Perussuomalaisten kannatus nousi 1,9 prosenttiyksikköä Ylen edellisestä mittauksesta 19,3 prosenttiin. Sdp:n kannatus pieneni 0,1 prosenttiyksikköä 18,8 prosenttiin.

Perussuomalaiset on noussut Ylen kannatusmittauksessa toiseksi suurimmaksi puolueeksi, ohi pääministeripuolue Sdp:n.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja sanoo Ylen jutussa, että perussuomalaisten kannatus nousee nyt erityisesti naisten keskuudessa. Lisäksi perussuomalaiset kerää nyt kannatusta ”nukkuvilta” äänestäjiltä ja muilta porvaripuolueilta sekä hieman vasemmalta.

Kokoomus jatkaa Ylen mittauksessa suurimpana 23,0 prosentin kannatuksellaan. Sen kannatus pieneni edellisestä mittauksesta prosenttiyksikön.

Jyrkässä laskussa olleen keskustan kannatus parani edellisestä kannatus­mittauksesta. Se nousi 1,9 prosenttiyksikköä ja on nyt Ylen mittauksessa 10,9.

Sekä HS:n että Ylen joulukuisissa kannatusmittauksissa keskustan kannatus oli alle kymmenen prosenttia.

Vihreiden kannatus laski 0,1 prosenttiyksikköä ja on nyt 9,6 prosenttia. Vasemmistoliiton kannatus laski 0,3 prosenttiyksikköä ja on nyt 8,6 prosenttia. RKP:n kannatus on 4 prosenttia, kristillisdemokraattien 2,9 prosenttia ja Liike Nytin 1,3 prosenttia. Niiden kaikkien kannatus laski. Kristillisdemokraateilla laskua oli 1,1 prosenttiyksikköä.

Myös HS:n joulukuussa julkaisemassa gallupissa oppositiopuolue kokoomus oli Suomen suurin puolue 23,5 prosentin kannatuksellaan.

Sen sijaan toista sijaa piti Sdp 19,1 prosentin kannatuksellaan, ja oppositiopuolue perussuomalaiset oli kolmantena 17,9 prosentin kannatuksellaan.

Perussuomalaiset on jatkanut kasvuaan ja Spd:n kirimistä pitkin viime vuotta.

Maaseudun tulevaisuuden alkukuukaudesta julkaistun gallupin mukaan suomalaiset haluavat seuraavaan hallitukseen kokoomuksen ja Sdp:n. Sinipunaa kannatti MT:n mittauksessa 27 prosenttia vastaajista.

Toiseksi suosituin hallituspohja oli MT:n kyselyn perusteella oikeistohallitus, jonka pohjana olisivat kokoomus ja perus­suomalaiset. Sitä kannatti 19 prosenttia vastaajista.

Eduskuntavaalit järjestetään 2. huhtikuuta.