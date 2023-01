Tanskalaismedia Politiken on julkaissut uuden vuoden alkajaisiksi laajan haastattelun presidentti Sauli Niinistöstä.

Niinistö käy haastattelussa läpi Suomen Nato-prosessia, käsityksiään Venäjästä ja Vladimir Putinista sekä Turkkia johtavasta Recep Tayyip Erdoğanista.

Haastattelua perustellaan erityisesti sillä, että Politiken arvioi Sauli Niinistön olevan Pohjolan turvallisuuspoliittisista äänistä kaikkein vaikutusvaltaisin.

Tästä lehden mukaan todisteena ovat Niinistön laajat suhdeverkostot sekä hänen pitkään jatkunut yhteydenpitonsa Putinin kanssa.

Politikenin mukaan Niinistöllä on länsijohtajista pisin historia Putin kanssa sen jälkeen kun Saksan Angela Merkel jätti liittokanslerin tehtävät.

Suomen Tanskan-lähetystö on jakanut haastattelulinkkiä Twitterissä:

Politikenin mukaan Niinistön nykyistä kansansuosiota suomalaisten keskuudessa voi verrata vain presidentti Urho Kekkosen mahtivuosiin. Suomettuminenkin otetaan esiin kun tanskalaistoimittaja utelee Niinistöltä, onko pitkässä suhteessa Putiniin ollut jotakin, mitä voisi jälkeenpäin katua.

Niinistö viittaa vastauksessa suomalaisiin perinteisiin ja sanoo, että Suomessa on nähty tärkeäksi yhteydenpito ”ison naapurin” kanssa.

Iso osa haastattelusta kuluu Niinistön Putin-analyyseihin, joita tanskalaistoimittaja haluaa kuulla. Niinistö muun muassa arvioi Putinin olevan sitä ihmistyyppiä, joka ei koskaan unohda ystävyyttä ja luotettuja ihmisiään, mutta ei myöskään loukkauksia ja sitä, jos asiat menevät pieleen.

Edelleen Niinistö kertoo tanskalaisille, miten Putin-tapaamisiin pitää valmistautua hyvin huolella. Vertauksena artikkelissa käytetään raskaan sarjan nyrkkeilyottelua. Tällaisen neuvon Niinistö antoi myös Donald Trumpille ja tämän esikunnalle ennen Helsingin-huippukokousta vuonna 2018.

”Halusin vain kertoa Trumpille, miten itse valmistaudun Putinin tapaamiseen. En halunnut varoittaa, vaan vain tuoda ilmi millaiseen keskusteluun hänen pitäisi valmistautua”, Niinistö kertoo haastattelussa.

Haastattelussa otetaan useaan otteeseen esiin Niinistön käyttämä vertaus: ”kasakka vie kaiken, mikä lähtee irti”.

Donald Trump (vas.), Sauli Niinistö ja Vladimir Putin valokuvattuina Helsingissä 2018.

Niinistö purkaa haastattelussa turhautumistaan EU:n suuntaan ennen Venäjän helmikuista hyökkäystä.

Niinistö kertoo Politikenille olleensa yhteydessä Brysseliin, kun Venäjä ilmoitti halustaan estää Naton laajeneminen, ja rajoittaa kahden EU-maan (Suomen ja Ruotsin) valinnanvapautta ja näin ollen horjuttaa myös EU:n riippumattomuutta.

EU:sta ei kuulunut sanaakaan, Niinistö toteaa Politikenille.

Suomen Nato-jäsenhakemuksen käsittelyn viivästymistä Turkissa Niinistö pitää Turkin sisäpolitiikkaan kuuluvana asiana.

Niinistö sanoo ymmärtäneensä prosessin kestävän pitkään heti Naton Madridin-kokouksen jälkeen, jolloin Erdoğania kritisoitiin kotimaassaan liian pehmeäksi.

”Oletan, että hän [Erdoğan] tekee päätöksen, joka hyödyttää häntä Turkin vaaleissa. Tai ainakin tuottaa hänelle mahdollisimman vähän ongelmaa”, Niinistö arvioi.

Haastattelun otsikossa Niinistöä pidetään Putin-kuiskaajana. Niinistö itse ei tunnu haastattelun perusteella lempinimestä sen suuremmin välittävän, sillä hänen mielestään kyse on enemmänkin tyypillisestä diplomatiasta.

Niinistön mukaan Putin käyttää omassa diplomatiassaan työkaluna usein huumoria, pirullista sellaista.

”En ole tästä paljon puhunut”, Niinistö sanoo lehdessä.

”Niinä hetkinä pitää olla erityisen hereillä.”

Putinin vitsailusta Niinistö kertoo myös esimerkin. Niinistön mukaan Putinilla on tapana vaihtaa aihetta kesken kaiken jolloin hän saattaa todeta, että ”minulla on iso ongelma”. Niinistön kertomassa esimerkissä Putinin ”ongelma” on Edward Snowden, yhdysvaltalainen tietovuotaja, joka oli tuolloin vuonna 2013 paennut Venäjälle.

”Hänet on lähetetty minulle, mutta en tiedä, mitä teen hänen kanssaan”, oli Putin tokaissut Niinistölle.

Kun Niinistö oli ollut kertomansa mukaan hiljaa, oli Putin jatkanut ja tehnyt tarjouksen.

”Entä jos lähetän hänet Suomeen?”

”Ah, en voikaan tehdä sitä. Teillä on CIA:n agentteja niin paljon.”