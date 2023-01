Sähkötuen tarkat ehdot selvinnevät tällä viikolla. Vielä on auki muun muassa se, kuinka suuren osuuden sähkölaskusta valtio maksaa.

Hallituspuolueiden on määrä päättää sähkötuen lopullisista ehdoista keskiviikkona.

Toistaiseksi on auki muun muassa se, kuinka suuren osuuden sähkölaskusta valtio maksaa ja miten käy muuttajien ja muiden, joiden tukia on vaikea laskea automaattisesti.

Keskiviikkona sähkötuesta neuvotelleiden ministereiden erityisavustajat kokoontuvat käsittelemään virkamiesten pikavauhtia valmistelemaa lakiehdotusta sähkötuesta. Jos puolueiden välillä syntyy vielä kiistaa tuesta, mahdollisesti myös ministerit joutuvat vielä neuvottelemaan.

Hallitus linjasi monista sähkötuen ehdoista jo 22. joulukuuta.

Hallituksen päätösehdotuksen mukaan tukea maksetaan sähkölaskuista neljältä kuukaudelta. Laskentaperusteena käytetään marras–joulukuun toteutunutta kulutusta.

Omavastuu on sata euroa kuukaudessa, ja tukikatto on 700 euroa kuussa. Tuki maksetaan aikaisintaan maaliskuussa sähköyhtiöiden kautta. Sähköyhtiö vähentää tuen suoraan sähkölaskuista.

Hallitus päätti, että tuki voi maksaa valtiolle noin 400 miljoonaa euroa.

Vielä ei ole tiedossa, minkä osuuden sähkölaskusta valtio enimmillään maksaa. Joulukuun alustavissa laskelmissa valtion tuen osuus vaihteli 50–80 prosentin välillä.

HS:n kahden lähteen mukaan tarkentuneiden laskelmien mukaan tukiprosentti on putoamassa pienemmäksi kuin on alun perin ajateltu. Yhden lähteen mukaan prosentti saattaa pudota alle 50 prosentin, jotta sovittu noin 400 miljoonan euron määräraha riittää.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) teollisuusneuvos Petteri Kuuva ja ylitarkastaja Tatu Pahkala eivät vahvista HS:n alustavia tietoja. He korostavat, että laskelmat ovat vielä kesken.

”En ota vielä kantaa prosenttiin. Joulukuun sähkön keskihintakin selvisi vasta päivä sitten”, Kuuva sanoo.

”Lakiesitys on tarkoitus laittaa pikalausunto­kierrokselle maanantaina. Silloin prosentti on selvillä. Vielä on monta yksityiskohtaa, jotka pitää päättää”, Kuuva sanoo.

Prosentti saattaa muuttua vielä poliittisen käsittelyn jälkeenkin, mutta se voi tarkoittaa sitä, että tuki nousee korkeammaksi kuin oli ajateltu.

Kuuva korostaa, että sähköyhtiöiden laskutusjärjestelmät eivät taivu näin nopeassa valmisteluaikataulussa hienovaraisiin tukipäätöksiin.

Sähköyhtiöiden laskutus on useimmiten ulkoistettu, ja yhtiöissä on rajallinen henkilömäärä ohjelmoimaan laskutusta tulevan tukilain mukaiseksi.

Käytännössä tuet pitää huomioida laskuissa automaattisesti varsin karkeasti. Tällöin monelta voi jäädä tuki saamatta, koska yhtiöissä ei ole henkilökuntaa muuttamaan käsin satojatuhansia laskuja.

Pahkala sanoo, että vaikeuksia syntyy esimerkiksi silloin, kun sähköyhtiön asiakas on muuttanut tai jos henkilön sähkösopimus on vaihtunut marras–joulukuussa.

Kymmenientuhansien asiakkaiden sähkölasku vaihtuu kuukausittain. Alustavan tiedon mukaan joulukuussa sopimuksen vaihtajia oli 90 000.

Pahkalan mukaan järjestelyteknisesti ”oikean” tuen antaminen on vaikeaa erityisesti niille, jotka ovat muuttaneet tukikuukausien aikana.

”Sähkölaskun muutosta on mahdotonta huomioita, jos ei ole historiaa toteutuneesta kulutuksesta. Jos muuttaa vaikka vuodenvaihteessa ja kulutus kasvaa tai laskee merkittävästi aikaisemmasta, tuki tulee kuitenkin marras–joulukuun kulutuksen mukaan”, Pahkala sanoo.

”Lainsäädäntöön voidaan laittaa helposti vaikka mitä vaatimuksia, mutta jos halutaan nopeasti jakaa tukia, kaikkia muutoksia ei käytännössä voida huomioida.”

Elinkeinoministeri Mika Lintilä eduskunnan kahvilassa Helsingissä 15. joulukuuta.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) sanoo, ettei hän ole kuullut viimeisiä laskelmia tukiprosentista.

”Olen antanut virkamiehille työrauhan”, Lintilä sanoo.

Hänen mukaansa tietosuojavaltuutettu piti alusta lähtien selvänä, ettei sähkölaskutietoja ja ihmisten tulo- ja muita tietoja voida yhdistellä, jos tuet jaetaan sähköyhtiöiden kautta. Tämän takia on vaikea kohdistaa tukia tarkkaan niille, jotka niitä tarvitsevat, Lintilä sanoo.

”Ihmisten tulotietoja ei voi antaa sähköyhtiöille. Jos valtio olisi jakanut tuen, se olisi käytännössä tarkoittanut uuden viraston perustamista. Se ei olisi tähän hätään ehtinyt”, Lintilä sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriön joulukuun tiedotteen mukaan sähkölaskun kertatukea maksetaan neljän kuukauden ajalta eli käytännössä marras–helmikuun sähkölaskuille. Tukisumma lasketaan kuitenkin vain marras–joulukuun laskujen perusteella.

Tammi- ja helmikuun sähkölaskujen todellinen suuruus ei siis vaikuta tuen loppusummaan mitenkään.

Tuesta voivat hyötyä nekin, joiden sähkölasku ei ole kasvanut yhtään. Tukea tulevat saamaan myös suurituloiset.

Valtio tukee sähkölaskuista kärsiviä kansalaisia myös verovähennyksellä ja Kelalta haettavalla tuella.