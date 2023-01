Kokoomuksesta eronnut Wille Rydman on hyväksytty Helsingin perus­suomalaisten valtuustoryhmään. Hän on myös eduskuntavaaleissa ehdolla perussuomalaisten riveistä.

Wille Rydman on hyväksytty Helsingin perussuomalaisten valtuustoryhmän jäseneksi sunnuntaina, valtuustoryhmä kertoo Twitterissä.

Rydman kertoi vuoden alussa eronneensa kokoomuksesta ja liittyvänsä perus­suomalaisiin. Hän on myös eduskuntavaaleissa ehdolla perussuomalaisten riveistä.

Rydman erosi kokoomuksen eduskuntaryhmästä viime kesänä. Eduskuntaryhmän mukaan Rydman ei nauttinut ryhmän luottamusta.

HS julkaisi kesäkuussa jutun, jossa useat nuoret naiset kertoivat Rydmanin ahdistavalta tuntuneesta käytöksestä.

Rydman on kiistänyt syyllistyneensä HS:n artikkelin väitteisiin. Hän on tehnyt artikkelista tutkintapyynnön. Tutkinta on edelleen kesken.

Syksyllä keskusrikospoliisi aloitti Rydmaniin kohdistuneen esitutkinnan epäillystä raiskauksesta. Joulukuussa syyttäjät ilmoittivat, että syytettä ei nosteta.