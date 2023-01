Kokoomus on huolissaan siitä, miten translaki vaikuttaa reserviläisyyteen. Puolustusvoimista tällaista huolta ei ole kuultu, kertoo Sdp:n Kim Berg.

Kokoomuksen esittämät huolet translaista eivät ole sellaisia, että lakiesitystä kannattaisi niiden takia muuttaa, sanoo sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, Sdp:n Kim Berg.

”Keskustelu valiokunnassa jatkuu, mutta tällä hetkellä meidän lähtökohtamme on se, että edetään hallituksen esityksen mukaisesti”, Berg sanoo.

Sote-valiokunnan varapuheenjohtaja, kokoomuksen Mia Laiho sanoi HS:n haastattelussa torstaina, että kokoomus haluaa translakiin täsmennyksiä, jotka koskevat asepalvelusta ja sitä, kuinka usein sukupuolen juridisen vahvistamisen voi tehdä.

Kokoomuksen mukaan on epäselvää, jäisikö sukupuolensa naiseksi korjannut henkilö reserviin, jos korjaaminen tapahtuisi asepalveluksen suorittamisen jälkeen.

Lisäksi puolue on huolissaan siitä, että nykyisen esityksen mukaan sukupuolen juridisen vahvistamisen voisi tehdä useamman kerran vuodessa. Pelko on, että tämä aiheuttaisi ongelmia viranomaisrekistereiden ajantasaisuuteen.

Lue lisää: Kokoomus vaatii muutoksia translakiin: Estäisi sukupuolen korjaamisen useaan kertaan saman vuoden aikana

Bergin mukaan näille huolille ei ole katetta.

”Olemme kuulleet Puolustusvoimia, emmekä ole saaneet signaalia, että he näkisivät reserviläiskysymyksen minkäänlaisena ongelmana.”

Kutsuntojen suhteen taas selkeät toimintaohjeet on olemassa jo nyt, Berg sanoo.

”Mikäli kutsun saava nuori tuntee itsensä naiseksi, mutta ei alaikäisenä ole vielä voinut sukupuoltaan korjata, hänet siirretään kyllä kutsuntojen yhteydessä asevelvollisuudesta pois. Se toimii jo tänä päivänä.”

Sdp:ssä ei nähdä perusteita myöskään sille, että laissa pitäisi rajata, kuinka usein sukupuoli on mahdollista juridisesti vahvistaa. Bergin mukaan ajatus on se, että vuoden aikarajan asettaminen voisi antaa vääränlaisen signaalin lain tarkoituksesta.

”Että olisi jo lähtökohtaisesti sellainen ajatus, että tätä nyt voi muokata mielensä mukaan vuoden välein. Sehän ei ole niin, vaan lähtökohta on, että kun on pitkän harkinnan jälkeen muutoksen tehnyt, niin ei sitä enää muuteta takaisin.”

Hallituksen omassa esityksessä tuodaan esiin, että sukupuolen vahvistamisen helpottamisen voidaan arvioida lisäävän mahdollisuutta menettelyn väärinkäytöksille.

”Se saattaisi myös mahdollistaa tilanteen, jossa henkilö vahvistaa sukupuolensa toistuvasti häivyttääkseen todellisen henkilöllisyytensä rikollisessa tarkoituksessa”, esityksessä lukee.

Esityksessä todetaan kuitenkin, että lakiuudistuksen hyvien vaikutusten arvioidaan olevan transihmisille huomattavia verrattuna mahdollisiin kielteisiin vaikutuksiin, joita lailla voi olla.

”Emmehän me pysty sataprosenttisesti varmistamaan minkään muunkaan lain osalta, että kellään ei olisi mitään mahdollisuutta rikkoa tai väärinkäyttää sitä. Myöskään asiantuntijakuulemisissa ei ole tullut esiin, että muissa maissa olisi havaittu tällaisia ongelmia”, Berg sanoo.

Kokoomuksen Laiho ei HS:n haastattelussa ottanut kantaa siihen, ovatko puolueen täsmennysvaatimukset kynnyskysymys lain puolesta äänestämiselle. Myöskään Berg ei ota asiaan suoraa kantaa.

”Hallituksen esityksen mukaan edetään, mutta kaikkein tärkeintä on, että laki saadaan läpi. Olemme aina valmiita neuvottelemaan, mutta ainakaan näille huolille, mitä nyt on tullut esiin, emme näe perusteita.”

Myös vihreiden kansanedustaja ja sote-valiokunnan jäsen Sofia Virta sanoo, että puolue haluaa edetä hallituksen esityksen mukaan.

Virta sanoo, että ei henkilökohtaisesti pidä kokoomuksen huolia relevantteina, eivätkä ne hänen mukaansa ole nousseet asiantuntijakuulemisissa esiin.

”Toivon, että valiokuntatyötä jatketaan rakentavassa hengessä ja että kaikilla puolueilla olisi valmius löytää keinot niin, että translain uudistus toteutuu. Uskon kyllä, että kokoomuksessa on tahtoa edistää tätä lakia.”

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan Markus Lohen (kesk) mukaan translakia koskevan mietinnön on tarkoitus valmistua ensi keskiviikkona.

Lohen mukaan aikataulut voivat elää, mutta keskiviikkona mietintöluonnos on joka tapauksessa sovitusti valiokunnan käsittelyssä.

”Jos ei nyt mitään viivästyksiä tule, niin silloin me se viedään päätökseen. Ei ihan ilman mitään kiemuroita, mutta vielä on ennen aikaista sanoa, mikä se lopputulos on. Vielä on muutamia asioita auki, joten en lähde ennakoimaan sisältöä, enkä siihen vielä pysty vastaamaankaan”, Lohi sanoi STT:lle.

Hallituksen esityksen takana ovat hallituksesta Sdp, vihreät, vasemmistoliitto ja Rkp.

Keskustalle laki on omantunnonkysymys, ja osa keskustalaisista on ilmoittanut vastustavansa hallituksen esitystä.

Ilman keskustaa muut hallituspuolueet eivät muodosta enemmistöä, eli ne tarvitsevat kokoomuksen edustajia saadakseen lain läpi.

Perussuomalaisten ryhmä ei kannata lakiesitystä.