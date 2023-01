Poliitikot eri puolueista tervehtivät ilolla norjalaisyhtiön aietta rakentaa vihreää terästä tuottava tehdas Inkooseen. Poliitikkojen mukaan investointihanke osoittaa Suomen ilmastopolitiikan hyödyt.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalon (vihr) ottaa tiedon mahdollisesta Suomeen perustettavasta vihreän teräksen tuotantolaitoksesta ”ilolla vastaan”.

HS kertoi tiistaina norjalaisyhtiön suunnitelmasta rakentaa terästehdas Inkooseen. Investoinnin arvo olisi neljä miljardia ja toteutuessaan se työllistäisi 1 200 henkeä. Yhtiö on tehnyt aiesopimuksen tontin hyödyntämisestä Inkoossa.

Vaikka investointisuunnitelma on vasta alustava, ministeri Ohisalon mukaan uutisessa on silti mukana tärkeä viesti.

”Tärkeä viesti on se, että ylipäätään kaavaillaan tällaista jätti-investointia työllisyyden ja toisaalta päästöjen vähentämisen näkökulmasta etenkin, kun vielä tiedetään, että teräs­tuotanto on yksi eniten päästöjä tuottavista teollisuuden aloista”, Ohisalo sanoo.

”Tämä on tärkeä, ei vain Länsi-Uudenmaan, vaan myös koko Suomen kannalta laajemminkin. Jo tämäkin alustava vaihe.”

Suomi on profiloitunut kansainvälisesti ilmastopolitiikassa, Ohisalo muistuttaa.

”Ja yritysmaailma on herännyt siihen, että vähäpäästöisiä ratkaisuja tarvitaan entistä enemmän”, ministeri sanoo ja varoittaa mahdollisuudesta, jossa seuraava hallitus luopuisi nykyisen hallituksen ilmasto­politiikasta ja esimerkiksi tavoittelemasta hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä.

Tavoitteista luopuminen olisi Ohisalon mukaan valtava riski myös yritysmaailman näkökulmasta.

”Voi olla varma, että tällaisia investointiuutisia ei tule maahan, joka lähtee ympäristö- ja ilmasto­asioissa pakittamaan tällaisessa maailman ajassa”, Ohisalo sanoo.

”Tämä investointi­suunnitelma on ajankuva ja entistä enemmän se on ajankuvaa, kun katsotaan ympärille Euroopan uutta tilannetta, jossa Venäjän brutaali hyökkäyssota jatkuu ja riippuvuus fossiilienergiasta on todella kovaa edelleen monessa maassa. Se, että Suomessa on tehty vihreää siirtymää pidemmän aikaa, on auttanut meitä kriisin keskellä.”

Moni muukin poliitikko kommentoi investointiuutista, erityisesti Twitterin puolella. Valtiovarain­ministeri Annika Saarikon (kesk) mukaan ”miljardien investointi­suunnitelma luo luottamusta tulevaan”.

”Ratkaisumme kotimaisessa energiassa ovat olleet oikeita”, Saarikko toteaa päivityksessään.

Kokoomuksen kansanedustaja Kai Mykkäsen mukaan tehdassuunnitelma ”kuvaa, millaisia mahdollisuuksia Suomen hyvinvoinnin ylläpitoon puhtaan energian suur­vallaksi ryhtyminen voi tarkoittaa”.

Myös Sanni Grahn-Laasonen (kok) tervehti uutista ilolla. ”Vihreä siirtymä on Suomelle mahdollisuus”, hän kirjoitti.

Kansanedustaja Arto Satosen (kok) mukaan suunnitelma terästehtaan rakentamisesta Inkooseen on ”toteutuessaan todella hyvä uutinen”. ”Hankkeen taustalla on uskottava norjalainen yritys”, Satonen arvioi Facebookissa.

”Riittävä päästötön energia on tänä päivänä teollisten investointien keskeinen edellytys”, kirjoittaa hanketta kommentoiva vihreiden Atte Harjanne.

”Vihreä siirtymän vetämänä on tulossa suurinvestointi Suomeen ja Inkooseen. Ratkaisevaa on investoreiden mukaan puhtaan sähkön ja erityisesti tuulivoiman saatavuus”, kirjoittaa omassa päivityksessään Anders Adlercreutz (r).

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) arvioi hanketta Facebook-päivityksessään. Hän moitti vihreän siirtymän arvostelijoita ja totesi, että ilmasto­teollisuus tuo Suomeen koko ajan lisää työpaikkoja ja hyvinvointia.

”Mitä kireämmät ilmastovaatimukset, sitä enemmän Suomen osaavat yritykset ja työntekijät hyötyvät”, Harakka kirjoittaa.

Elinkeinoelämän puolella investointi­uutiseen on suhtauduttu myös myönteisesti. Esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliiton pääekonomisti Penna Urrila piti hanketta merkittävänä juuri vihreän siirtymän kannalta.

Hänen mukaansa investointi olisi toteutuessaan erittäin suuri. ”Monia yksityiskohtia on vielä auki”, Urrila muistuttaa.

Myös kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen kommentoi hanketta päivityksessään.

”Suomi on houkutteleva investointikohde myös suurille sähkön käyttäjille!” hän toteaa.

Toteutuessaan terästehtaan on arvioitu kuluttavan sähköä kuusi terawattituntia vuodessa, mikä vastaa seitsemää prosenttia Suomen viime vuoden sähkökulutuksesta.