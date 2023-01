Häiriöitä on ilmennyt muun muassa potilastietojärjestelmissä. Laitteita on puuttunut ja tekninen tuki on ruuhkautunut.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyminen hyvinvointialueiden vastuulle on sujunut pääosin suunnitellusti, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö (STM). Ensimmäinen palkanmaksupäivä ensi viikon perjantaina on yksi alkuvaiheen koetinkivistä.

Sote-palvelut sekä pelastustoimi siirtyivät kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille vuoden ensimmäisenä päivänä. STM:n hyvinvointialueille toteuttaman kyselyn perusteella siirtymä on sujunut suunnitellusti, mutta joitakin yksittäisiä ongelmakohtia on ilmennyt.

Muutosjohtaja Ville-Veikko Ahonen valtiovarainministeriöstä kertoo, että häiriöitä ei ole ollut millään tietyillä alueilla, vaan eri alueilla on esiintynyt samoja pieniä asioita.

”Jännittävin hetki on ensi viikon perjantai, joka on ensimmäinen palkanmaksupäivä alueilla. Se näyttää, selvittiinkö näin vähillä häiriöillä”, Ahonen kuvailee.

Paikallisesti on ollut ongelmia asiakkaiden yhteydenottojen ohjautumisessa oikein. Ville-Veikko Ahosen mukaan ongelmat ovat liittyneet puhelinnumeroiden vaihtumiseen.

”Esimerkiksi vanhuksille tarkoitettu puhelinpalvelu ei ole ohjannut asiakkaita oikeaan paikkaan”, Ahonen kertoo.

Hänen mukaansa ensimmäisinä päivinä on tullut jonkin verran ylimääräisiä yhteydenottoja.

”Chat-palvelut ja puhelinpalvelut hieman ruuhkautuivat muutamilla alueilla, mutta tilanne on rauhoittunut.”

Hyvinvointialueille tehdyn kyselyn perusteella paikoin on ilmennyt tietojärjestelmien jumittumista, hitautta tai toimintahäiriöitä, jotka ovat koskeneet myös asiakas- ja potilastietojärjestelmiä. Käyttöoikeuksissa, kirjautumisissa ja sähköpostiosoitteiden päivittymisissä on ollut haasteita. Laitteita on puuttunut, ja tekninen tuki on ruuhkautunut. Työvuorolistojen suunnittelussa on ollut vaikeuksia.

Myös Kelan välitystilien toiminnassa on ministeriön kyselyn mukaan ollut pieniä häiriöitä. Lisäksi bensakortit eivät ole paikoin toimineet ja lounasetuja on puuttunut.

Huolta aiheuttaa henkilöstön jaksaminen muutostilanteessa, hyvinvointialueiden vastauksissa todetaan.

Ahosen mukaan huolet liittyvät henkilökunnan kuormitukseen koronaepidemian ja päivystyksen ongelmien keskellä sekä pitkään jatkuneeseen valmistelutyöhön.

”Työtä on tehty puolitoista vuotta yötä päivää”, Ahonen kuvailee.

Potilasturvallisuus ei ole STM:n kyselyn mukaan hyvinvointialueiden alkupäivinä vaarantunut, ja vaikka palvelutuotannossa on esiintynyt viivästyksiä, palvelut on saatu hoidettua normaaliin tapaan. Pelastustoimen tehtävistä on kyetty huolehtimaan normaalisti. Mahdollisia häiriöitä tai viiveitä palveluissa voi esiintyä tulevina viikkoina.

Ahosen mukaan hyvinvointialueiden alkutaivalta seurataan ensi viikolla keskustelussa jokaisen alueen kanssa.

”Saadaan tilannekuva siitä, missä mikäkin alue menee ja millaisia häiriöitä on tullut. Lisäksi kaikkien hyvinvointialueiden johtajat ovat koolla ensi viikolla.”