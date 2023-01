Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kertoo, että Wille Rydmanin eduskuntavaaliehdokkuudessa oleellinen seikka on joulukuinen syyttämättäjättämispäätös.

Kokoomuksesta eronnut kansanedustaja Wille Rydman kertoi tiistaina asettuvansa ehdolle eduskuntavaaleissa perussuomalaisten riveistä. Vaalit järjestetään huhtikuussa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kertoo Helsingin Sanomille, että Wille Rydmanin eduskuntavaaliehdokkuudesta on käyty keskusteluja pitkään.

Rydman istui kokoomuksen kansanedustajana vuodesta 2015, kunnes hän erosi puolueen eduskuntaryhmästä viime kesänä HS:n julkaiseman artikkelin synnyttämän keskustelun jälkeen. Ryhmän mukaan Rydman ei nauttinut sen luottamusta.

Purran mukaan ratkaiseva käänne Rydmanin puolueloikkauksen ja ehdokkuuden suhteen nähtiin joulukuun puolivälissä.

”Oleellinen asia oli tietenkin muutaman viikon takainen syyttämättäjättämispäätös. On oleellista, että henkilö ei ole syyllistynyt rikokseen”, Purra sanoo.

Keskusrikospoliisi tutki Rydmaniin kohdistunutta raiskausepäilyä vuodelta 2015, ja joulukuussa syyttäjät ilmoittivat, että esitutkinnassa ei löytynyt todisteita syyllisyyden tueksi. HS:n jutussa Rydmanin ei väitetty syyllistyneen rikoksiin.

Sitä Purra ei kerro, kumpi teki ehdokkuuden suhteen aloitteen, puolue vai Rydman.

”En tiedä onko se edes oleellista. Rydman on ollut yhteydessä perussuomalaisiin”, Purra tyytyy sanomaan.

Purra ei halua arvioida, millainen rooli Rydmanilla tulee perussuomalaisten eduskuntaryhmässä kevään aikana olemaan.

”Kommentoin vain hänen ehdokkuuttaan ja jäsenyyttään”, Purra sanoo.

Purran mukaan Rydmanin esittämä EU-kritiikki sekä ”monet arvomaailmaan liittyvät seikat” ovat olleet jo aiemmin linjassa perussuomalaisten kanssa.

”Maahanmuuttopolitiikassa hän on kuulunut kokoomuksen perussuomalaismyönteisimpään siipeen, joten uskoisin, että hän sujahtaa perussuomalaisiin varsin kivuttomasti”, Purra arvioi.

Kokoomuksen riveissä eduskuntaan noussut Wille Rydman kuvattuna eduskunnan kyselytunnilla joulukuussa.

Tekikö kokoomus mielestäsi virheen torjuessaan Rydmanin ensin eduskuntaryhmästä ja nyt myös ehdokaslistoilta, Riikka Purra?

”En kommentoi sitä, mikä on kokoomukselle virhe. Kommentoin perussuomalaisten asioita”, Purra vastaa.

Hän kuitenkin kummastelee tapaa, jolla Rydmanin tapausta on hoidettu kokoomuksessa, ja miten puolueen johto ei ole vastannut Rydmanin uteluihin.

”Mykkäkoululinja on perin outo, ja se on eräänlainen valinta. Ilmeisesti kokoomuksessa on tultu siihen johtopäätökseen, että tämä on heille se voittava kortti. Kyllä se ihmeelliseltä näyttää varsinkin, kun ei ole kyetty näyttämään toteen, että Rydman olisi syyllistynyt mihinkään rikokseen”, Purra sanoo.

Rydman on itse arvioinut blogissaan, että hänet koettiin kokoomuksessa ”mielikuvariskiksi”.

Eikö Rydman ole perussuomalaisille imago-ongelma?

”Me toimimme tosiasioiden emmekä niinkään mielikuvien varassa”, kuuluu Purran vastaus.

Rydmanin puolueloikka lisää joka tapauksessa jännitystä Helsingin vaalipiirin tulokseen huhtikuun eduskuntavaaleissa.

Vuoden 2019 vaaleissa kokoomus sai Helsingin vaalipiiristä kuusi paikkaa, ja viimeinen läpimenijä oli vertausluvun perusteella juuri Rydman noin 6 000 henkilökohtaisella äänellä.

Perussuomalaiset taas saivat 2019 Helsingistä kolme paikkaa, ja puolueen viimeinen läpimenijä oli Tom Packalén noin 2 000 äänellä. Packalén oli samalla koko maan vähimmällä äänimäärällä valituksi tullut kansanedustaja. Jussi Halla-aho ja Mari Rantanen ovat kaksi muuta perussuomalaisten helsinkiläistä kansanedustajaa.

Rydman on siis voinut vaalitaktisesti arvioida, että perussuomalaisten riveissä hän voi tulla valituksi uudelleen, ja perussuomalaisissa on taas voitu laskea, että Rydmanin avulla puolue voi napata Helsingistä lisäpaikan eli saada neljännen kansanedustajan.

”En tee minkäänlaista arviota läpimenijöistä. Uskon, että perussuomalaiset saavat Helsingissä ja koko maassa oikein hyvän tuloksen”, Purra kommentoi.