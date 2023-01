Isyysvapaalle jäävä Antti Kaikkosen on määrä palata puolustusministerin tehtäviin maaliskuun alussa.

Kansanedustaja Mikko Savola (kesk) aloittaa tänään puolustusministerinä. Ministerinvaihdos alkaa iltapäivällä presidentti Sauli Niinistön esittelyllä Valtioneuvoston linnassa.

Heti presidentin esittelyn jälkeen pidetään ylimääräinen valtioneuvoston yleisistunto, jossa käsitellään ministerivaihdoksesta johtuvia muutoksia ministerien työnjakoon ja sijaisuuksiin sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokoonpanoon.

Lisäksi Savola vannoo virkavalan ja antaa tuomarinvakuutuksen.

Puolustusministerinä toiminut Antti Kaikkonen (kesk) ilmoitti joulukuun puolessa välissä jäävänsä noin kahdeksi kuukaudeksi isyysvapaalle. Savola ilmoitti seuravana päivänä tavoittelevansa tehtävää, ja keskusta esitti Kaikkosen sijaiseksi yksimielisesti Savolaa.

Kaikkosen on määrä palata puolustusministerin tehtäviin maaliskuun alussa.

”Vaikka ministerin tehtävä on hyvin tärkeä, jossain kohtaa on kyettävä laittamaan myös perhe etusijalle. Emme ole vielä valmiita laittamaan vauvaa päivähoitoon, joten tässä kohtaa on oma vuoroni ottaa enemmän vastuuta lastenhoidosta. Näin myös haluan toimia”, Kaikkonen kertoi joulukuussa STT:lle.

Savola on kolmannen kauden kansanedustaja sekä puolustusvaliokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen.