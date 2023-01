Selvityksen tekisi neljä selvityshenkilöä.

Sisäministeriö käynnistää selvityksen Veikkauksen digi- ja mobiilipelien kohtalosta. Selvitys voi mahdollisesti johtaa Veikkauksen monopolin murtumiseen osittain seuraavalla hallituskaudella.

Ministeriö pyytää neljää Veikkauksen ulkopuolista henkilöä tekemään selvityksen asiasta. Tarkoitus on, että selvityshenkilöt käyvät useiden vaihtoehtojen hyötyjä ja haittoja läpi muun muassa EU:oikeuden kannalta.

Hankkeen selvityshenkilöt ovat ekonomi Harri Sailas , Ehkäisevän päihdetyö EHYT ry:n rahapelihaittayksikön päällikkö Riitta Matilainen, Roschier asianajotoimiston osakas Mikko Alkio sekä Oikeusvaltiokeskuksen johtaja Tuija Brax.

Hallituksessa on alkanut voimistua näkemys, että Veikkauksen monopolista voitaisiin luopua digipelien osalta. Esimerkiksi Lotto ja rahapeliautomaatit on tarkoitus jättää edelleen Veikkaukselle.

Joka tapauksessa nykyisen hallituksen aikana monopolia ei ehditä purkaa, vaan se jää seuraavan hallituksen pohdittavaksi. Selvitys tehdään, jotta seuraava hallitus voi tehdä nopeasti päätöksiä.

Taustalla on digipelien aseman muuttunut nopeasti. Nykyisin ulkomaiset peliyhtiöt toimivat harmaalla vyöhykkeellä. Niillä ei ole samoja pelihaittoihin liittyviä velvoitteita kuin Veikkauksella, mutta niiden pelejä pelataan Suomessa.

Lisenssoimalla pelejä muillekin kuin Veikkaukselle, valtio saattaisi saada lisää verotuloja.

Arviot yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisiin rahapeleihin hävityn rahan määrästä vaihtelevat, mutta määrän on arvioitu olevan vuosittain noin 250-300 miljoonaa euroa.

Aikaisemmin esimerkiksi Sdp on kannattanut monopolia, mutta senkin näkemys on muuttunut.

Sisäministeriön tiedotteen mukaan selvityksessä kartoitetaan muun muassa lainsäädännöllisiä, oikeudellisia ja rahapelien markkinointiin liittyviä muutostarpeita, joita mahdollinen siirtyminen lisenssipohjaiseen rahapelijärjestelmään digitaalisessa pelaamisessa edellyttäisi.

”On tärkeää, että rahapelialalla seurataan teknologian kehitystä ja toimintaympäristön muutoksia. Kansallinen lainsäädäntömme ei pysty kaikilta osin puuttumaan yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisten yhtiöiden pelien aiheuttamiin pelihaittoihin, vaikka merkittävä osa digitaalisesta pelaamista tapahtuu sitä kautta. Nyt asetetulla selvityshankkeella luodaan tilannekuvaa ja laaditaan kartoitus erilaisten rahapelijärjestelmien yhteiskunnallisista hyödyistä ja haitoista”, sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) sanoo tiedotteessa.

Veikkaus Oy:llä on Suomessa yksinoikeus tarjota rahapelejä.

”Mitä suurempi ulkomaille pelaamisen osuus on, sitä heikompi on Veikkauksen toimintakyky. Ongelmana on, että haitat jäävät Suomeen, kun voitot karkaavat ulkomaille. Selvityksen avulla pystytään tarkastelemaan olisiko yhteiskunnan näkökulmasta hyödyllistä siirtyä monilisenssijärjestelmään”, Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) sanoo tiedotteessa.

Hankkeen toimikausi kestää 15. huhtikuuta 2023 asti.

Hankkeen etenemistä seuraa poliittinen ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii sisäministerin valtiosihteeri Akseli Koskela.

Selvityshenkilöiden tueksi asetetaan virkamiestyöryhmä, jossa on edustettuna sosiaali- ja terveysministeriö, valtioneuvoston kanslia, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö sekä sisäministeriö.

