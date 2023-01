Hallitus jatkaa sähkötukineuvotteluja maanantaina. Ratkaistavina ovat kysymys tuen suhteellisesta osuudesta sekä omavastuuosuus. Neuvotteluissa etsitään myös kokonaan uutta mallia, jolla autettaisiin talouksia, joiden sähkösopimus on kallistunut vuodenvaihteessa.

Hallituksen sähkötukineuvottelut katkesivat yllättäen torstai-iltana, vaikka aiemmin hallituslähteistä annettiin ymmärtää, että poliittista yksimielisyyttä ja aineksia sopuun oli ilmassa.

Keskeisenä syynä neuvottelujen venymiseen on suuri sähkösopimuksen uusijoiden ryhmä, jonka auttamiseksi hallituspuolueet etsivät aikalisän myötä uusia keinoja. Tästä ryhmästä neuvotteluissa on puhuttu väliinputoajina, jota tukimalli ilman muutoksia kohtelisi epäreilusti.

Tukineuvottelut jatkuvat HS:n tiedon mukaan maanantaina, todennäköisesti iltapäivästä. Periaatelinjaus kriisitalven uudesta sähkötuesta tehtiin jo ennen joulua ja käynnissä olevissa neuvotteluissa hallitus on sopimassa tuen yksityiskohdista.

HS on ollut yhteydessä kolmeen eri hallituslähteeseen. Neuvotteluissa on edelleen vahvaa yksimielisyyttä siitä, että tukea maksetaan neljältä kylmältä kuukaudelta marraskuulta helmikuulle, että maksimi asiakasta kohden on 700 euroa kuukaudessa, ja että tuen laskentaperusteena on marras–joulukuun toteutunut laskutus.

Avoimena sen sijaan on edelleen kysymys siitä, mikä olisi tuen osuus sähkölaskusta.

Pöydälle on noussut uusvanhana kysymyksenä myös omavastuuosuus, mikä oli jo aiemmin sovittu sataan euroon kuukaudessa. Nyt hallituspuolueista ainakin osa on valmis pohtimaan omavastuuosuuden laskemista hieman aiotusta.

Jos omavastuuta lasketaan, tuki voisi kohdentua entistä useammalle.

Omavastuuosuuden lasku houkuttaa hallituspuolueita, sillä sitä voisi perustella oikeudenmukaisuudella. Kokonaisuutena sähkötuki joka tapauksessa kohdistuu luonteeltaan korkeampiin tuloluokkiin, sillä sähkön kulutus korreloi tulotasoon. Hallituksen tukimallin heikkouteen kuuluu sekin, että tuen ulkopuolelle ei nykytiedon valossa pystytä rajaamaan vapaa-ajanasuntojen sähkönkulutusta.

Hallituslähteiden mukaan neuvottelujen kariutumisen käytännön syynä on juuri halu teetättää ministeriön virkakunnalla tarkempia lisälaskelmia tukimalleista.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) vetämän elinkeinoministeriön laskelmat eivät siis kaikilta osin ole tyydyttäneet muita puolueita. Ministeriö oli tuonut neuvotteluihin muun muassa mallin, jossa valtiontuki sähkölaskulle olisi 50 prosenttia.

Taustalla neuvotteluissa jyskyttää tieto, että linjauksen pitää olla valmiina ensi viikolla ja pysyä selkeänä. Varoittava esimerkki ovat ensimmäiset koronatuet, jotka valmisteltiin samassa ministeriössä eivätkä ne kohdistuneet optimaalisesti.

Uutena elementtinä neuvotteluihin nousi tällä viikolla hintaleikkuri, jolla tuen piiristä on haluttu rajata paljon sähköä kuluttavat, mutta vanhoilla ja nykytasoon hyvin halvoilla sopimuksilla sähköä ostavat taloudet. Neuvottelupöydällä tätä leikkuria on esimerkkimallissa aseteltu kymmenen sentin kilowattitunnin hintaan.

Tällaisen leikkurin tulo vaikuttaa nyt todennäköiseltä.

Leikkurin myötä neuvottelijat saivat ratkottavakseen uuden solmun eli taloudet, joilla on vuodenvaihteeseen saakka ollut verraten edullinen sähkösopimus, ja jotka tammikuusta alkaen maksavat sähköstä kuitenkin nykytasoista ja huomattavasti kalliimpaa hintaa.

Tästä ryhmästä on tullut erään hallituslähteen mukaan neuvotteluissa ”iso ongelma”. Eikä vähiten siksi, että näitä sopimuksen uusijoita on eri hallituslähteiden mukaan 70 000:sta jopa sataantuhanteen.

Sopimuksenvaihtajat nähdään hallituspuolueissa väliinputoajina, joiden auttamiseksi hallituksessa vaikuttaa lähteiden perusteella olevan yksimielisyyttä. Neuvotteluissa räätälöidäänkin nyt väliinputoajille omaa tukimallia: yleisen tuen laskennalliseksi pohjaksi ilmoitettu marras–joulukuun toteutunut laskutus ei auttaisi heitä lainkaan tai se kohtelisi heitä ainakin verraten epäreilusti.

Väliinputoajatalouksia varten neuvotteluissa on sovittava hintatasosta, jota vasten tukea voidaan myös heille myöntää. Yksi malli neuvotteluissa on erään hallituslähteen mukaan jo hylätty: siinä tukea olisi maksettu vanhan kulutuksen ja uuden hinnan mukaan.

Hallituslähteiden mukaan tukipaketin yksityiskohdat hiotaan kohdilleen maanantaina, viimeistään tiistaina. Sen jälkeen paperi lähtee lausuntokierrokselle, jolloin se vielä saattaa joiltakin osin tarkentua.

Tukipaketti kokonaisuutena perustuu laskelmaan, jonka mukaan tuki saa tulla maksamaan valtiolle 400 miljoonaa euroa. Tukea määrittää yleisellä tasolla myös huoltovarmuus: tuen pitäisi edelleen houkutella säästämään sähköä eikä kannustaa tuhlaamaan.