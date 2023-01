Kokoomusjohtaja ei vuonna 2017 ollut valmis hallitusyhteistyöhön perussuomalaisten kanssa. Jussi Halla-ahon ja Riikka Purran johdolla puolue on kuitenkin muuttunut, Orpo katsoo.

Perussuomalaiset on ”pyrkinyt selkeästi rauhoittamaan linjaansa” vuodesta 2017, sanoo kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo Helsingin Sanomille.

Orpo on tarvittaessa valmis käymään neuvotteluja hallitusyhteistyöstä Riikka Purran johtamien perussuomalaisten kanssa kevään eduskuntavaalien jälkeen. Sdp, vihreät ja vasemmistoliitto ovat puolestaan sulkeneet pois hallitusyhteistyön perussuomalaisten kanssa jo etukäteen.

Kun perussuomalaiset jakautui kesällä 2017, Orpo ei pitänyt hallitusyhteistyön jatkamista Jussi Halla-ahon johtaman puolueen kanssa mahdollisena. Orpo sanoi silloin, ettei hän voinut luottaa siihen, että Halla-ahon perussuomalaiset ymmärtää esimerkiksi luovuttamattomien ihmisoikeuksien tai oikeusvaltioperiaatteen merkityksen.

”Arvot eivät ole poliittista korrektiutta tai liturgiaa. Me emme hyväksy minkäänlaista vihapuhetta tai syrjintää”, hän muun muassa perusteli.

Petteri Orpo, miksi ette ollut vuonna 2017 valmis tekemään yhteistyötä perussuomalaisten kanssa, mutta nyt olette valmis neuvottelemaan siitä?

”Silloin kun perussuomalaisten koko johto vaihtui ja sinne nousi ihmisiä, joilla oli omat taustansa, puheensa, kirjoituksensa, niin tällä oli arvopuolella suuri merkitys. Mutta viime kädessä arviomme perustui vuonna 2017 siihen, ettemme luottaneet, että pystymme toteuttamaan hallitusohjelmaa silloin muodostuneen perussuomalaisen puolueen kanssa.”

Onko näkemyksenne muuttunut niin, että luotatte nyt perussuomalaisten kunnioittavan ihmisoikeuksien luovuttamattomuutta ja irtisanoutuvan vihapuheesta ja syrjinnästä?

”Nykyinen perussuomalainen puolue, jollaiseksi se on Halla-ahon ja Purran kaudella kehittynyt, on sellainen, etten näe estettä, ettemmekö voisi neuvotella hallitusohjelmasta. Mahdollisissa neuvotteluissa hallituksen linjasta nämä asiat testataan. Perussuomalaisten olisi silloin pystyttävä osoittamaan, että se on luotettava puolue, joka pystyy vastuunkantoon koko Suomen asioista.”

Katsotte perussuomalaisten siis muuttuneen puolueena vuoden 2017 kesästä?

”Minusta perussuomalaiset on, kun katsotaan sen nykyjohdon tekemää käytännön työtä, pyrkinyt selkeästi rauhoittamaan linjaansa.”

Sdp:n puheenjohtajan Sanna Marinin mielestä puolue on sen edustajien puheiden perusteella avoimesti rasistinen puolue. Miten kommentoitte tätä?

”Minusta yksittäisillä sopimattomilla tai rasistisilla puheenvuoroilla ei voi leimata kaikkia perussuomalaisia ja puolueen äänestäjiä. Arvoihini kuuluu se, että annetaan vaaleissa ihmisten äänestää ja kertoa mielipiteensä ja arvioidaan sen pohjalta, millainen hallitus voi syntyä. Tässä ajassa tarvitaan yhteistyötä, ja minusta on väärin rajata jo etukäteen suurta äänestäjäjoukkoa pois.”

Pääministeri Marin sanoi perjantaina, että perussuomalaiset on ”selkeästi ja aidosti ollut myös puheiltaan avoimesti rasistinen puolue”.

”Kun katsotaan perussuomalaisten yksittäisten kansanedustajien puheenvuoroja vaikkapa eduskuntasalissa tai julkisuudessa, niin kyllä, nämä puheet ovat olleet rasistisia. Ne ovat olleet aidon vihamielisiä tiettyjä vähemmistöjä kohtaan. Ei tätä ole kiistäminen. Se on tosiasia”, Marin perusteli.

Hän ei yksilöinyt, mihin puheenvuoroihin viittasi.

Julkisuudessa on käsitelty muun muassa perussuomalaisten kansanedustajan Juha Mäenpään vieraslajipuheita täysistunnossa ja puolueen varapuheenjohtajan Mauri Peltokankaan kirjoituksia ”loisivista elintasosurffareista”. Puheenvuorot liittyivät maahanmuuttoon.

Eduskunta hylkäsi vuonna 2020 valtakunnansyyttäjän pyynnön saada asettaa Mäenpää syytteeseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Hovioikeus puolestaan hylkäsi Peltokankaan saaman syytteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan viime joulukuussa.

Purra kommentoi myöhemmin perjantaina Twitterissä, ettei perussuomalaisten arvopohjassa ole ”salattavaa, hävettävää, hämärää” ja sanoi olevansa hyvin ylpeä "perussuomalaisesta ihmiskäsityksestä ja arvopohjasta”.