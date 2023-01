Main ContentPlaceholder

Politiikka | Investoinnit

Elinkeinoministeri Lintilä: Norjalais­yrityksen jätti-investointi mahdollinen Suomen vihreän siirtymän vuoksi

”Tämä antaa uskoa. Vaikka nyt on synkkää, niin kasvun siemeniä on, ja tämä on iso siemen”, Lintilä sanoo investointiuutisesta.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) mukaan norjalaisten aikomus rakentaa jättitehdas Inkooseen antaa uskoa tulevaan.