, että kaksi päivää HS-jutun julkaisun jälkeen kokoomus ilmoitti Rydmanille kaksi vaihtoehtoa: joko hänen olisi erottava kaikista kokoomustehtävistä itse tai vaihtoehtoisesti hänet erotettaisiin niistä.

Rydman erosi itse ja luuli, että se rauhoittaa kokoomusjohtoa.

”Kävi kuitenkin juuri päinvastoin. Eroni jälkeen nämä kaksi [Orpo ja Mykkänen] jatkoivat lyömistäni vain entistä pidäkkeettömämmin”, Rydman kirjoittaa.

”Kun nyt näyttää ilmeiseltä, ettei kokoomuksesta puolueena löydy riittävästi väkeä näitä sen johdon linjauksia kyseenalaistamaan, niin luonnollista toki on, että itsekin osaan asiasta omat johtopäätökseni vetää”, Rydman lopettaa bloginsa.

Kokoomuksen Kai Mykkänen kertoo HS:lle tekstiviestillä, ettei hänellä ole uutta kommentoitavaa eduskuntaryhmän ja Rydmanin välisestä luottamuksesta. ”Palaamme jos myöhemmin on,” Mykkänen viestii.

Rydman on tehnyt tutkintapyynnön Helsingin Sanomista. Helsingin poliisilaitos on aloittanut tutkintapyynnön perusteella esitutkinnan HS:n artikkelista. Se on edelleen kesken.

Oikaisu 30.12.2022 kello 12.30: Syyttämättäjättämispäätöksestä ilmoittivat syyttäjät, ei poliisi, kuten kirjoituksessa ensin mainittiin.