Jussi Halla-ahon mukaan venäläisten sotilaiden demonisointi on välttämätöntä – Näin kommentoivat muut ulkoasianvaliokunnan jäsenet

Valiokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja pitää Halla-ahon kommentteja ”mauttomina ja idioottimaisina”.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Jussi Halla-ahon (ps) mukaan ihmisellä on vahva esto toisen ihmisen tappamista kohtaan, mutta se on sota-aikana haitallinen. ”Tämä esto pyritään tukahduttamaan riisumalla tapettavalta viholliselta ihmisyys, ts. demonisoimalla hänet tai kuvaamalla hänet rotaksi, torakaksi tai muuksi iljettäväksi eläimeksi”, hän kirjoittaa.

Ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) kirjoittaa Facebook-julkaisussaan, että venäläisten sotilaiden demonisointi ja heidän tappamisensa karnevalisointi on välttämätöntä.

Julkaisu liittyy viime viikolla virinneeseen keskusteluun siitä, miten venäläisiin pitää suhtautua tilanteessa, jossa maa on aloittanut brutaalin hyökkäyssodan Ukrainassa. Keskustelu aiheesta alkoi, kun sosiaaliseen mediaan alkoi ilmestyä kuvia Signmyrocket-palvelua käyttäneiltä suomalaisilta.

Palvelussa voi antaa rahalahjoituksen, jolla kerääjän mukaan tuetaan Ukrainan armeijaa. Lahjoittaja saa oikeuden kirjoituttaa sodassa käytössä olevan ammuksen kylkeen oman henkilökohtaisen viestinsä. Esimerkiksi kirjailija Sofi Oksanen oli ostanut ammuksen ja kirjoituttanut siihen sanan ”jaxuhali” sekä sydämen kuvan. Myös Halla-aho kertoo ostaneensa ammuksen.

Sosiaalisessa mediassa osa ihmisistä on kommentoinut, että tällainen toiminta karnevalisoi ihmisten tappamista.

HS:n haastattelussa Venäjän historian dosentti ja yliopistonlehtori Kati Parppei sanoi, että ammusviestit ovat osa viholliskuvan luomista. Parppein mukaan viholliskuvien luomiseen liittyy vihollisten demonisoiminen.

Lue lisää: Kuinka paljon venäläisiä saa oikein demonisoida? Sofi Oksanen puolustaa ”Jaxuhali”-ammus­lahjoitustaan

Halla-aho kommentoi Facebook-julkaisussaan perjantaina, että hänen mielestään venäläisiä sotilaita nimenomaan tulee demonisoida tilanteessa, jossa Venäjää yhteistuumin pidetään vihollisena, joka pitää voittaa.

”Sota loppuu vasta, kun venäläisiä sotilaita on tapettu niin paljon, että sodan jatkaminen muuttuu Venäjän hallitsijoille poliittisesti tai sotilaallisesti mahdottomaksi. Siispä venäläisten sotilaiden tappaminen on hyvä asia, ja ukrainalaisia tulee auttaa tappamaan heitä”, Halla-aho kirjoittaa.

Venäjä ei usko puhetta, joten sota voidaan lopettaa vain tappamalla venäläisiä, Halla-aho perustelee. Tästä syystä myös demonisointi on hänen mukaansa tarpeellista.

”Jos venäläisten sotilaiden tappaminen tässä tilanteessa on oikein ja välttämätöntä, myös kaikki, mikä edistää heidän tappamistaan, on oikein ja välttämätöntä. Demonisointi ja tappamisen karnevalisointi on oikein ja välttämätöntä”, Halla-aho kirjoittaa.

Hänen mukaansa ihmiseen rakennettu vahva esto toisen ihmisen tappamista kohtaan on sota-aikana haitallinen.

”Tämä esto pyritään tukahduttamaan riisumalla tapettavalta viholliselta ihmisyys, ts. demonisoimalla hänet tai kuvaamalla hänet rotaksi, torakaksi tai muuksi iljettäväksi eläimeksi”, hän kirjoittaa.

Erkki Tuomioja (sd)

HS kysyi asiaan mielipidettä muilta ulkoasiainvaliokunnan jäseniltä. Valiokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja (sd) vastasi lyhyesti olevansa täysin eri linjoilla Halla-ahon kanssa.

”Pidän tällaista lausuntoa mauttomana ja idioottimaisena.”

Keskustan Anu Vehviläinen puolestaan sanoo myös ymmärtävänsä näkemystä.

”En itse käyttäisi noin kovaa retoriikkaa. Mutta sen ymmärrän oikein hyvin, että ihmiset ostavat näitä ammuksia ja kirjoittavat terveisensä. Tuemmehan me valtionakin Ukrainaa monin eri tavoin.”

Anu Vehviläinen (kesk)

Ajatukset Venäjää kohtaan ovat vuoden aika luonnollisesti kiristyneet, kun sota on vain jatkunut, Vehviläinen sanoo.

”Mutta mietin myös, kuinka paljon täydellinen demonisointi vie asiaa eteenpäin. Euroopassa on kuitenkin täysin jaettu käsitys siitä, että Venäjä on tehnyt väärin ja se on täysin tuomittavaa.”

Halla-ahon mukaan on demonisoitava venäläisiä sotilaita, ei yleisesti venäläisiä.

Vehviläisen mukaan yleisesti ottaen yhteiskunnassa asenteet myös tavallisia venäläisiä kohtaan ovat koventuneet.

”Koventumista on tapahtunut, ja se on minusta inhimillisesti ymmärrettävää. Ne raakuudet, mitä me näemme Ukrainassa tehtävän, ovat niin vastenmielisiä.”

Tavalliset kansalaiset, esimerkiksi suomenvenäläiset eivät kuitenkaan saa joutua vihanpidon kohteiksi, Vehviläinen sanoo.

Elina Valtonen (kok)

”Täysin syyttömät venäläiset joutuvat kärsimään siitä, että heillä on autoritaarinen johto. Se on traagista tavallisten venäläisten kannalta.”

Kokoomuksen Elina Valtosen mukaan venäläissotilaat demonisoivat toiminnallaan itse itsensä.

”En omalla kohdallani koe tarpeelliseksi lähettää tervehdyksiä tai erikseen demonisoida venäläissotilaita. He tekevät sen ihan itse raakalaismaisella hyökkäyssodallaan”, Valtonen viestittää HS:lle.

Inka Hopsu (vihr)

Vihreiden Inka Hopsu ei pidä ihmisten demonisointia hyvänä asiana.

”Sodan syy on Venäjän toimet, ja vihollisasetelma tulee totta kai siitä. Mutta ei ihmisiä tai varsinkaan kokonaista kansakuntaa pidä demonisoida. Sodassa on selkeät pelisäännöt ja niiden mukaan pitää osapuolten toimia”, Hopsu sanoo.