Sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin sanoi Ilta-Sanomien tentissä, ettei hänen puolueensa voi erilaisen arvopohjan takia olla samassa hallituksessa perussuomalaisten kanssa.

Kolme puoluetta on tähän mennessä torjunut hallitukseen menon perussuomalaisten kanssa, kun Sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin ilmoitti Ilta-Sanomien tentissä tiistai-iltana ettei näe tätä mahdolliseksi.

Marin perusteli linjaansa puolueiden erilaisilla arvopohjilla.

”En vain näe, että se olisi mahdollista”, hän sanoi.

Myös vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson sanoi, ettei hänen puolueensa mene perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen.

Aiemmin tiistaina samoin oli linjannut vihreiden puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo. Myös hän perusteli tätä puolueiden erilaisilla arvopohjilla.

Mielipidemittausten mukaan kokoomus on suosituin puolue, kun huhtikuun eduskuntavaaleihin on aikaa vajaat kolme kuukautta. Ylen viime viikolla julkaiseman mittauksen mukaan perussuomalaiset on kirinyt toiseksi suosituimmaksi Sdp:n ohi.

Jos kokoomus voittaa eduskuntavaalit, sen puheenjohtajasta Petteri Orposta tulee hallitustunnustelija.

Ilta-Sanomien haastattelussa viikonloppuna Orpo sanoi, ettei näe estettä kokoomuksen menolle samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa.

MTV-uutisten joulukuun lopussa tekemän kyselyn mukaan perussuomalaiset on noussut myös kokoomuksen piiripäättäjien suosikiksi seuraavana hallitus­kumppanina.

Kokoomusta ja perussuomalaisia yhdistää samankaltainen suhtautuminen talouspolitiikkaan. Ne ovat arvostelleet nykyisen Sdp-johtoisen hallituksen kovaa velkaantumistahtia.

Sen sijaan linjaukset ilmastopolitiikasta ovat varsin erilaisia. Perussuomalaiset vaatii muun muassa Suomen hiilineutraaliustavoitteen lykkäämistä, mutta Orpo on linjannut, että kokoomus ei mene sellaiseen hallitukseen, joka peruuttaa ilmastopäätöksissä.