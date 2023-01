Hallituksen tuet auttavat etenkin sähköllä lämpenevissä omakotitaloissa asuvia, joilla on isot laskut.

Hallitus on nikkaroinut nipun lakeja helpottamaan kotitalouksien selviytymistä ylihintaisista sähkölaskuista. Tuet auttavat erityisesti sähkölämmitteisissä omakotitaloissa asuvia ihmisiä, joilla on isot sähkölaskut. Tukien ulkopuolelle jäävät esimerkiksi sellaiset kuluttajat, joilla sähkölasku on verraten pieni eikä omavastuukynnys ylity.

”Summat voivat olla pieniä, mutta moninkertaiseksi nousseet laskut voivat olla yksilöille kova paikka kuitenkin”, sanoo Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell.

Hän toteaa, että esimerkiksi kaukolämmöllä lämpiävässä kerrostalossa asuvalla pienituloisella eläkeläisellä sähkömaksun nousu 20 eurosta sataan euroon voi olla mahdoton paikka.

Kaikkia kansalaisia hyödyttää sähkön arvonlisäveron tilapäinen alennus 24 prosentista kymmeneen.

Yksikään tuki ei koske sähkönsiirtoa. Siirtomaksu muodostaa usein suuren osan sähkölaskun loppusummasta.

Uusimpana tukimuotona työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) julkisti tiistaina luonnoksen takautuvasta kertakorvauksesta. Se näkyisi laskussa myöhemmin keväällä hyvityksenä alkutalven korkeista hinnoista, ja sen tarkoitus olisi täydentää muita tukia.

Beurling-Pomoell kiittelee kertakorvausmallia siitä, ettei kuluttajien tarvitse sitä erikseen hakea. Ongelmana hän kumminkin näkee, että tämänkin tuen ulkopuolelle jää joitain merkittäviä väliinputoajaryhmiä.

”Kaikki erilaiset tukimuodot alkavat olla aikamoinen suo kokonaisuudessaan, joten on hirveän tärkeää, että tämä tuki on automaattinen eli sitä ei tarvitse anoa. Se vähentää väliinputoajaryhmiä, mutta ei niitä kokonaan poista.”

Kuluttajaliitto on pitänyt automaatiota tuissa tärkeänä.

”Ei voida rakentaa sellaista järjestelmää, jossa kaikki hakevat erikseen tukia. Se ruuhkauttaisi systeemiä ja tulisi monia ongelmia.”

Beurling-Pomoell pitää myös hyvänä, että kertakorvausmallissa on alaraja, jota halvemmasta sähköstä korvausta ei voi saada.

”On oikeudenmukaista, että sellaiset kuluttajat, joilla on vaikkapa vanha edullinen sopimus, jossa sähkönhinta on esimerkiksi 4 senttiä, jäävät tämän tuen ulkopuolelle. Hehän eivät maksa sähköstään ylihintaa.”

Kertakorvausta ei saisi, jos sähkösopimuksessa sähkön hinta on alle 10 senttiä kilowattitunnilta. Hyvitys perustuisi marraskuun ja joulukuun kulutukseen, mutta siinä huomioitaisiin myös marras-, joulu- ja tammikuun asiakaskohtainen hinta.

Ministeriön lakiluonnoksen mukaan suurimman 700 euron kuukausittaisen tuen saisi noin 4 300 kilowattitunnin kuukausikulutuksella, jos kuluttajan sähkön hinta olisi 35 senttiä kilowattitunnilta. Tämä vastaa noin 33 000 kilowattitunnin vuodessa kuluttavan sähkölämmitteisen omakotitalon joulukuun kulutusta.

Suomalaisista kotitalouksista 38 prosenttia ja asukkaista 48 prosenttia asuu omakoti- tai paritalossa.

Pienissä sähkölaskuissa tuen merkitys olisi hyvin vähäinen, koska omavastuu on 90 euroa ja hyvitystä maksettaisiin 50 prosenttia omavastuun ylittävältä osalta. Toisin sanoen, jos sähkön osuus laskussa on sata euroa, hyvitystä saisi viisi euroa.

Takautuvasti maksettava sähköhyvitys koskisi myös esimerkiksi mökkejä ja vapaa-ajan asuntoja.

Vuoden alusta astuivat voimaan sähkövähennys ja sähkötuki. Sähkövähennys tehdään suoraan veroista. Pienituloisten on mahdollista hakea sähkötukea Kelalta.

