Leopard 2 -taisteluvaunujen mahdollinen luovuttaminen Ukrainalle on tällä hetkellä yksi aiheista eurooppalaisessa turvallisuuspolitiikassa. HS kysyi asiasta puolustusministeri Mikko Savolalta ja puolustusvaliokunnan puheenjohtajalta, Antti Häkkäseltä.

Suomi voisi luovuttaa joitakin Leopard 2 -taistelupanssarivaunuja Ukrainalle, jos avusta syntyy laajempi, eurooppalainen tahtotila ja päätös.

”Tuki Ukrainalle myös panssarikaluston osalta pitää tapahtua suurten Nato-maiden, Saksan ja Ranskan johtovastuulla. Sitten Suomi voi arvioida omaa asemaansa”, sanoo eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Antti Häkkänen (kok).

”Johtovastuu Ukrainan avustamisessa on suurilla Nato-mailla, sillä heillä on myös suurin avustusvastuu. Meidän on samalla Suomessa aina muistettava oma turvallisuuspoliittinen asetelma Venäjän rajamaana”, Häkkänen sanoo.

”Puolustusvoimien arviot on aina keskeisessä roolissa, mitä apua ja mitä materiaalia Suomesta voidaan Ukrainalle antaa”, Häkkänen sanoo

Antti Häkkänen johtaa eduskunnan puolustusvaliokuntaa.

Ukraina on toivonut länneltä nimenomaan Leopard 2-tason taistelupanssarivaunuja pitkään avukseen, ja Suomen mahdollisesti Ukrainalle tarjoamat taisteluvaunut on noteerattu viikonloppuna ukrainalaisessa mediassa laajalti. Aiemmin asiasta kertoi MTV Uutiset.

Leopard 2:n kaltaisten panssarivaunujen tärkein tehtävä on tuhota vihollisen vastaavaa kalustoa. Leopard-kalusto antaisi ukrainalaisille teknologisen etulyöntiaseman vastustajaan nähden.

Julkisuudessa vaunujen viemisen esteenä on usein pidetty juuri Saksan haluttomuutta, sillä saksalaisvalmisteisten vaunujen edelleen luovuttamiseen pitäisi saada Saksalta lupa. Häkkänen nostaa esiin Saksan yleisemmän kannan Ukrainalle annettavaan aseapuun.

”Saksa on muistuttanut, että avusta pitää olla yhteinen päätös ja yhteinen ymmärrys avun tasosta. Siinäkin mielessä vastuu on enemmänkin suuremmilla Nato-mailla”, Häkkänen sanoo.

Kansanedustaja Mikko Savola nimitettiin puolustusministeriksi torstaina.

Puolustusministeri Mikko Savola (kesk) ei halua kommentoida suomalaisten Leopard 2 -taisteluvaunujen mahdollista luovuttamista Ukrainaan.

”Tuen pitää vastata Ukrainan tarpeisiin, mutta omaa puolustuskykyä ei myöskään pidä heikentää”, Savola muotoilee. Savola sanoo, että ministeriöt käyvät puolustusvoimien kanssa keskustelua siitä, mitä Ukrainalle annetaan ja kuinka paljon.

Leopard-taisteluvaunujen jonkinasteista luovuttamista Ukrainaan ovat tuoreeltaan ehdottaneet kansanedustajat Anders Adlercreutz (r) ja Atte Harjanne (vihr). Heidän mukaansa Euroopassa pitäisi pistää pystyyn ”panssaritalkoot”, joihin Suomikin voisi osallistua pienelläkin määrällä vaunuja. Suomella on noin 200 Leopard 2 -vaunua.

Puolustusministeri Savola ei halua tarkemmin kommentoida Adlercreutzin ja Harjanteen ehdotusta.

”Yhteiseurooppalaisista projekteista puhutaan tietenkin eri maiden kanssa. Sitä pidän hyvänä, että on yhteistä tahtotilaa löytää Ukrainan auttamismuotoja”, Savola sanoo.

Onko Suomi ollut yhteydessä Saksaan tässä asiassa, Mikko Savola?

