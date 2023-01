”Joillekin ei varmaan toimi, vaikka heitä pidettäisiin kuusi vuotta siellä koulussa”, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Mari Rantanen turvallisuusalan tapahtumista.

Vartijoiden ja järjestyksenvalvojien koulutukseen ja valvontaan täytyy kiinnittää huomiota, sanovat HS:n haastattelemat kansanedustajat.

Turvallisuusalan ongelmat nousivat keskusteluun vuodenvaihteen aikana. Vuoden lopulla poliisi tiedotti laajasta pahoinpitelykokonaisuudesta, jossa järjestyksenvalvojia epäillään sekä väkivallasta että useista muista rikoksista.

Viikonloppuna vartijoiden kiinniottama ihminen kuoli kauppakeskus Isossa Omenassa Espoossa. Poliisi tutkii tapausta kuolemantuottamuksena.

Sisäministeri Krista Mikkosen (vihr) mukaan turvallisuusalalla on vakavia ongelmia, joihin tulee puuttua. Hän on pyytänyt Poliisihallitukselta selvitystä alan valvonnasta.

Esimerkiksi opetusministeri Li Andersson (vas) on korostanut, että rekrytointikäytännöt, työntekijöiden perehdytys ja koulutus sekä sisäinen valvonta tulisi järjestää vartiointiyrityksissä huolella.

Vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen sanoo, että hänestä tapahtumissa on kyse sekä valvonnan että koulutuksen puutteesta.

”Muutaman viikon pikakurssitus ei ole riittävää”, hän sanoo.

Holopainen kertoo havainneensa, että tarjolla on jopa vain viiden päivän koulutuksia väliaikaiseksi vartijaksi eli enintään neljäksi kuukaudeksi ja osin etäopetuksena. Hänestä tämä ei riitä.

Holopaisen mielestä pitäisi arvioida, voitaisiinko koulutusvaatimuksia päivittää erityisesti sellaisissa työtehtävissä, joissa kohdataan erilaisia ihmisiä paljon, esimerkiksi julkisessa liikenteessä.

”Ja riittäisikö joihinkin muihin tehtäviin, esimerkiksi tilojen valvontaan, tämä nykyinen koulutus?”

Holopaisen mielestä koulutusvaatimusten lisääminen voisi olla myös vartijoiden omaksi eduksi.

Holopainen on lisäksi huolissaan siitä, että vartijoiden ja järjestyksenvalvojien kouluttaminen on vahvasti turvallisuusalan yritysten varassa. Hän pohtii, arvioivatko yrityksen tarpeeksi kurssilaisten soveltuvuutta vartijaksi.

”Vaikuttaa siltä, että kun yritykset mainostavat maksullisia kursseja, he eivät tee riittävää valikointia.”

Holopainen olisi valmis lisäämään ammattioppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen vastuuta koulutuksesta.

Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho on jätti asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle viime viikolla. Laihon mielestä asiasta tulisi aloittaa selvitys välittömästi.

”Pitäisi avata tämä koko koulutus, valvonta ja jatkoluvat. Olisi tarpeen selvitysryhmä, joka paneutuisi tähän työhön”, Laiho sanoo.

Laihon mielestä tulisi myös tarkastella poliisin ja vartijoiden sekä järjestyksenvalvojien välistä työnjakoa. Hän kysyy, onko poliisille kuuluvia tehtäviä viime aikoina resurssien puutteen vuoksi siirtynyt turvallisuusalan yrityksille.

”Ihmisillä on ollut suuri luottamus vartijoihin, ja on tärkeää, että se jatkossakin säilyy. Sen takia tämän alan kunnollinen läpikäyminen on tärkeää”, Laiho sanoo.

Perussuomalaisten kansanedustaja Mari Rantanen puolestaan korostaa, että asiassa ei kannata hätäillä.

”Poliitikkojen tehtävä on nyt ottaa kaikki informaatio vastaan ja sitten vasta tehdä esityksiä siitä, mitä pitäisi lainsäädännön puolella tehdä.”

Rantanen on taustaltaan poliisi ja johtaa eduskunnassa hallintovaliokuntaa, joka käsittelee muun muassa sisäistä turvallisuutta. Rantasen mukaan täytyy selvittää, onko turvallisuusalalla järjestelmätason ongelmia vai onko viime aikojen uutisissa kyse yksilöiden ongelmista.

Hän nostaa esiin muun muassa poliisitutkinnat ja sisäministeri Mikkosen pyytämän selvityksen turvallisuusalan valvonnasta.

”Vielä odottaisin, millaisia asioita näissä selvityksissä tulee esiin, ennen kuin lähtisin mylläämään koko alaa”, Rantanen sanoo.

”Hätäily on tässä huono, mutta totta kai jos havaitaan jotakin sellaista, joka liittyy esimerkiksi koulutuksen, valvonnan tai soveltuvuuksien arvioinnin puutteeseen, se pitää korjata.”

Rantanen ei tyrmää ajatusta koulutuksen pidentämisestä, tosin hänestä ”joillekin ei varmaan toimi, vaikka heitä pidettäisiin kuusi vuotta siellä koulussa”. Rantasen mukaan pidemmässä koulutuksessa esimerkiksi henkilöiden soveltuvuutta alalle voitaisiin kuitenkin arvioida paremmin.