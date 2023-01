Kokoomus on huolissaan myös siitä, ovatko miehenä armeijan käyneet reservissä yhä, jos he myöhemmin korjaavat sukupuolensa naiseksi, kertoo sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho.

Kokoomuksen Mia Laiho on sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtajan Mia Laihon (kok) mukaan valiokunnan kokoomusedustajat haluavat, että käsittelyssä olevaa lakia sukupuolen juridisesta vahvistamisesta eli niin sanottua translakia täsmennetään.

Kokoomuksen täsmentämisvaatimukset koskevat ainakin asepalvelusta ja sitä, kuinka usein sukupuolen juridisen vahvistamisen voi tehdä.

Yle uutisoi keskiviikkona, että sote-valiokunnan kokoomusedustajat ovat huolissaan muun muassa siitä, että miehet välttelisivät armeijaa sukupuolta korjaamalla.

Sote-valiokunta jatkaa translain käsittelyä torstaina aamupäivällä.

Laihon mukaan armeija-asiassa on kyse siitä, että kokoomuksen mielestä lakia pitää täsmentää reserviläisten osalta.

”Jos on käynyt miehenä armeijan ja sen jälkeen siirtynyt reserviin, ovatko nämä ihmiset reserviä edelleen, jos myöhemmin korjaavat sukupuolensa naiseksi? Toki naisiakin on reservissä, mutta miehille asepalvelus on pakollinen.”

Kokoomus siis haluaa, että tämä asia tarkennettaisiin lakiin.

”Laissa pitäisi kuvata, miten näissä tilanteissa toimitaan, koska muuten se aiheuttaa myöhemmin päänsärkyä Puolustusvoimille.”

Toinen asia, mihin puolue kaipaa täsmennystä, on se, että nykyisen esityksen mukaan sukupuolensa voi vahvistaa juridisesti useamman kerran vuodessa. Kokoomuksen mielestä tämä on ongelma.

”En usko, että ihmiset lähtisivät sellaiseen, kyse on varmasti marginaaliasiasta. Mutta kyse on siitä, että jos tehdään toistuvia ilmoituksia, niin miten meidän viranomaisrekisterijärjestelmä pysyy perässä ajan tasalla.”

Laihon mukaan kokoomus seisoo translain tuomien isojen uudistusten takana: lisääntymiskyvyttömyyden vaatimus tulee poistaa, ja sukupuolen vahvistaminen pitää saada tehdä omalla ilmoituksella.

”Mutta lain pitää olla toimiva, jotta se palvelee niitä ihmisiä, joille se on tarkoitettu. Jos laissa on puutteita, se voi kääntyä helposti itseään vastaan.”

Onko kokoomuksessa siis huolta, että translakia voitaisiin käyttää armeija-asioissa jotenkin väärin?

”En usko, että mitään suurta pelkoa asiasta on. Mutta silloin kun laki on epäselvä, sitä pitää täsmentää, koska muuten tulee olemaan tulkintaongelmia. Jos täsmennyksiä ei tehdä nyt, ne pitää joka tapauksessa tehdä sitten myöhemmin.”

Ovatko kokoomuksen vaatimat täsmennykset puolueelle kynnyskysymys lain puolesta äänestämiseksi?

”En pysty ottamaan tähän tässä vaiheessa kantaa, enkä sanomaan ryhmän puolesta mitään. Siitä keskustellaan nyt, miten saadaan laki paremmaksi ja mihin ollaan valmiita. Me haluamme tämän eteenpäin, ja toivottavasti myös hallituspuolueissa on tahtoa tulla asiassa siinä määrin vastaan, että saadaan hyvä laki käytäntöön.”

Myös nykyisen lakiesityksen vaikutusarvioinnissa tuodaan esiin, että sukupuolen vahvistamisen helpottamisen voidaan arvioida lisäävän mahdollisuutta menettelyn väärinkäytöksille.

”Cis-henkilö voisi esimerkiksi pyrkiä käyttämään menettelyä väärin tavoitellakseen omaa etuaan tai välttääkseen tiettyä velvollisuutta kuten asevelvollisuutta. Se saattaisi myös mahdollistaa tilanteen, jossa henkilö vahvistaa sukupuolensa toistuvasti häivyttääkseen todellisen henkilöllisyytensä rikollisessa tarkoituksessa”, esityksessä lukee.

Esityksessä todetaan kuitenkin, että lakiuudistuksen vaikutukset transihmisille arvioidaan olevan huomattavia verrattuna niihin mahdollisiin kielteisiin vaikutuksiin, joita lailla voi olla.