”En kommentoi emmekä ole tukipakettien sisältöä avanneet aiemminkaan. Valtiojohdossa on totta kai myönteinen suhtautuminen Ukrainan auttamiseen ja lähiviikkoina tehdään päätös järjestyksessään 12. tukipaketista”, Savola sanoo.

Suomen Ukrainalle tähän asti antaman aseavun arvo on noin 190 miljoonaa euroa.

Adlercreutzin ja Harjanteen idea ”panssaritalkoista” ei ole aivan uusi. Yksi eurooppalaisista Leopard-maista on Espanja, joka halusi viime kesänä lahjoittaa 40 käytöstä poistettua Leopard-vaunua Ukrainan asevoimille.

Espanjalta puuttui kuitenkin luovutuslupa Saksalta, ja elokuussa Espanja lopulta perui aikeensa. Vaunut todettiin huonokuntoisiksi ja maan puolustusministeri Margarita Robles totesi: ”Ne olisivat vaaraksi käyttäjälleen.”

Andrii Melnyk toimi aiemmin Ukrainan Saksan-lähettiläänä. Nykyään hän on Ukrainan apulaisulkoministeri.

Lokakuussa vastaavan idean esitti Ukrainan silloinen Saksan-lähettiläs Andrii Melnyk. Hän ehdotti Saksan liittokansleri Olof Scholzille ”eurooppalaisen panssarivaunuliittouman” perustamista juuri Leopard 2 -taisteluvaunujen ympärille.

Leopard 2 on Euroopassa laajasti käytetty ja arvostettu taisteluvaunu.Yhteensä vaunuja on Euroopassa parisen tuhatta.

”Jos joka kymmenes eurooppalainen Leopard 2 luovutettaisiin Ukrainalle, miehitetyt alueet voitaisiin vapauttaa nopeammin”, Melnyk totesi lokakuussa Die Weltin haastattelussa.

Euroopan maista tuoreeltaan Puola on ilmoittanut halustaan antaa Leopardeja Ukrainalle. Puola odottaa ensin täydennyksiä omaan vahvuuteensa sekä Saksalta myös hyväksyntää. Leopard 2 -vaunut ovat nousseet turvallisuuspoliittisen keskustelun puheenaiheeksi juuri nyt, sillä Ranska, Saksa ja Yhdysvallat kertoivat tällä viikolla uusista asepaketeista Ukrainalle.

Ranska lähettää Ukrainalle AMX-10 RC -taisteluajoneuvoja, Saksa Marder-rynnäkkövaunuja ja Yhdysvallat Bradley-rynnäkkövaunuja.

Myös näitä raskaampien Leopardien lähettämistä Ukrainaan pidetään nyt aiempaa todennäköisempänä.

Puolustusvaliokuntaa johtava Häkkänen näkee Saksan ja Ranskan tämän viikkoisissa panssariapupäätöksissä kolme isoa asiaa.

”Ensimmäinen on tietysti se, että panssarikalusto vahvistaa Ukrainan puolustuskykyä. Toiseksi kyse on entistä selkeämmästä viestistä Venäjälle, että vahvaa tukea annetaan eikä horjumista ole näkyvissä.”, Häkkänen sanoo.

Kolmantena asiana Häkkänen nostaa esiin uudenlaisen eurooppalaisen johtajuuden.

”On hyvä, että Euroopan keskeiset valtiot eli Saksa ja Ranska ottavat yhä vahvempaa roolia turvallisuuspolitiikassa johtovastuuta. Sille on ollut tarvetta. Sota saattaa pitkittyä, ja sodan jälkeenkin Venäjään liittyvä pitkän aikavälin politiikka edellyttää, että Euroopalla on oma johtovastuu asiasta”, Häkkänen sanoo.

”Aseapu on Ukrainan kannalta ratkaisevan tärkeä ja sodan lopputulos koko Euroopan osalta erittäin tärkeä. Myös Suomelle on erittäin tärkeää että Ukraina voittaa ja että Euroopassa turvallisuusjärjestys perustuu sille, että rajoja ei siirretä väkivalloin.”