Sähköhyvityksen laskentaperusteena käytetään marras–joulukuun toteutunutta sähkönkulutusta.

Hallituksen sähkötukimuodot kohdistuvat etenkin sähkölämmitteisissä omakotitaloissa asuviin. Nyt lausuntokierroksella oleva sähköhyvitys on maaliskuussa maksettava kertaluonteinen korvaus, jota voi saada jo, jos sähköenergialasku on yli 90 euroa kuussa.

Hallituksen esitys takautuvasti maksettavasta sähköhyvityksestä on parhaillaan lausuntokierroksella. Sähköhyvitys on tarkoitettu suoraksi avuksi helpottamaan neljän talvikuukauden sähkölaskujen maksamista.

Vuodenvaihteessa kiireellä valmisteltu sähköhyvitys on hallituksen viimeisin keino tukea suurten sähkölaskujen kanssa tuskailevia kotitalouksia. Se ei vaikuta aiemmin päätettyihin sähkön arvonlisäveron alennukseen, verotuksen sähkövähennykseen tai Kelan sähkötukeen.

Jos esitykseen sähköhyvityksestä ei tule muutoksia, yksittäinen kotitalous voi saada suurimmillaan hyvitystä sähköenergialaskuunsa marras–helmikuulta yhteensä 2 800 euroa. Hyvitys maksettaisiin maaliskuusta alkaen sähköyhtiöiden kautta. Sähköyhtiö vähentää sen suoraan sähkölaskuista.

Sähköhyvityksen laskentaperusteena käytetään marras–joulukuun toteutunutta sähkönkulutusta. Valtio maksaisi kuukausittaisen sähkölaskun tuettavasta osuudesta 50 prosenttia.Tuen kuukausittainen omavastuu olisi 90 euroa ja tukikatto 700 euroa kuukaudelta. Tukea eivät saisi ne, jotka maksavat sähköenergiasta alle kymmenen senttiä kilowattitunnilta.

Ehdotus voi muuttua vielä lainsäädäntötyön aikana.

Esitystä valmistellut työ- ja elinkeinoministeriö on arvioinut, että sähköhyvityksen saajia on yhteensä noin 930 000. Näistä 130 000 olisi sellaisia kotitalouksia, joiden edullinen sähkösopimus on päättynyt tai jotka ovat muuttaneet vuodenvaihteessa.

Heidän kohdallaan sähköhyvityksen suuruutta ei voi vielä laskea marras–joulukuun sähkönsopimuksen perusteella, vaan siihen vaikuttaa tammikuun sähköenergian hinta.

Ehdotetun sähköhyvityksen arvioidaan kohdentuvan etenkin omakotitaloissa asuviin perheisiin, ja suurimmat hyvitykset kohdistuvat sähkölämmitteisiin asuntoihin.

Alla olevalla laskurilla voit arvioida, onko kotitaloutesi oikeutettu sähköhyvitykseen. Laskurin oletuksena on, että kotitalouden sähköenergiasta maksama hinta pysyy samana marras–helmikuussa. Tosiasiassa osalla tukeen oikeutetuista kotitalouksista sähkösopimus on vaihtunut vuodenvaihteessa, jolloin myös sähköenergian hinta on muuttunut. Tällöin hyvityksen suuruus lasketaan tammi- ja helmikuun osalta tammikuun sähköenergian hinnalla.

