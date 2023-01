Marin: ”Jos kokoomus luopuu vuorineuvosten vero­alennuksista ja haihatteluista”, on hallitus­yhteistyö mahdollinen

”Jos kokoomus luopuu vuorineuvosten veroalennuksista ja näistä haihatteluista, mitä se suunnittelee, niin ilman muuta me olemme valmiita neuvottelemaan ja keskustelemaan”, Sanna Marin sanoi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo, että hallitusyhteistyö Sdp:n kanssa on mahdollista, jos Sdp:n talouspolitiikan linja muuttuu.

Orpo ja Sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin arvioivat hallitusyhteistyön mahdollisuuksia Politiikan toimittajat ry:n järjestämässä väittelyssä perjantaina. HS seurasi väittelyä hetki hetkeltä tässä jutussa.

Väittely oli tiivistunnelmainen. Sen loppupuolella puheenjohtajilta kysyttiin, pitävätkö he hallitusyhteistyötä kokoomuksen ja Sdp:n välillä mahdollisena.

Orpo toi tentissä esiin ainakin kahdesti edelliset hallitusneuvottelut vuonna 2019, joissa hallitusta muodosti vaalivoittaja Sdp:n Antti Rinne. Hänen mukaansa kokoomuksen ja Sdp:n välille ei tuolloin löytynyt yhteistä säveltä talouspolitiikasta.

”Tämän takia emme ole olleet samassa hallituksessa. Tämän talouspolitiikan linjan on pakko muuttua”, Orpo sanoi.

Orpon mukaan kokoomusta ja Sdp:tä yhdistävät esimerkiksi huolet varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta.

Myös Marin arvioi Sdp:n puolesta hallitusyhteistyön edellytyksiä.

”Se on mahdollista. Me olemme tiukkoja neuvottelijoita. Jos kokoomus luopuu vuorineuvosten veroalennuksista ja näistä haihatteluista, mitä se suunnittelee, niin ilman muuta me olemme valmiita neuvottelemaan ja keskustelemaan”, Marin sanoi.

Marinin mukaan tämä ei tarkoita, että Sdp olisi valmis luopumaan oikeudenmukaisuuden vaatimuksesta talouspolitiikassa.

Lisäksi Marin listasi Sdp:lle tärkeiksi strategisiksi tavoitteiksi hiilineutraaliustavoitteen, tutkimus- ja kehitysinvestointien panostusten nostamisen, koulutukseen panostamisen ja sen, että ”pidetään kaikki tässä yhteiskunnassa mukana”.

Eduskuntavaalit järjestetään 2. huhtikuuta.

Puoluekannatusmittauksia johtaa tällä hetkellä kokoomus, jonka takana toisesta paikasta ovat kisanneet perussuomalaiset ja Sdp.

Ylen tuoreimmassa mittauksessa perussuomalaiset nousi Sdp:n ohi toiseksi suosituimmaksi puolueeksi.

Lue lisää: Ylen kannatus­­­mittaus: Perus­suomalaiset nousi toiseksi suurimmaksi puolueeksi, kerää kannatusta erityisesti naisten keskuudessa